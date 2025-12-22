দেড় কোটি নাম বাতিলের চক্রান্ত বিজেপির খোকাবাবুদের ? বাংলা না-থাকলে দেশ থাকবে না: মমতা

দেড় কোটি নাম বাতিলের চক্রান্ত বিজেপির খোকাবাবুদের ? বাংলা না-থাকলে দেশ থাকবে না: মমতা
মমতা বলেন, "গলা কেটে দিলেও আমি মানুষের কথা বলব । বাংলা না-থাকলে দেশ থাকবে না ৷"
Published : December 22, 2025 at 1:01 PM IST
কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: ভোটার তালিকা থেকে দেড় কোটি নাম বাদ দেওয়ার জন্য গভীর চক্রান্ত চলছে ৷ সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলীয় কর্মিসভায় ফের এই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন দলীয় কর্মীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "গলা কেটে দিলেও আমি মানুষের কথা বলব । বাংলা না-থাকলে দেশ থাকবে না - এটা মাথায় রাখবেন ।"
এদিন শুরু থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার মূল সুর ছিল ভোটার তালিকা থেকে সাধারণ মানুষের নাম বাদ যাওয়া এবং ডিলিমিটেশনের নামে বিভ্রান্তির অভিযোগ । মমতার অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন বিজেপির কথায় চলছে । তিনি বলেন, "বিজেপির খোকাবাবুদের আবদার, আরও দেড় কোটি নাম নাকি বাদ দিতে হবে । হাত ঘোরালে নাড়ু পাব, আর নাড়ু নিয়ে ভোটে জিতব ৷ এই মানসিকতা নিয়ে বাংলা দখলের চেষ্টা চলছে ।" তাঁর দাবি, এভাবে বাংলার মানুষকে অসম্মান করা হচ্ছে এবং রাজ্যের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ।
কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কলকাতা জেলায় আগে 100টি ওয়ার্ড ছিল, যা এখন বেড়ে 144টি হয়েছে । 2009 সালের ডিলিমিটেশন বা সীমানা পুনর্বিন্যাসের ফলে বহু ভোটার এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে চলে গিয়েছেন । কিন্তু ভোটার তালিকায় সেই ম্যাপিং বা বিন্যাস ভুল করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি । একে 'গ্রেট ব্লান্ডার' বা বিরাট ভুল আখ্যা দিয়ে মমতা বলেন, "2002 সালের পর যে ডিলিমিটেশন হয়েছিল, তা কি কমিশন মাথায় রেখেছে ? একজন ভোটার, যার ঠিকানা আগে এক ছিল, এখন ওয়ার্ড বদলের ফলে তার ঠিকানা বদলে গেছে । এই টেকনিক্যাল কারণে ভোটার বাদ দেওয়া হলে তা মেনে নেওয়া হবে না ।"
এদিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ জোর দেন সাধারণ, গরিব এবং গ্রামীণ মানুষের সমস্যার ওপর । ইংরেজি বানানের সামান্য ভুলের কারণে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে তিনি কমিশনের আধিকারিকদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন । তাঁর কথায়, "একজন গ্রামের মানুষ, হকার বা বস্তিবাসী - তাঁরা ইংরেজি বুঝবেন কী করে ? বাংলায় যেটা 'এ' বা 'আ' হয়, ইংরেজিতে সেটা লিখতে গিয়ে কেউ 'A' লেখেন, কেউ 'E' লেখেন । এই সামান্য ভুলের জন্য নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে ? এর জন্য যদি কাউকে আত্মহত্যা করতে হয়, তবে তার দায় কে নেবে ?"
তিনি প্রশ্ন তোলেন, 46টি মানুষের মৃত্যুর দায় কি কমিশন নেবে ? এনআরসি আতঙ্ক এবং জন্ম শংসাপত্র নিয়েও বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল সুপ্রিমো । তিনি বলেন, 2002 সালের আগে বা তারও আগে যখন 'ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি' বা হাসপাতালে প্রসবের হার নগণ্য ছিল, তখন মানুষের কাছে বার্থ সার্টিফিকেট থাকাটা স্বাভাবিক নয় । মোদি-শাহের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে মমতা বলেন, "আমার মায়ের জন্ম সার্টিফিকেট চাইলে আমি দিতে পারব না । কারণ তখন হোম ডেলিভারি হতো । নরেন্দ্র মোদি বা অমিত শাহ কি তাঁদের মায়েদের বার্থ সার্টিফিকেট দিতে পারবেন ? ওসব লুকিয়ে চুরিয়ে ডুপ্লিকেট বানিয়ে দেখানো হচ্ছে ।"
বিজেপির বিরুদ্ধে জাল নথির অভিযোগ তুলে তিনি আরও বলেন, "এরা পারে না এমন কাজ নেই । ফেক বা জাল তৈরি করতে এদের এক সেকেন্ড লাগে । কিন্তু আমরা ফেক বানাব না, সামনে বড়দিন, আমরা কেক বানাব । আর সেই কেক খেয়েই তোমাদের হজম করব ।" মুখ্যমন্ত্রী দলীয় কর্মীদের, বিশেষ করে বুথ লেভেল এজেন্টদের (BLA) উদ্দেশে কড়া নির্দেশ দেন । তিনি বলেন, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া মহিলাদের নাম বা ঠিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেন হয়রানি না করা হয় । পাশাপাশি, বিএলও-দের (BLO) সঙ্গে সহযোগিতার বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, ভোটার তালিকা থেকে একজন জেনুইন ভোটারের নামও যাতে বাদ না যায়, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে । তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যত কেস বা মামলা হোক না কেন, তিনি মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই থেকে সরবেন না ।