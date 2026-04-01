ফর্ম 6 দিয়ে বাইরের লোক ঢোকাচ্ছিল, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে এসব হবে না: নানুরে মমতা

নানুরের সভায় মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 1, 2026 at 2:22 PM IST

নানুর, 1 এপ্রিল: রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে বিপুল পরিমাণে 'ফর্ম 6' জমা পড়া নিয়ে এবার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বীরভূমের নানুরে জনসভা থেকে তাঁর অভিযোগ, ফর্ম 6-এর মাধ্যমে বাইরের লোকেদের নাম রাজ্যের ভোটার তালিকায় ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছিল ৷ তাঁর কথায়, "ফর্ম 6 দিয়ে বাইরের লোক ঢোকাচ্ছিল ৷ সুপ্রিম কোর্ট ভালো রায় দিয়েছে ৷ আমি আজ খুশি । সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে, এসব হবে না ৷"

এসআইআর প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা বলেন, "বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । যেন উকুন বাছছে । আমি নিজে মামলা করে সুপ্রিম কোর্টে ছুটে গিয়েছিলাম ৷ 22 লক্ষ নাম তুলতে পেরেছি । আরও নাম তুলতে আপিল করতে হবে ৷ খরচ আমরা দেব, আবেদনটা আপনারা করুন ৷" মানুষকে ভয় না-পেয়ে 'বিচারাধীন' নামগুলো তুলতে ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেন তৃণমূল নেত্রী ৷

নানুরের সভায় মমতা (নিজস্ব চিত্র)

কমিশনের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, "বাইরের রাস্তা দিয়ে বাইরের লোক ঢোকাচ্ছিল ৷ সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে এসব হবে না ৷" মমতার কটাক্ষ, "নিজেদের লোক খুঁজছেন ? সবাই বাংলার লোক । বাইরে থেকে যতই লোক পাঠান, বিজেপি হবে শূন্য ৷ অবজারভার ভোট দেবে না, ভোট দেবে মানুষ ।" কমিশনের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর তোপ, "আর কত লোকের প্রাণ নেবেন ? লজ্জা করে না ? কাজের চাপে কত মানুষ মারা গিয়েছে ৷ 225 জনের উপর মানুষ মারা গিয়েছে ।"

প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাঝির সমর্থনে জনসভা মুখ্যমন্ত্রীর (নিজস্ব চিত্র)

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে সাম্প্রতিক জ্বালানি সংকট নিয়ে সরব হয়ে এদিন ফের কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ মমতা বলেন, "নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে আর গ্যাস পাবেন না, তেল পাবেন না ৷ কাঠের উনুনে রান্না করতে হবে ৷ আবার গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে । গান্ধিজিকে যেদিন ওরা বর্জন করেছে, সেদিনই আমরা গান্ধিজিকে গ্রহণ করে 'মহাত্মাশ্রী' প্রকল্প করে দিয়েছি ৷ এবার বিজেপিকে একেবারে বেলাইন করে দিন । ওরা সংবিধান, গণতন্ত্রকে বিক্রি করে দিয়েছে ।"

আলামিন মডেল স্কুলের মাঠে তৃণমূলের প্রচার সভা (নিজস্ব চিত্র)

প্রসঙ্গত, এদিন বীরভূমের নানুর বিধানসভার পাপুড়ি গ্রামের আলামিন মডেল স্কুলের মাঠে নানুরের দলীয় প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাঝির সমর্থনে জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । দীর্ঘ 17 বছর পর নানুরের মাটিতে পা দেন তৃণমূল সুপ্রিমো । শেষবার 2009 সালের 27 জুলাই সূচপুর গণহত্যায় শহীদ স্মরণ সভায় এসেছিলেন তিনি ।

মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় কাজল শেখ (নিজস্ব চিত্র)

উল্লেখ্য, 2000 সালের 27 জুলাই নানুরের সূচপুরে 11 জন খেতমজুরকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছিল সিপিআইএম-এর বিরুদ্ধে । সেই সময় নিহত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এই নানুর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক উত্থান হয় তৃণমূল কংগ্রেসের ৷

মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় চন্দ্রনাথ সিনহা (নিজস্ব চিত্র)

বুধবার সেই কথা স্মরণ করিয়ে মমতা বলেন, "আমি যখন রেলমন্ত্রী ছিলাম । দিল্লিতে আছি, তখন খবর এল নানুরে 11 জন খেতমজুর ভাইকে খুপিয়ে খুন করা হয়েছে । কীভাবে আসব ঠিক করতে পারছিলাম না ৷ পরে রাজধানী এক্সপ্রেসে উঠি, তখন রাজধানী এক্সপ্রেস দুর্গাপুর স্টেশনে দাঁড়াতো না ৷ মন্ত্রী যে স্টেশনে নামে, সেখানে স্টপেজ দিতে হয় ৷ সেই থেকে দুর্গাপুরে রাজধানী এক্সপ্রেস দাঁড়ায় । সেদিন নানুরে পৌঁছে দেখি শবদেহ দেওয়ার মতো কাপড়ও নেই ৷ সেই থেকে আমি ঠিক করি সমব্যথী প্রকল্প করব । নানুরের কথা মনে রেখে সমব্যথী প্রকল্প চালু করেছিলাম । নানুর আমাকে শিক্ষা দিয়েছিল ৷ যাতে মানুষের শেষ যাত্রায় ভিক্ষা করতে না-হয় ।"

তৃণমূল নেত্রীর হুঁশিয়ারি, "খেলা হবে, খেলা হবে, এবারের খেলা দুরন্ত দুর্দান্ত খেলা ৷ বিজেপির সূর্যাস্তের খেলা হবে ৷" মমতা এদিন জানান, "এবার থেকে খেতমজুররাও চার হাজার টাকা করে পাবেন ৷ কাউকে না-খেয়ে মরতে দেব না ৷"

উল্লেখ্য, দুবরাজপুরে মমতার সভায় গরহাজির ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের দলের প্রার্থী ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । আর এবার নানুরের সভায় গরহাজির অনুব্রত মণ্ডল ।

