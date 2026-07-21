পাশবালিশ না-হয়ে সরাসরি বিজেপিতেই যোগ দিন, ঋতব্রতদের কটাক্ষ মমতার

পাশবালিশ না-হয়ে সরাসরি বিজেপিতেই যোগ দিন, ঋতব্রতদের কটাক্ষ মমতার
একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরও সমালোচনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনি তৃণমূলে দশ বছর কী করেছেন, সব মুখোশ খুলে দেব ।’’
Published : July 21, 2026 at 6:42 PM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙনের পর প্রথম একুশে জুলাই । একদিকে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল কলকাতার মেয়ো রোডে পালন করল শহিদ দিবসের কর্মসূচি, অন্যদিকে বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে একুশে জুলাইয়ের সভা করল কালীঘাট তৃণমূল ৷ তারামণ্ডলের সামনের সভা থেকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গে থাকা তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ বললেন, ‘‘এভাবে বিজেপির পাশবালিশ হয়ে থাকার প্রয়োজন নেই । সরাসরি বিজেপিতেই যোগ দিন ।’’
উল্লেখ্য, বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির পর কার্যত টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ বিধায়কদের দুই তৃতীয়াংশ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে সামনে রেখে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ৷ পরে সেই দলে ভিড়েছেন আরও অনেক নেতা ৷ ঋতব্রতরাই এখন নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করছে ৷ নির্বাচন কমিশনের কাছেও তাঁরা এই দাবি জানিয়ে এসেছে ৷
এই প্রেক্ষাপটে বিধানসভা নির্বাচনে হার ও তৃণমূলের ভাঙনের পর প্রথম কোনও সভা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর সেই সভা থেকে সরাসরি তোপ দাগলেন তৃণমূলের ঋতব্রতপন্থীদের বিরুদ্ধে ৷ সভার শুরু থেকেই অত্যন্ত আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন তৃণমূল নেত্রী । কড়া ভাষায় বিঁধে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে তিনি সরাসরি বিজেপির ‘বি-টিম’ বলে আখ্যা দেন । তাঁর অভিযোগ, আলাদা রাজনৈতিক মঞ্চ গড়ার আড়ালে আসলে বিজেপিকেই পেছন থেকে সাহায্য করা হচ্ছে ।
যাঁরা পুরনো দল ছেড়ে নতুন শিবিরে ভিড়েছেন, তাঁদের উদ্দেশে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়ে মমতা বলেন, ‘‘আমরা বেঁচে গিয়েছি, চোরগুলো বিজেপিতে চলে যাচ্ছে । তাঁদের বলব, এভাবে বিজেপির পাশবালিশ হয়ে থাকার প্রয়োজন নেই । সরাসরি বিজেপিতেই যোগ দিন । আপনাদের জায়গা দলের ছাত্র-যুবরাই নিয়ে নেবে ।’’
অন্যদিকে, কারা আসল তৃণমূল, সেই বার্তাও এদিন দেন মমতা ৷ তিনি বলেন, ‘‘আসল তৃণমূল আমরা । শুধু সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিলেই দল হয়ে যায় না । ওটা বিজেপির সাইনবোর্ড । কয়েকজন নেতা চলে গিয়েছেন, কিন্তু কর্মীরা আমাদের সঙ্গেই আছেন ।’’ সবশেষে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়ার বার্তা দিয়ে মমতা বলেন, ‘‘আপনাদের আর প্রয়োজন নেই । ধনে, মানে, প্রাণে ভালো থাকুন । নতুন প্রজন্মকে নিয়েই নতুন করে লড়াই হবে ।’’
তৃণমূলের বিদ্রোহীদের পাশাপাশি এদিন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও সুর চড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নাম না করেই শুভেন্দুর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি । মমতার অভিযোগ, রাজ্যের বর্তমান সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দিকে নজর না দিয়ে শুধুমাত্র তৃণমূলকে দুর্বল করার রাজনীতিতে মেতেছে । প্রশাসনকে ব্যবহার করে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে বলেও দাবি করেন তিনি । আর এই প্রসঙ্গ টেনেই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বলেন, ‘‘আপনি তৃণমূলে 10 বছর কী করেছেন, সব মুখোশ খুলে দেব ।’’
রাজনৈতিক মহলের মতে, একুশের মঞ্চ থেকে মমতার এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ, মাস দুয়েক আগে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার ঠিক পরেও শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে এই একই ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিয়েছিলেন তিনি । সেই সময় তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে শুভেন্দু দীর্ঘদিন তৃণমূলে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন ।
তখন মমতা বলেছিলেন, ‘‘আপনিও প্রায় 10-11 বছর তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক এবং মন্ত্রী ছিলেন । কখনও পরিবহণ দফতর, কখনও সেচ দফতরের দায়িত্ব সামলেছেন । একাধিক জেলার দায়িত্বও আপনার হাতে ছিল । জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রামসভা গঠনের কাজেও ভূমিকা নিয়েছেন । আপনি কী করেছেন, সবটাই আমি জানি ।’’ মঙ্গলবার একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে দাঁড়িয়ে পুরনো সেই হুঁশিয়ারিরই পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি ।