কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে বিজেপির প্রতীক! ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে: মমতা

কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে বিজেপির প্রতীক! ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে: মমতা
উত্তরবঙ্গে যাওয়ার পথে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ফের পক্ষপাতদুষ্ট বলে তোপ দাগলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : March 24, 2026 at 2:51 PM IST
দমদম, 24 মার্চ: নির্বাচন কমিশনের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বিজেপির দলীয় প্রতীকের মতো চিহ্ন ব্যবহার ! নথি দেখিয়ে ফের কমিশন ও বিজেপির আঁতাতের অভিযোগে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার পথে এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে ফের প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে ।" একইসঙ্গে রাজ্যে ব্যাপক হারে পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের বদলি এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে একতরফা ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ এনেছেন তৃণমূল নেত্রী ।
এদিন বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একটি নথি তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, সেটি নির্বাচন কমিশনের একটি নোটিফিকেশন, যেখানে বিজেপির দলীয় চিহ্নের প্রতিচ্ছবি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে । এই প্রসঙ্গে তিনি 'ঠাকুরঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি' এবং 'বিড়াল ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়েছে' প্রবাদ দুটি উল্লেখ করে কমিশনের কড়া সমালোচনা করেন । কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে এই প্রতীকের ব্যবহারকে নিছক কোনও করণিক ত্রুটি বা 'ক্ল্যারিক্যাল মিস্টেক' বলে মানতে নারাজ তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এটি সম্পূর্ণভাবে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ বা 'পলিটিক্যাল ইনটেনশন' এবং ইচ্ছাকৃত চেষ্টা ।
নির্বাচন চলাকালীন রাজ্যে প্রশাসনিক রদবদল নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে প্রায় 60-70 জন বাঙালি আইএএস এবং আইপিএস অফিসারকে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে । তাঁদের অনেককেই রাজ্যের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি তাঁর । এখানেই থেমে না-থেকে তিনি আরও অভিযোগ করেন, নন্দীগ্রামের এক প্রাক্তন বিডিও-কে বর্তমানে ভবানীপুরে নিয়ে আসা হয়েছে । ওই আধিকারিক আদতে একজন 'গদ্দার'-এর লোক বলে কটাক্ষ করেন তিনি । এর পাশাপাশি, গতকালই রাজ্যের প্রায় 73 জন রিটার্নিং অফিসারকে পরিবর্তন করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন মমতা ।
রাজ্যের ভোটার তালিকা নিয়ে চরম অস্বচ্ছতা চলছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, সাপ্লিমেন্টারি বা সম্পূরক তালিকা বুথে, ব্লকে বা জেলায় কোথাও টাঙানো হচ্ছে না । এমনকি মধ্যরাতে সবার অজান্তে তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে । এই তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়াকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই আতঙ্কে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন মানুষ নিজেকে শেষ করেছেন ।
তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভয় পেয়ে প্রায় 220 জন মারা গিয়েছেন, যার মধ্যে সম্প্রতি দুজন এবং আগে দুজন চরম পদক্ষেপ করেছেন । তাঁর অভিযোগ, শুধুমাত্র উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আদালতে মামলা করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেই সাধারণ মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে এবং একতরফাভাবে একটি দলের লোকেদের নাম যুক্ত করা হচ্ছে ।