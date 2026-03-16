'মধ্যরাতে গুপ্ত তাণ্ডব, ঘাড় ধাক্কা !' মুখ্যসচিব-স্বরাষ্ট্রসচিব রদবদলে মমতার নিশানায় কমিশন

'মধ্যরাতে গুপ্ত তাণ্ডব, ঘাড় ধাক্কা !' মুখ্যসচিব-স্বরাষ্ট্রসচিব রদবদলে মমতার নিশানায় কমিশন
নন্দিনী চক্রবর্তীর অপসারণ নিয়ে বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষী অভিযোগে বিজেপিকে নিশানা তৃণমূল সুপ্রিমোর ৷ যোগ্য অবাঙালি আধিকারিকদের হয়েও সওয়াল মমতার ৷
Published : March 16, 2026 at 6:31 PM IST
কলকাতা, 16 মার্চ: দেশজুড়ে এলপিজি-র কৃত্রিম সংকট তৈরির অভিযোগে কলেজ স্ট্রিট থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিল ৷ সেই মিছিল শেষে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ মূলত, রবিবার রাতে মুখ্যসচিব পদ থেকে নন্দিনী চক্রবর্তী এবং স্বরাষ্ট্রসচিব পদ থেকে জগদীশ প্রসাদ মীনাকে সরানো নিয়ে সরব হলেন মমতা ৷ পাশাপাশি, সোমবার সকাল হতেই রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের শীর্ষ পদগুলিতে বদল নিয়েও কমিশনকে নিশানা করেছেন তিনি ৷
প্রশাসনিক ও পুলিশের সর্বোচ্চ স্তরে কমিশনের এই রদবদলকে 'মধ্যরাতের গুপ্ত তাণ্ডব' বলে নিশানা করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ তাঁর অভিযোগ, কমিশন সম্পূর্ণ গায়ের জোরে, রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনা না-করেই এই স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷
কলেজ স্ট্রিট থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মহামিছিলের পর ধর্মতলার মঞ্চ থেকে রবিবার গভীর রাতে রাজ্যের প্রশাসনিক রদবদল নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মমতা ৷ তিনি বলেন, "গত রাতে কী করলেন ? রাত্রি একটায় আমি মেসেজ পেলাম ৷ মধ্যরাতে কখনও শুনেছেন ? একটা দল কাউকে কাজে লাগিয়ে ছুপারুস্তমের মতো 'বিহাইন্ড দ্য সিন' মধ্যরাতে গুপ্ত তাণ্ডব করেছে ৷"
প্রশাসনিক নিয়মভঙ্গের অভিযোগে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, "আগে নিয়ম ছিল রাজ্য সরকারের কাছে নাম চাইত ৷ আমরা তিনটে করে নাম পাঠাতাম ৷ তার থেকে ওঁরা সিলেক্ট করতেন ৷ এ সব যেন মগের মুলুক, যেন দিল্লির লাড্ডু, যেন জমিদারি ৷ জমিদার, জোতদার আর বিজেপিকে সন্তুষ্ট করার জন্য ৷"
নন্দিনী চক্রবর্তীকে মুখ্যসচিব পদ থেকে সরানোর ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে মহিলা ও বাঙালি বিরোধিতার অভিযোগ তুলেছেন ৷ মমতা বলেন, "চিফ সেক্রেটারি একজন বাঙালি ও মহিলা ৷ ওঁরা অ্যান্টি উইমেন...আপনারা নন্দিনী চক্রবর্তীকে রাত্রি সাড়ে বারোটার পরে তাণ্ডব করে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন ৷ একবার রাজ্যকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করলেন না, বিজেপির দালালি করতে গিয়ে ৷ ধিক আপনাদের ৷"
শুধু বাঙালি নয়, দক্ষ অবাঙালি অফিসারদেরও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, "হোম সেক্রেটারিও বাদ ৷ তিনি তো নন-বেঙ্গলি, কেন বাদ হলেন ? ডিজি কে ছিল ? পীযূষ পান্ডে, এক কথায় বাদ ৷ কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম কে ছিলেন ? একজন বাঙালি ৷ বিনীত গোয়েল কে ছিলেন ? নন-বেঙ্গলি ৷ তার মানে আপনারা শুধু বাংলা নয়, নন-বেঙ্গলি এফিসিয়েন্ট অফিসারদেরও বাদ দিয়েছেন ৷"
গ্যাসের কৃত্রিম সঙ্কটের অভিযোগে এ দিনের বিশাল মিছিল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই প্রসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে নির্বাচনকে সামনে রেখে চক্রান্তের অভিযোগ আনেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "সার্ভার বন্ধ করে দিয়ে এই সঙ্কট তৈরি করা হয়েছে ৷ চালাকি, কুৎসা, ছলনা করে গ্যাসের সার্ভার বন্ধ করে দিয়ে একটা কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করেছে ৷ একবারও ভাবল না বিজেপি সরকার, নির্বাচনের স্বার্থে হঠাৎ করে গ্যাস বুকিংয়ের সার্ভার বন্ধ করে দিল ৷ ভাবছেনটা কী ?"
ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদির সভায় বিপুল জনসমাগম নিয়ে মমতার কটাক্ষ, "গ্যাস দিন মানুষকে, গ্যাস বেলুন নয় ৷ গ্যাস দিন মানুষকে, বিজেপি দল ব্রিগেড ভরানোর জন্য ক্যাশ দিয়ে লাভ নেই ৷ ওই ক্যাশটা গ্যাসে দিন ৷ গ্যাস দেওয়ার ক্ষমতা নেই ক্যাশ দিচ্ছে ৷"
শনিবার তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের ওপর হামলা ও হুমকির অভিযোগে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে নিশানা করেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "আমি আজকে এখানে আসার আগে একটা ভিডিয়ো দেখছিলাম ৷ তাতে ওদের একজন নেতা বলছে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে, এরপর মমতা ব্যানার্জির বাড়ি আক্রান্ত হবে ৷ কালীঘাট আক্রান্ত হবে, চারদিকে গুন্ডা লেলিয়ে দেবে ৷ আমরা বলি বুকের পাটা থাকলে হামলা করে দেখান, লড়াইয়ে নামব ৷ সব ক’টাকে লড়ে নেব ৷ আমরা কেউ ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না ৷ আমরা ঘাসকে জন্ম দিই ৷"
খোদ প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়েও উষ্মাপ্রকাশ করে তিনি বলেন, "যে দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজে মিটিংয়ে বলেন 'চুন চুন কে মারেঙ্গে' ৷ আমি ওঁকে বলি, দেশকে আপনি কী করে রক্ষা করবেন ? আপনার মুখে এটা শোভা পায় না ৷"