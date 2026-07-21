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পাশবালিশ না-হয়ে সরাসরি বিজেপিতেই যোগ দিন, ঋতব্রতদের কটাক্ষ মমতার

একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরও সমালোচনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনি তৃণমূলে দশ বছর কী করেছেন, সব মুখোশ খুলে দেব ।’’

MAMATA BANERJEE
বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 21, 2026 at 6:42 PM IST

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কলকাতা, 21 জুলাই: তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙনের পর প্রথম একুশে জুলাই । একদিকে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল কলকাতার মেয়ো রোডে পালন করল শহিদ দিবসের কর্মসূচি, অন্যদিকে বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে একুশে জুলাইয়ের সভা করল কালীঘাট তৃণমূল ৷ তারামণ্ডলের সামনের সভা থেকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গে থাকা তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ বললেন, ‘‘এভাবে বিজেপির পাশবালিশ হয়ে থাকার প্রয়োজন নেই । সরাসরি বিজেপিতেই যোগ দিন ।’’

উল্লেখ্য, বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির পর কার্যত টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ বিধায়কদের দুই তৃতীয়াংশ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে সামনে রেখে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ৷ পরে সেই দলে ভিড়েছেন আরও অনেক নেতা ৷ ঋতব্রতরাই এখন নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করছে ৷ নির্বাচন কমিশনের কাছেও তাঁরা এই দাবি জানিয়ে এসেছে ৷

MAMATA BANERJEE
বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ (পিটিআই)

এই প্রেক্ষাপটে বিধানসভা নির্বাচনে হার ও তৃণমূলের ভাঙনের পর প্রথম কোনও সভা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর সেই সভা থেকে সরাসরি তোপ দাগলেন তৃণমূলের ঋতব্রতপন্থীদের বিরুদ্ধে ৷ সভার শুরু থেকেই অত্যন্ত আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন তৃণমূল নেত্রী । কড়া ভাষায় বিঁধে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে তিনি সরাসরি বিজেপির ‘বি-টিম’ বলে আখ্যা দেন । তাঁর অভিযোগ, আলাদা রাজনৈতিক মঞ্চ গড়ার আড়ালে আসলে বিজেপিকেই পেছন থেকে সাহায্য করা হচ্ছে ।

যাঁরা পুরনো দল ছেড়ে নতুন শিবিরে ভিড়েছেন, তাঁদের উদ্দেশে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়ে মমতা বলেন, ‘‘আমরা বেঁচে গিয়েছি, চোরগুলো বিজেপিতে চলে যাচ্ছে । তাঁদের বলব, এভাবে বিজেপির পাশবালিশ হয়ে থাকার প্রয়োজন নেই । সরাসরি বিজেপিতেই যোগ দিন । আপনাদের জায়গা দলের ছাত্র-যুবরাই নিয়ে নেবে ।’’

MAMATA BANERJEE
বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ (পিটিআই)

অন্যদিকে, কারা আসল তৃণমূল, সেই বার্তাও এদিন দেন মমতা ৷ তিনি বলেন, ‘‘আসল তৃণমূল আমরা । শুধু সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিলেই দল হয়ে যায় না । ওটা বিজেপির সাইনবোর্ড । কয়েকজন নেতা চলে গিয়েছেন, কিন্তু কর্মীরা আমাদের সঙ্গেই আছেন ।’’ সবশেষে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়ার বার্তা দিয়ে মমতা বলেন, ‘‘আপনাদের আর প্রয়োজন নেই । ধনে, মানে, প্রাণে ভালো থাকুন । নতুন প্রজন্মকে নিয়েই নতুন করে লড়াই হবে ।’’

তৃণমূলের বিদ্রোহীদের পাশাপাশি এদিন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও সুর চড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নাম না করেই শুভেন্দুর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি । মমতার অভিযোগ, রাজ্যের বর্তমান সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দিকে নজর না দিয়ে শুধুমাত্র তৃণমূলকে দুর্বল করার রাজনীতিতে মেতেছে । প্রশাসনকে ব্যবহার করে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে বলেও দাবি করেন তিনি । আর এই প্রসঙ্গ টেনেই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বলেন, ‘‘আপনি তৃণমূলে 10 বছর কী করেছেন, সব মুখোশ খুলে দেব ।’’

MAMATA BANERJEE
বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ (পিটিআই)

রাজনৈতিক মহলের মতে, একুশের মঞ্চ থেকে মমতার এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ, মাস দুয়েক আগে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার ঠিক পরেও শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে এই একই ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিয়েছিলেন তিনি । সেই সময় তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে শুভেন্দু দীর্ঘদিন তৃণমূলে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন ।

তখন মমতা বলেছিলেন, ‘‘আপনিও প্রায় 10-11 বছর তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক এবং মন্ত্রী ছিলেন । কখনও পরিবহণ দফতর, কখনও সেচ দফতরের দায়িত্ব সামলেছেন । একাধিক জেলার দায়িত্বও আপনার হাতে ছিল । জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রামসভা গঠনের কাজেও ভূমিকা নিয়েছেন । আপনি কী করেছেন, সবটাই আমি জানি ।’’ মঙ্গলবার একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে দাঁড়িয়ে পুরনো সেই হুঁশিয়ারিরই পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি ।

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TAGGED:

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TRINAMOOL
21 JULY RALLY
শুভেন্দু অধিকারী
MAMATA BANERJEE

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