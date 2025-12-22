অপদার্থ-স্বৈরাচারী, মোদির নিয়ন্ত্রক ! শাহকে বেনজির আক্রমণ মমতার

অপদার্থ-স্বৈরাচারী, মোদির নিয়ন্ত্রক ! শাহকে বেনজির আক্রমণ মমতার
বিজেপিকে হিংসাকারী বলে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর ৷ মনরেগা প্রকল্পের নাম বদল নিয়ে পরোক্ষে বিজেপি সরকারের সমালোচনা মমতার ৷
Published : December 22, 2025 at 2:58 PM IST
কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে তৃণমূলের কর্মিসভা, সেখান থেকেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সরাসরি 'অপদার্থ', 'স্বৈরাচারী' এবং 'দুরাচারী' বলে তোপ দাগলেন মমতা ৷ এখানেই থামেননি, মমতার গুরুতর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ন্ত্রণ করেন অমিত শাহ নিজে ৷
এদিন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বলতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রসঙ্গ টেনে আনেন মমতা ৷ কমিশনের তরফে প্রতি মুহূর্তের নির্দেশ বদল এবং অ্যাপস বিভ্রাটকে তিনি বিজেপির নির্দেশিত চিত্রনাট্য বলে অভিযোগ করেছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিজেপি অফিস থেকে যা বলে দিচ্ছে, কমিশন তাই করছে ৷ ওই হোম মিনিস্টার, অপদার্থ হোম মিনিস্টার ৷ এরকম বাজে হোম মিনিস্টার আমি জীবনে দেখিনি ৷ স্বৈরাচারী, দুরাচারী... বাদবাকি ওয়ার্ডগুলো তোলা থাকল ৷"
দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে কার কতটা প্রভাব, তা নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল নেত্রী ৷ শাহকে নিশানা করে তিনি বলেন, "উনি টোটালটা কন্ট্রোল করছেন ৷ আমার ডাউট আছে, প্রধানমন্ত্রীও কন্ট্রোল করেন না ৷ প্রধানমন্ত্রীকে উনিই কন্ট্রোল করেন ৷ আর দেশটাকে উনি কন্ট্রোল করেন ৷" এরপরেই নাম না-করে অমিত শাহের অতীত এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, "হিংসাকারীরা যদি দেশ চালায়, সে দেশের কী হতে পারে ? যা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন ৷"
মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে দেওয়া এবং দেশজুড়ে রাম নামের ব্যবহার নিয়েও এদিন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর কথায়, "হিন্দুস্তানিরা শবদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় 'রাম নাম সত্য হ্যায়' বলে ৷ বিজেপি দেশটাকে সেই বিনাশের কালে বা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ৷"
ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে বারবার অ্যাপ ও নিয়ম বদলের পিছনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কলকাঠি রয়েছে বলে অভিযোগ করেন মমতা ৷ তাঁর দাবি, কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে না, বরং দিল্লির অঙ্গুলিহেলনে বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতরে বসে তৈরি করা ছক অনুযায়ী কাজ করছে ৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে অমিত শাহকে এভাবে সরাসরি এবং ব্যক্তিগত স্তরে আক্রমণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিষ্যৎ রাজনীতির রূপরেখা হতে পারে ৷