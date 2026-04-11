কেউটে-গোখরো সাপকে বিশ্বাস করুন, কিন্তু বিজেপিকে নয় ! ঝাড়গ্রামে মমতার তীব্র আক্রমণ
বক্তৃতার শুরুতেই অতীত স্মরণ করেন মমতা । তিনি বলেন, আমি প্রথম যখন ভোটে জিতে ঝাড়গ্রামে এসেছিলাম, তখন এই জেলার অবস্থা অন্যরকম ছিল ।
Published : April 11, 2026 at 8:10 PM IST
ঝাড়গ্রাম, 11 এপ্রিল: ভোটের আবহে আবারও তীব্র ভাষায় বিজেপিকে নিশানা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী মঙ্গল সরেনের সমর্থনে শনিবার জামদা সার্কাস ময়দানের জনসভা থেকে তিনি সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "কেউটে সাপকে বিশ্বাস করবেন, গোখরো সাপকে বিশ্বাস করবেন, কিন্তু বিজেপিকে নয় !"
শনিবার দুপুর 1টা নাগাদ হেলিকপ্টারে করে সভাস্থলের পাশের হেলিপ্যাডে নামেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখান থেকে হেঁটে সভামঞ্চে পৌঁছে জনতার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান তিনি । এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার চার প্রার্থী-দুলাল মুর্মু, অজিত মাহাতো, মঙ্গল সরেন এবং বীরবাহা হাঁসদা-সহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব ।
বক্তৃতার শুরুতেই অতীত স্মরণ করেন মমতা । তিনি বলেন, "আমি প্রথম যখন ভোটে জিতে ঝাড়গ্রামে এসেছিলাম, তখন এই জেলার অবস্থা অন্যরকম ছিল ।" এরপরই তিনি একে একে তুলে ধরেন তাঁর সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান-রাস্তা, সেতু, জল প্রকল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসার । তাঁর দাবি, "ঝাড়গ্রামের উন্নয়ন তৃণমূলই করেছে, বিজেপি এক টাকাও দেয়নি ।"
এরপরই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ান তিনি । অভিযোগ করেন, "ভোট এলেই ওরা বাংলায় আসে, সারা বছর দেখা মেলে না । সাধারণ মানুষের উন্নয়নের বদলে হয়রানি করাই ওদের কাজ ।" বিশেষ করে 'SIR' প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "90 লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, এটা বিজেপির চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয় ।" তাঁর কথায়, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে । এবারের ভোটে বিজেপিকে মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবেন বলেও জানান তিনি ৷
কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগও তোলেন তৃণমূল নেত্রী । তাঁর দাবি, "100 দিনের কাজের টাকা বন্ধ, গ্রামীণ আবাসের টাকা বন্ধ, রাস্তা-জল-শিক্ষার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে বিজেপি সরকার ।" একইসঙ্গে নাম না করে মোদি-শাহকে কটাক্ষ করে শ্লেষের সুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ভোটের সময় বাংলার কথা মনে পড়ে, আর অন্য সময় বাংলার মনীষীদের অপমান করা হয় !"
বিজেপিকে 'বাংলা বিরোধী' এবং 'আদিবাসী বিরোধী' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি । প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, "যাদের ভোটে আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তাদের নাম যদি বাদ যায়, তাহলে আপনি কেন পদত্যাগ করবেন না ?" বিজেপিকে নিশানা করে তৃণমূল নেত্রী এও বলেন, "বিজেপি এমন একটি সর্বনাশা দল, যারা দেশ, গণতন্ত্র এবং সংবিধানকে ধ্বংস করছে । এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে ।"
সবশেষে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান, "নিজের ভোট নিজে দিন, তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতান ।"
