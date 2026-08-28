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পুলিশ অনুমতি না দিলে আর আদালতে যাব না, মানুষের পারমিশন নেব: মমতা

শুক্রবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ৷ কালীঘাট তৃণমূলের তরফে কলকাতার ক্যাথিড্রাল রোডে টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় ৷

Mamata Banerjee
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 28, 2026 at 3:35 PM IST

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কলকাতা, 28 অগস্ট: বিজেপির সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর দু’টি বড় কর্মসূচি আদালতের অনুমতি নিয়ে করতে হল তৃণমূল কংগ্রেসকে ৷ তবে আগামিদিনে পুলিশ সভার অনুমতি না দিলে তৃণমূল আর আদালতে যাবেন না বলে শুক্রবার হুঁশিয়ারি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘পুলিশ অনুমতি না দিলে এবার আর আদালতে যাব না ৷ মানুষের থেকে অনুমতি নেব ৷’’

বিস্তারিত আসছে...

TAGGED:

TMCP FOUNDATION DAY
তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
TRINAMOOL CONGRESS
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