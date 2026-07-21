'ছুঁৎমার্গ নেই'! শহিদ মঞ্চ থেকে পুরনো শত্রু সিপিএমকেই কি কাছে টানার বার্তা মমতার
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিন দশকের 'প্রধান শত্রু' সিপিএম-ই কি এখন রাজনৈতিক সঙ্গী ? একুশের মঞ্চ থেকে নেত্রীর বার্তা ঘিরে চর্চা রাজনৈতিক মহলে ৷
Published : July 21, 2026 at 3:37 PM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: একসময় যাঁর রাজনীতির মূল ভিত্তিই ছিল সিপিএম-বিরোধিতা, তিনিই আজ বলছেন, "আমার কোনও ছুঁৎমার্গ নেই ! ইন্ডিয়া জোট নিয়ে একসঙ্গে চলব । বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে চাইলে একসঙ্গে আসুন ।" একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য শুধু জাতীয় রাজনীতির উদ্দেশে দেওয়া বার্তা নয়, বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের নিরিখেও তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের । কারণ, যে দিনটির স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাম আমলে পুলিশের গুলিতে 13 যুবকের মৃত্যু, সেই দিনেই সিপিএম-সহ ইন্ডি-জোটের সব শরিককে একসঙ্গে চলার আহ্বান জানালেন তৃণমূল নেত্রী ।
জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপির বিরুদ্ধে বৃহত্তর বিরোধী ঐক্যের অন্যতম মুখ ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর উদ্যোগেই 'ইন্ডিয়া' ব্লক গঠনের প্রক্রিয়া গতি পেয়েছিল । যদিও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জোটের ভিত কতটা মজবুত, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন রয়েছে । তবুও শুরু থেকেই বিরোধী শক্তির ঐক্যের পক্ষে সওয়াল করেছেন তৃণমূল নেত্রী । মঙ্গলবারও সেই অবস্থানেই অনড় থেকে তিনি বলেন, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে বিরোধী শক্তিকে বিভক্ত থাকলে চলবে না ।
কিন্তু রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে সময় ও প্রেক্ষাপট । কারণ, একুশে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে শুধুই একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, আবেগ, ইতিহাস এবং আন্দোলনের প্রতীক । 1993 সালের 21 জুলাই, মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছিল তৎকালীন যুব কংগ্রেস । নেতৃত্বে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কলকাতার রাজপথে সেই আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন 13 জন যুবক । সেই সময় রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট সরকার, নেতৃত্বে সিপিএম । সেই রক্তাক্ত ঘটনার পর থেকেই বামেদের বিরুদ্ধে আপসহীন আন্দোলনের মুখ হয়ে ওঠেন মমতা । পরবর্তী প্রায় দুই দশক ধরে সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতাই তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজ্যের প্রধান বিরোধী শক্তি এবং পরে শাসকদলে পরিণত করে ।
2011 সালে 34 বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল । সেই জয়ের নেপথ্যে অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক স্লোগান ছিল সিপিএম-বিরোধিতা । তাই একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবস বরাবরই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে ।
কিন্তু 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা হারানোর পর বদলে গিয়েছে রাজনৈতিক বাস্তবতা । রাজ্যে এখন তৃণমূল বিরোধী আসনে । অন্যদিকে জাতীয় স্তরে বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শরিক সিপিএম । ফলে বৃহত্তর বিরোধী ঐক্যের স্বার্থে রাজনৈতিক দূরত্ব কমানোর প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ।
সেই কারণেই মমতার "আমার কোনও ছুঁৎমার্গ নেই" মন্তব্যকে অনেকেই কেবল একটি রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবে দেখছেন না । বরং তা বিরোধী রাজনীতির নতুন বাস্তবতার স্বীকৃতি বলেই ব্যাখ্যা করছেন । যদিও সমালোচকদের প্রশ্ন, যে দিনের ভিত্তি তৈরি হয়েছে বাম আমলের গুলিকাণ্ডের স্মৃতিকে ঘিরে, সেই দিনেই কি সিপিএমের সঙ্গে রাজনৈতিক সহাবস্থানের বার্তা দেওয়া আদৌ সঙ্গত ?
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, জাতীয় রাজনীতি এবং রাজ্য রাজনীতির সমীকরণ এখন আর এক নয় । দিল্লিতে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যে দলগুলি এক মঞ্চে আসছে, বাংলায় তাদের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই যাচ্ছে । কিন্তু একুশের মঞ্চে মমতার এই মন্তব্য স্পষ্ট করে দিল, জাতীয় স্তরে বিজেপিকে হারানোর প্রশ্নে পুরনো রাজনৈতিক তিক্ততাকে আপাতত সামনে আনতে চাইছেন না তিনি ।
তবে এই বার্তা কর্মী-সমর্থকদের কাছে কীভাবে গৃহীত হবে, কিংবা ভবিষ্যতে তৃণমূল ও সিপিএমের সম্পর্ক কোন দিকে মোড় নেবে, তা সময়ই বলবে । কিন্তু একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে উচ্চারিত 'ছুঁৎমার্গ নেই' এই দুটি শব্দই যে বাংলার রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিল, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই ।