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দিল্লিতে ইন্ডিয়ার সভায় যোগ দেবেন মমতা, জ্ঞানেশ-সীমাকে সরানোর দাবি

Mamata Serampore Rally: ড্রোন উড়ে যাওয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দিলেন। মমতা জানালেন, 15 বছর সরকার চালিয়েছন । কোথা থেকে কী হয় তা তিনি জানেন ।

MAMATA
দলীয় সতীর্থদের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2026 at 10:17 PM IST

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শ্রীরামপুর, 26 সেপ্টেম্বর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে তাঁর পদ থেকে সরাতে তৈরি হচ্ছে ইন্ডিয়া শিবির । 30 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে বৈঠকে বসছেন বিরোধী শিবিরের নেতারা । সেখানে যোগ দেবেন বলে জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শনিবার বিকেলে শ্রীরামপুরের সভা থেকে একাধিক প্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের নিশানা করেন মমতা । তিনি বলেন, "ভ্যানিশ কুমারকে সরতে হবেই,তালিকায় সীমা খান্নাও আছেন।"

এদিন মমতা বলেন, "এখনও বলছি আমরা কিন্তু হারিনি। আমাদের জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসআই আরের নাম করে প্রতারণা করা হয়েছে। ইভিএম মেশিন হাই হ্যাক হয়েছে। ভোট চুরি করা হয়েছে। কাউন্টিং চুরি হয়েছে। শুধু বাংলা নয় একই জিনিস হয়েছে বিহার-হরিয়ানা-মধ্যপ্রদেশেও। আমরা ওদের প্রতারণাটা ধরেছিলাম বলে সুপ্রিম কোর্ট গিয়েছিলাম। নিজে লড়াই করেছি। আমি এখনও মনে করি ভ্যানিশ কুমার মাস্ট গো। যতদিন না যাবেন। আমাদের আন্দোলন চলছে।"

তিনি আরও বলেন, "ভ্যানিশ কুমারের বিদায়ের দাবিতে সব জায়গায় বিদায় ঘণ্টা বাজান। এরা যাবে, আরও অনেকে যাবে। সবাইকে (ভোটার তালিকা থেকে) ভ্যানিশ করছিল বলে আমি নাম দিয়েছি ভ্যানিশ কুমার। সেদিন আমাদের পাশে কেউ ছিল না । আমরা একা লড়াইটা করেছিলাম । আজ আমি খুশি । সারা দেশ সবটা চোখে দেখতে পাচ্ছে।"

সভায় ড্রোন, মমতার তোপ

শ্রীরামপুরের সভায় মমতা যখন বক্তব্য় পেশ করছেন তখন মঞ্চের উপর দিয়ে একটি ড্রোন উড়ে যায় । এই দৃশ্য দেখে কড়া প্রতিক্রিয়া দেন তিনি । মমতা বলেন, "এই দেখো ড্রোন ঘুরছে । মঞ্চে কে কে আছে সেটা দেখছে। পালাচ্ছে, চোরের মত পালাচ্ছে। কে কে বসে আছে দেখে রাতে তাকে অ্যারেস্ট করবে। হাতের সামনে প্রমাণ করে দিলাম। ড্রোনের নৃত্য হচ্ছে । আরে কার চোখকে ফাঁকি দিবি রে ? আমি তো চালিয়েছি পনেরো বছর। আমি তো জানি কোথা থেকে কী হয়। মিটিংয়ের ড্রোন ঘুরিয়ে দেখছে কে কে এসছে।"

ঋত-শিবিরকে তোপ

তাঁর হাতে তৈরি দল এখন নানাভাবে বিভক্ত । দলের নাম ও প্রতীক ব্যবহার করে আপাতত ভোটে লড়া যাবে না বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এমতাবস্থায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে থাকা শিবিরকে নাম না করে আক্রমণ করে মমতা বলেন, "ওদের বিজেপির কাছে খেয়ে পড়ে থাকতে দিন । ওরা বিরোধী দল নয়। ওরাও একদিন যাবে। ভাবছে এভাবে চলবে। পুলিশ নিয়ে চলছে । টাকা নিয়ে দুলছে । আর বিজেপিকে বলছে আমার পরিবারকে বাঁচাও । আরে যে মানুষ তোদের ভোট দিল তাদের সঙ্গে তোরা বিশ্বাসঘাতকতা করলি । মানুষের পরিবার না বাঁচলে তোরা কোথায় যাবি ? খড় কুটোর মতো ভেসে যাবি।"

পুলিশকেও বার্তা

পুলিশ কর্মীদের মমতা বলেন, "মনে রাখবেন ভ্যানিশ কুমারকে ধরেছি । আপনারা যাঁরা অন্যায় করছেন তাঁদের সকলের অপরাধ রেকর্ড করা আছে। যখন আপনি ফাঁসবেন বিজেপির লুম্পেনদের কিন্তু পাশে পাবেন না। আপনার চেয়ার নিয়ে টানাটানি হবে। পরিবার বিপদে পড়বে। আপনার পার্মানেন্ট চাকরি। এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় যাবেন। কিন্তু অমানবিক কাজ কেন করবেন ?"

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ইন্ডিয়ার সভায় যোগ মমতার
জ্ঞানেশ সীমাকে সরানোর দাবি
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