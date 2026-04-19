সরকারি মেশিনারি ব্যবহার করে ভোট প্রচার ! মমতার নিশানায় মোদি, 'দিল্লিতে বিজেপি থাকবে না'

সরকারি মেশিনারি ব্যবহার করে ভোট প্রচার ! মমতার নিশানায় মোদি, 'দিল্লিতে বিজেপি থাকবে না'
Published : April 19, 2026 at 6:25 PM IST
পূর্ব বর্ধমান/তারকেশ্বর, 19 এপ্রিল: ভোটের মঞ্চে ফের তীব্র আক্রমণ শানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । অভিযোগ তুললেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নির্বাচনী প্রচারে সরকারি মেশিনারিকে ব্যবহার করছেন । পূর্ব বর্ধমানের কালনা ও মন্তেশ্বর এবং হুগলির তারকেশ্বরে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে সভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগে এদিন সরব হন তৃণমূল সুপ্রিমো ।
মমতার কথায়, "সরকারি যন্ত্র ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রচার চলছে । আমরা এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাব । এই ধরনের আচরণ গণতন্ত্রের পরিপন্থী ।" একইসঙ্গে তাঁর দাবি, লোকসভা ভোটেই বিজেপির পতন শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "দিল্লিতে আর বিজেপি থাকবে না !"
মহিলা বিল নিয়ে শনিবার দুরদর্শনে সম্প্রচারিত হয় প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি ৷ রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভা ভোট ঘো৷ষণা হয়েছে ৷ এ প্রসঙ্গে টেনে মোদিকে নিশানা করে মমতা বলেন, "দুরদর্শন গভর্মেন্টের প্রচার কেন্দ্র ৷ সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী কালকে রাজনৈতিক প্রচার করেছেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধেও কমপ্লেন হওয়া উচিত ৷ দেখছি, কাকে দিয়ে কমপ্লেন করানো যায় !" এরপরই বিজেপিকে 'স্বৈরাচারী', 'ব্যাভিচারী' বলেও কটাক্ষ করে মমতার শ্লেষ, "তৃণমূলের নামে দিয়ে দোষ, সাধু সেজেছেন গুন্ডা বোস !"
মহিলা বিল থেকে 'ডিলিমিটেশন', একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "2023 সালের 25 সেপ্টেম্বর বিল পাশ হয়েছে, এখনও কার্যকর হয়নি কেন ?" তাঁর অভিযোগ, বিলের সঙ্গে ডিলিমিটেশন যুক্ত করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে সরাসরি আক্রমণ শানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও । বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "মহিলা বিলের সঙ্গে তোমরা ডিলিমিটেশন যোগ করে দিয়েছিলে । তার অর্থ বঙ্গভঙ্গ , দেশ ভঙ্গ করা । নিজেরা হের যাবে বলে 543টা আসনের জায়গায় সাড়ে আটশো আসন করবার জন্য এই পরিকল্পনা করেছিলে । তোমরা যদি মহিলাদের ভালবাসতে মহিলাদের বিল যেটা পাস হয়ে গেছে সেটা চালু করে দিতে । করছো না কেন ? মোদিবাবু, অমিত শাহ জবাব দাও ৷"
'ফর্ম ফিল-আপ' নিয়েও এদিনের প্রচারসভা থেকে মানুষকে সতর্কবার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিজেপির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মা-বোনেদের কাছ থেকে ফর্ম ফিল-আপ করিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আধার- সব তথ্য নেওয়া হচ্ছে । ভোটের পর এগুলো অপব্যবহার হতে পারে ।" তিনি স্পষ্টভাবে সতর্ক করেন, কোনও অজানা প্রকল্পে সই না করতে ।
তোপ দেগেছেন কেন্দ্রীয় সংস্থা প্রসঙ্গেও ৷ নির্বাচনের সময়ে ইডি-সিবিআই ব্যবহারের অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, "ভোট এলেই কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে । আমাদের কর্মীদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ।" এমনকি নিজের নিরাপত্তা বলয় নিয়েও চক্রান্তের অভিযোগ তোলেন তিনি । মমতার কথায়, " আমার সিকিউরিটির বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে, আমাকে খুন করার চক্রান্ত চলছে ৷"
রাজ্যের প্রকল্পগুলির প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, "কেন্দ্রের অসহযোগিতা সত্ত্বেও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 105টি প্রকল্প চালু রয়েছে ।" লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্য সাথীর মতো প্রকল্পের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, এই পরিষেবা ভবিষ্যতেও চলবে । পাশাপাশি গ্রামে কাঁচা বাড়ি পাকা করা ও জল পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন ।
সভা থেকে দলীয় কর্মীদের একসঙ্গে কাজ করার বার্তাও দেন মমতা । দলনেত্রীর কথায়, "সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে ৷ আমি কারও কোনও ইগো দেখতে চাই না ।" একইসঙ্গে বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, "ওরা বসন্তের কোকিল, ভোট এলেই দেখা যায় ।"
সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক লড়াই যে আরও তীব্র হচ্ছে, তা মমতার এই আক্রমণাত্মক ভাষণেই স্পষ্ট । ফলে তৃণমূল-বিজেপি সংঘাত আগামী দিনে আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল ।
