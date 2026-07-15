97-এ পারলে 26-এও পারব, তৃণমূলের ভাঙন-সঙ্কটে শূন্য থেকে শুরুর ডাক মমতার
পরাজয় দিয়ে শুরু ৷ এরপর গত দুমাসে একের পর এক পুরনো দিনের সঙ্গীর দল ছেড়ে যাওয়া ৷ এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ঘুরে দাঁড়ানোর ডাক মমতার ৷
Published : July 15, 2026 at 8:42 PM IST
কলকাতা, 15 জুলাই: সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বড় ধাক্কা খেয়েছে তৃণমূল ৷ রাজ্যে মাত্র 80টি আসনে জয় এসেছে ৷ আর নির্বাচনের পর থেকেই আড়াআড়ি বিভক্ত হয়ে গিয়েছে জোড়াফুল শিবির ৷ দলে অব্যাহতচরম রক্তক্ষরণ ৷ দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়ক ইতিমধ্যেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের খাতায় নাম লিখিয়েছেন ৷ শুধু বিধায়করাই নন, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, মদন মিত্র, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বা অনুব্রত মণ্ডলের মতো একসময়ের মমতা-অনুগত নেতারাও একে একে নাম লিখিয়েছেন বিদ্রোহী শিবিরে ৷ কাল কে দলে থাকবেন, আর কে ছেড়ে যাবেন, তা নিয়ে প্রবল অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে ৷ এই চরম প্রতিকূল ও কোণঠাসা পরিস্থিতিতে বুধবার ঘুরে দাঁড়ানোর কড়া বার্তা দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
এদিন ফেসবুক লাইভে এসে মমতা জানান, শূন্য থেকে শুরু করার অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি 2004-এ একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997-তে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026-এও নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি ৷ এইটুকু জোর আমার আছে ৷’’
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দলের সবকিছু কেড়ে নেওয়া হলেও তাঁর হৃদয় জুড়ে শুধুই মানুষ আর কর্মীরা রয়েছেন ৷ এলাকায় এলাকায় কর্মীদের সভা করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করে তিনি জানান, তাঁর কার্যালয় সকলের জন্য উন্মুক্ত ৷ হাওড়া, বেহালা, খিদিরপুরে নিজে মিটিং করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘এখান থেকেই আমি তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেছিলাম ৷ 1984 সালে সাংসদ হওয়ার পর থেকে এই বাড়ি থেকেই কার্যালয় চালাতাম ৷ সেদিন যদি করতে পারি, আজও করতে পারব ৷’’
দলের এই ভাঙনের নেপথ্যে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে ভয় দেখানোর তত্ত্বই তুলে ধরেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ নাম না করে নিশানা করেছেন বিরোধী শিবিরকে ৷ মমতার অভিযোগ, পুলিশ ও এজেন্সি দিয়ে লাগাতার ভয় দেখানো হচ্ছে ৷ তাঁর কথায়, ‘‘আজকে আমাদের জোর করে হারানো হয়েছে, একদিন না একদিন সব প্রমাণ হবে ৷’’
বর্তমান আইসি-রা বিজেপির ব্লক সভাপতি এবং এসপি-রা বিজেপির জেলা সভাপতির মতো আচরণ করছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি ৷ জোর করে পুরসভা, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত দখল করা হচ্ছে ৷ সরাসরি জেলে পোরার বা পরিবারের সদস্যদের গ্রেফতার করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর ৷
ক্ষুব্ধ মমতা বলেন, "পুলিশ গিয়ে বলছে... হয় সেটিং কোম্পানিতে নাম লেখান, তা না হলে জেলে যান ৷ ভয় পেয়ে অনেকেই দল ছাড়ছেন, নয়তো আপনার ছেলেকে অ্যারেস্ট করবে, আপনার মেয়েকে অ্যারেস্ট করবে, আপনার পরিবারকে অ্যারেস্ট করা হবে ৷’’ ইডির সমনের ভয়েই সদ্য এক নেতা (মদন মিত্র) দল ছেড়েছেন বলে দাবি তাঁর ৷ তাঁর বার্তা, ‘‘যাঁদের যেতে হয় যান, যা পড়ে থাকবে, সেটাই আমার সোনার খনি ৷’’
দলত্যাগীদের ‘বেইমান’ আখ্যা দিয়ে এদিন রাজ্যবাসীর কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমাও চেয়ে নেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি মানুষের কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইছি বেইমানদের জন্য ৷ আমাদের সিম্বলে তাঁদের আপনারা জিতিয়েছেন ৷ আমরা দুঃখিত, ক্ষমাপ্রার্থী ৷’’ যাদের ‘লাগেজ ব্যাগেজ’ বা দুর্নীতির দায় রয়েছে, তারাই ভয় পেয়ে দল ছেড়েছেন বলে দাবি তাঁর ৷ তাঁর কথায়, ‘‘বিজেপি বলেছিল, ভয় আউট ভরসা ইন, এদের ভয় ইন ভরসা আউট দেখিয়ে ভরসা ইন ভয় আউট করাচ্ছেন ৷’’ যারা ভয় না পেয়ে জেলে বসে লড়াই করছেন, তাঁদের কুর্নিশ জানিয়েছেন মমতা ৷ স্পষ্ট জানান, তিনি আদর্শ ও বিবেককে বিকিয়ে খান না ৷
নিজের রাজনৈতিক লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাসও এদিন তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি মনে করিয়ে দেন, 1997 সালে যখন দল শুরু করেন, তখন তাঁর সঙ্গে মাত্র একজন সাংসদ ছিলেন ৷ সোশাল মিডিয়ার সাহায্য ছাড়াই মানুষের মন জয় করে নির্বাচনে লড়েছিলেন ৷ 1998 সালে সাতটি, পরে বেড়ে আটটি এবং 1999 সালে ন’টি আসন পেয়েছিল তৃণমূল ৷
2004 সালে তিনি একমাত্র সাংসদ ছিলেন এবং 2006-এর বিধানসভাতেও আসন ছিল মাত্র 30টি ৷ সেই চরম প্রতিকূলতাতেও তিনি লড়াই ছাড়েননি ৷ এদিন মমতা মনে করিয়ে দেন, এখনও তাঁর সঙ্গে রাজ্যসভার দশ জন এবং লোকসভার আটজন সাংসদ রয়েছেন ৷ এই জাগ্রত কর্মীদের ভরসা করেই 2026-এর বিধানসভা পরবর্তী এই চরম সঙ্কটেও ফের নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় শোনালেন তৃণমূল নেত্রী ৷