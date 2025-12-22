ETV Bharat / politics

দেড় কোটি নাম বাতিলের চক্রান্ত বিজেপির খোকাবাবুদের ? বাংলা না-থাকলে দেশ থাকবে না: মমতা

মমতা বলেন, "গলা কেটে দিলেও আমি মানুষের কথা বলব । বাংলা না-থাকলে দেশ থাকবে না ৷"

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলীয় কর্মিসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: ভোটার তালিকা থেকে দেড় কোটি নাম বাদ দেওয়ার জন্য গভীর চক্রান্ত চলছে ৷ সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলীয় কর্মিসভায় ফের এই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন দলীয় কর্মীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "গলা কেটে দিলেও আমি মানুষের কথা বলব । বাংলা না-থাকলে দেশ থাকবে না - এটা মাথায় রাখবেন ।"

এদিন শুরু থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার মূল সুর ছিল ভোটার তালিকা থেকে সাধারণ মানুষের নাম বাদ যাওয়া এবং ডিলিমিটেশনের নামে বিভ্রান্তির অভিযোগ । মমতার অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন বিজেপির কথায় চলছে । তিনি বলেন, "বিজেপির খোকাবাবুদের আবদার, আরও দেড় কোটি নাম নাকি বাদ দিতে হবে । হাত ঘোরালে নাড়ু পাব, আর নাড়ু নিয়ে ভোটে জিতব ৷ এই মানসিকতা নিয়ে বাংলা দখলের চেষ্টা চলছে ।" তাঁর দাবি, এভাবে বাংলার মানুষকে অসম্মান করা হচ্ছে এবং রাজ্যের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ।

ETV BHARAT
গভীর চক্রান্তের অভিযোগ মমতার (নিজস্ব চিত্র)

কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কলকাতা জেলায় আগে 100টি ওয়ার্ড ছিল, যা এখন বেড়ে 144টি হয়েছে । 2009 সালের ডিলিমিটেশন বা সীমানা পুনর্বিন্যাসের ফলে বহু ভোটার এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে চলে গিয়েছেন । কিন্তু ভোটার তালিকায় সেই ম্যাপিং বা বিন্যাস ভুল করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি । একে 'গ্রেট ব্লান্ডার' বা বিরাট ভুল আখ্যা দিয়ে মমতা বলেন, "2002 সালের পর যে ডিলিমিটেশন হয়েছিল, তা কি কমিশন মাথায় রেখেছে ? একজন ভোটার, যার ঠিকানা আগে এক ছিল, এখন ওয়ার্ড বদলের ফলে তার ঠিকানা বদলে গেছে । এই টেকনিক্যাল কারণে ভোটার বাদ দেওয়া হলে তা মেনে নেওয়া হবে না ।"

ETV BHARAT
কর্মীদের সতর্ক করলেন মমতা (নিজস্ব চিত্র)

এদিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ জোর দেন সাধারণ, গরিব এবং গ্রামীণ মানুষের সমস্যার ওপর । ইংরেজি বানানের সামান্য ভুলের কারণে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে তিনি কমিশনের আধিকারিকদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন । তাঁর কথায়, "একজন গ্রামের মানুষ, হকার বা বস্তিবাসী - তাঁরা ইংরেজি বুঝবেন কী করে ? বাংলায় যেটা 'এ' বা 'আ' হয়, ইংরেজিতে সেটা লিখতে গিয়ে কেউ 'A' লেখেন, কেউ 'E' লেখেন । এই সামান্য ভুলের জন্য নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে ? এর জন্য যদি কাউকে আত্মহত্যা করতে হয়, তবে তার দায় কে নেবে ?"

তিনি প্রশ্ন তোলেন, 46টি মানুষের মৃত্যুর দায় কি কমিশন নেবে ? এনআরসি আতঙ্ক এবং জন্ম শংসাপত্র নিয়েও বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল সুপ্রিমো । তিনি বলেন, 2002 সালের আগে বা তারও আগে যখন 'ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি' বা হাসপাতালে প্রসবের হার নগণ্য ছিল, তখন মানুষের কাছে বার্থ সার্টিফিকেট থাকাটা স্বাভাবিক নয় । মোদি-শাহের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে মমতা বলেন, "আমার মায়ের জন্ম সার্টিফিকেট চাইলে আমি দিতে পারব না । কারণ তখন হোম ডেলিভারি হতো । নরেন্দ্র মোদি বা অমিত শাহ কি তাঁদের মায়েদের বার্থ সার্টিফিকেট দিতে পারবেন ? ওসব লুকিয়ে চুরিয়ে ডুপ্লিকেট বানিয়ে দেখানো হচ্ছে ।"

বিজেপির বিরুদ্ধে জাল নথির অভিযোগ তুলে তিনি আরও বলেন, "এরা পারে না এমন কাজ নেই । ফেক বা জাল তৈরি করতে এদের এক সেকেন্ড লাগে । কিন্তু আমরা ফেক বানাব না, সামনে বড়দিন, আমরা কেক বানাব । আর সেই কেক খেয়েই তোমাদের হজম করব ।" মুখ্যমন্ত্রী দলীয় কর্মীদের, বিশেষ করে বুথ লেভেল এজেন্টদের (BLA) উদ্দেশে কড়া নির্দেশ দেন । তিনি বলেন, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া মহিলাদের নাম বা ঠিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেন হয়রানি না করা হয় । পাশাপাশি, বিএলও-দের (BLO) সঙ্গে সহযোগিতার বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, ভোটার তালিকা থেকে একজন জেনুইন ভোটারের নামও যাতে বাদ না যায়, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে । তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যত কেস বা মামলা হোক না কেন, তিনি মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই থেকে সরবেন না ।

