টিকিট পাননি বলে বিক্ষোভ বরদাস্ত নয় ! গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লাগাম টানতে কড়া সুর মমতার

টিকিট পাননি বলে বিক্ষোভ বরদাস্ত নয় ! গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লাগাম টানতে কড়া সুর মমতার
মমতার কথায়, সবাইকে টিকিট দেওয়া সম্ভব নয় । নতুনদের সুযোগ দিতে হয় । কেউ যদি মনে করেন, তিনি চিরকাল প্রার্থী থাকবেন, সেটা ভুল ভাবনা ৷
Published : March 30, 2026 at 3:45 PM IST
বেলদা, 30 মার্চ: 2026 এর বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে জোরকদমে চলছে প্রচার অভিযান ৷ তবে এবারে বহু বিধায়ককে আর টিকিট দেয়নি তৃণমূল ৷ এ নিয়ে জেলায় জেলায় অল্প বিস্তর ক্ষোভ বিক্ষোভও রয়েছে ৷ বিষয়টি অজানা নয় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়েরও ৷ সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে তৃণমূল প্রার্থী প্রতিভা রানি মাইতির জনসভা থেকে এ ব্যাপারে কড়া বার্তা শোনা গেল তাঁর কণ্ঠে ৷
ভোটের মুখে টিকিটকে কেন্দ্র করে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রাশ টানতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, "টিকিট পাননি বলে দলের বিরুদ্ধে কাজ করবেন, এ জিনিস বরদাস্ত করা হবে না ৷ মনে রাখবেন, যাঁরা এরকম করবেন মানুষ তাঁদের ক্ষমা করবে না ।"
সোমবার কেশিয়াড়ি সংলগ্ন বেলদার মাঠে বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ সভায় পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী । শুরু থেকেই বিজেপি ও এসআইআর ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ করেন তিনি । ওই মঞ্চ থেকেই দলের অন্দরের দ্বন্দ্ব নিয়ে সরাসরি বার্তা দেন তৃণমূল সুপ্রিমো । মমতার কথায়, "সবাইকে টিকিট দেওয়া সম্ভব নয় । নতুনদের সুযোগ দিতে হয়, মহিলাদের, সংখ্যালঘু ও অনগ্রসরদের এগিয়ে আনতে হয় । কেউ যদি মনে করেন, তিনি চিরকাল প্রার্থী থাকবেন, সেটা ভুল ভাবনা ৷"
দলের কোথায়, কারা কী ধরণের বিরুদ্ধাচারণ করছে, তাও যে তাঁর নজরে রয়েছে, তা পরোক্ষে জানিয়ে মমতা বলেন, " দল সবকিছু দেখছে । ভাল কাজ করলে আবার টিকিট পাওয়া যাবে, না করলে দল ব্যবস্থা নেবে ।"
নারায়ণগড়ে প্রার্থী বদল ঘিরে ইতিমধ্যেই চাপা অসন্তোষের ইঙ্গিত মিলছিল । আগে এই কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন সূর্য অট্ট, তবে এবারে তাঁকে সরিয়ে প্রতিভা রানি মাইতিকে প্রার্থী করেছে দল । পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, সেই প্রেক্ষিতেই মঞ্চ থেকেই সম্ভাব্য গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লাগাম টানার চেষ্টা করেন মমতা ।
তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, "প্রতিভা মাইতিকে ভোট দেওয়া মানে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া ।" পাশাপাশি দলের কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর আহ্বান, "ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করুন, ব্যক্তিগত ক্ষোভ ভুলে মানুষের পাশে দাঁড়ান ।"
উল্লেখ্য, দু’দিনের টানা কর্মসূচি নিয়ে মেদিনীপুর সফরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । এদিন নারায়ণগড়ের সভা শেষে তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া পশ্চিমে আরেকটি জনসভা করেন । তারপর ডেবরায় সভা সেরে খড়্গপুরে রাত্রিবাসের কথা রয়েছে তাঁর । মঙ্গলবার চন্দ্রকোনা ও গড়বেতায় সভা করে দুর্গাপুরের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কর্মসূচি রয়েছে ।
