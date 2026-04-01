ফর্ম 6 দিয়ে বাইরের লোক ঢোকাচ্ছিল, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে এসব হবে না: নানুরে মমতা

ফর্ম 6 দিয়ে বাইরের লোক ঢোকাচ্ছিল, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে এসব হবে না: নানুরে মমতা
Published : April 1, 2026 at 2:22 PM IST
নানুর, 1 এপ্রিল: রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে বিপুল পরিমাণে 'ফর্ম 6' জমা পড়া নিয়ে এবার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বীরভূমের নানুরে জনসভা থেকে তাঁর অভিযোগ, ফর্ম 6-এর মাধ্যমে বাইরের লোকেদের নাম রাজ্যের ভোটার তালিকায় ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছিল ৷ তাঁর কথায়, "ফর্ম 6 দিয়ে বাইরের লোক ঢোকাচ্ছিল ৷ সুপ্রিম কোর্ট ভালো রায় দিয়েছে ৷ আমি আজ খুশি । সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে, এসব হবে না ৷"
এসআইআর প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা বলেন, "বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । যেন উকুন বাছছে । আমি নিজে মামলা করে সুপ্রিম কোর্টে ছুটে গিয়েছিলাম ৷ 22 লক্ষ নাম তুলতে পেরেছি । আরও নাম তুলতে আপিল করতে হবে ৷ খরচ আমরা দেব, আবেদনটা আপনারা করুন ৷" মানুষকে ভয় না-পেয়ে 'বিচারাধীন' নামগুলো তুলতে ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেন তৃণমূল নেত্রী ৷
কমিশনের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, "বাইরের রাস্তা দিয়ে বাইরের লোক ঢোকাচ্ছিল ৷ সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে এসব হবে না ৷" মমতার কটাক্ষ, "নিজেদের লোক খুঁজছেন ? সবাই বাংলার লোক । বাইরে থেকে যতই লোক পাঠান, বিজেপি হবে শূন্য ৷ অবজারভার ভোট দেবে না, ভোট দেবে মানুষ ।" কমিশনের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর তোপ, "আর কত লোকের প্রাণ নেবেন ? লজ্জা করে না ? কাজের চাপে কত মানুষ মারা গিয়েছে ৷ 225 জনের উপর মানুষ মারা গিয়েছে ।"
পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে সাম্প্রতিক জ্বালানি সংকট নিয়ে সরব হয়ে এদিন ফের কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ মমতা বলেন, "নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে আর গ্যাস পাবেন না, তেল পাবেন না ৷ কাঠের উনুনে রান্না করতে হবে ৷ আবার গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে । গান্ধিজিকে যেদিন ওরা বর্জন করেছে, সেদিনই আমরা গান্ধিজিকে গ্রহণ করে 'মহাত্মাশ্রী' প্রকল্প করে দিয়েছি ৷ এবার বিজেপিকে একেবারে বেলাইন করে দিন । ওরা সংবিধান, গণতন্ত্রকে বিক্রি করে দিয়েছে ।"
প্রসঙ্গত, এদিন বীরভূমের নানুর বিধানসভার পাপুড়ি গ্রামের আলামিন মডেল স্কুলের মাঠে নানুরের দলীয় প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাঝির সমর্থনে জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । দীর্ঘ 17 বছর পর নানুরের মাটিতে পা দেন তৃণমূল সুপ্রিমো । শেষবার 2009 সালের 27 জুলাই সূচপুর গণহত্যায় শহীদ স্মরণ সভায় এসেছিলেন তিনি ।
উল্লেখ্য, 2000 সালের 27 জুলাই নানুরের সূচপুরে 11 জন খেতমজুরকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছিল সিপিআইএম-এর বিরুদ্ধে । সেই সময় নিহত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এই নানুর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক উত্থান হয় তৃণমূল কংগ্রেসের ৷
বুধবার সেই কথা স্মরণ করিয়ে মমতা বলেন, "আমি যখন রেলমন্ত্রী ছিলাম । দিল্লিতে আছি, তখন খবর এল নানুরে 11 জন খেতমজুর ভাইকে খুপিয়ে খুন করা হয়েছে । কীভাবে আসব ঠিক করতে পারছিলাম না ৷ পরে রাজধানী এক্সপ্রেসে উঠি, তখন রাজধানী এক্সপ্রেস দুর্গাপুর স্টেশনে দাঁড়াতো না ৷ মন্ত্রী যে স্টেশনে নামে, সেখানে স্টপেজ দিতে হয় ৷ সেই থেকে দুর্গাপুরে রাজধানী এক্সপ্রেস দাঁড়ায় । সেদিন নানুরে পৌঁছে দেখি শবদেহ দেওয়ার মতো কাপড়ও নেই ৷ সেই থেকে আমি ঠিক করি সমব্যথী প্রকল্প করব । নানুরের কথা মনে রেখে সমব্যথী প্রকল্প চালু করেছিলাম । নানুর আমাকে শিক্ষা দিয়েছিল ৷ যাতে মানুষের শেষ যাত্রায় ভিক্ষা করতে না-হয় ।"
তৃণমূল নেত্রীর হুঁশিয়ারি, "খেলা হবে, খেলা হবে, এবারের খেলা দুরন্ত দুর্দান্ত খেলা ৷ বিজেপির সূর্যাস্তের খেলা হবে ৷" মমতা এদিন জানান, "এবার থেকে খেতমজুররাও চার হাজার টাকা করে পাবেন ৷ কাউকে না-খেয়ে মরতে দেব না ৷"
উল্লেখ্য, দুবরাজপুরে মমতার সভায় গরহাজির ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের দলের প্রার্থী ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । আর এবার নানুরের সভায় গরহাজির অনুব্রত মণ্ডল ।