হাইভোল্টেজ পানিহাটির সভায় আরজি কর নিয়ে 'নীরব' মমতা ! মেগা রোড-শো বিটি রোডে

হাইভোল্টেজ পানিহাটির সভায় আরজি কর নিয়ে 'নীরব' মমতা ! মেগা রোড-শো বিটি রোডে
সীমান্ত নিরাপত্তা ইস্যুকে কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে মমতা বলেন, বর্ডারে অনুপ্রবেশ আটকানোর দায়িত্ব বিএসএফের । অথচ বাংলাকেই অনুপ্রবেশের কারখানা বলা হচ্ছে ।
Published : April 9, 2026 at 7:42 PM IST
পানিহাটি, 9 এপ্রিল: বিধানসভা ভোটে রাজ্যের অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র পানিহাটিতে সভা করতে এসে বহুচর্চিত আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে সম্পূর্ণ 'নীরব' রইলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ভোটের আবহে রাজনৈতিক মহলে যখন এই ইস্যু নিয়ে তুমুল চর্চা, বিরোধীদের প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে ওই ঘটনা, তখন এদিনের সভামঞ্চে একবারের জন্যও সেই প্রসঙ্গ উচ্চারণ করলেন না মুখ্যমন্ত্রী । বরং তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এদিন পানিহাটির সভা থেকে মমতা বন্দোপাধ্যায় সচেতন ভাবেই আরজি কর প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন, যাতে এ নিয়ে বিরোধীরা নতুন করে রাজনীতি করার সুযোগ না-পেয়ে যায় !
সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপিকে নিশানা করে মমতা বলেন, "বাইরে থেকে অস্ত্র আর টাকা আসছে । বিজেপির মিছিলে লোক নেই বলে এজেন্সি দিয়ে হোডিং লাগানো হচ্ছে । গরিব মানুষকে 500 টাকা দিয়ে মিছিলে নিয়ে আসা হচ্ছে ।" পাশাপাশি কটাক্ষ করে তিনি যোগ করেন, "একজন সেলুন মালিক মিছিলে যাওয়ার টাকার লোভে দোকান বন্ধ রাখতেন ! এ কেমন রাজনীতি !" তাঁর অভিযোগ, দুর্যোগ বা সাধারণ মানুষের বিপদের সময়ে বিজেপিকে পাশে পাওয়া যায় না, অথচ দিল্লিতে বসে বাংলাকে 'অনুপ্রবেশকারীর রাজ্য' বলা হচ্ছে ।
এর পরেই কেন্দ্রীয় সরকার ও সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে কাঠগড়ায় তোলেন তৃণমূল নেত্রী । তাঁর বক্তব্য, "বর্ডারে অনুপ্রবেশ আটকানোর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের বিএসএফের । অথচ বাংলাকেই অনুপ্রবেশের কারখানা বলা হচ্ছে ।" একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও সরব হন তিনি । কর্মীদের উজ্জীবিত করতে হুঁশিয়ারির সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ইডি-সিবিআই দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে । কিন্তু আমাকে ধমকালে আমি চমকাই না, গর্জাই "।
নির্বাচন কমিশনকেও এদিন একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলকে 'আল্টিমেটাম' দেওয়া হয়েছে । যদিও কমিশনকে সম্মান জানিয়েই তিনি বলেন, "এতেই প্রমাণ হয়, বিজেপির বিরুদ্ধে একমাত্র লড়াই করতে পারে তৃণমূল ।" একইসঙ্গে সিপিএমের বিরুদ্ধেও আক্রমণ শানিয়ে তাঁর মন্তব্য, "এক সময় অত্যাচার করেছে, আজ তারাই বিজেপির দালাল, জগাই-মাধাই-গদাই সব এক হয়েছে ।"
ইভিএম নিয়েও দলীয় কর্মীদের সতর্ক করেন তিনি । ভোটারদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "নিজের ভোট নিজে দেবেন । ভিভিপ্যাট ঠিক আছে কিনা দেখে নেবেন ।" পাশাপাশি এনআরসি প্রসঙ্গ টেনে বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি দাবি করেন, "19 লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে 13 লক্ষই হিন্দু।"
পানিহাটির সভা থেকেই স্থানীয় নেতৃত্বকেও কড়া বার্তা দেন তৃণমূল সুপ্রিমো । জমি দখল, পুকুর ভরাট বা প্রোমোটিংয়ের অভিযোগে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "যারা লোভ বা জবরদস্তি করবে, তাদের জন্য তৃণমূল নয় ।" আরজি কর-কাণ্ডে নাম জড়ানো পানিহাটির পাঁচ বারের বিধায়ক নির্মল ঘোষ নিজেই প্রার্থী হতে চাননি বলে দাবি করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তাঁর মতে,"তিনি আমাদের দলের সিনিয়র নেতা । তিনি আর পারছিলেন না । তাই, এবারে প্রার্থী হতে চাননি । তিনিই চেয়েছেন তাঁর ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষকে প্রার্থী করা হোক পানিহাটি কেন্দ্র থেকে ।"
অন্যদিকে, একই দিনে বরানগরে একেবারে ভিন্ন ছবি । বিকেলে বরানগর থেকে সিঁথির মোড় পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার পথ পদযাত্রা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর সঙ্গে ছিলেন বরানগর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খড়দহের প্রার্থী দেবদীপ পুরোহিত ও স্থানীয় নেতৃত্ব । বিটি রোড জুড়ে উপচে পড়া ভিড়, বিশেষত মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের প্রভাবই এই ভিড়ের অন্যতম কারণ ।
এদিনের পদযাত্রায় একটি বিশেষ মুহূর্ত সকলের নজর কাড়ে । মিছিল চলাকালীন হঠাৎ করেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছাকাছি চলে আসে বেশ কয়েকজন স্কুল পড়ুয়া । তারা মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু উপহার দিতে চেয়েছিল । নিরাপত্তারক্ষীরা সুরক্ষার কারণে প্রাথমিকভাবে তাদের আটকে দিলেও ছোটদের নিরাশ করেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি নিজেই দাঁড়িয়ে ওই পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন এবং হাসিমুখে তাদের উপহার গ্রহণ করেন ।
সব মিলিয়ে, একদিকে বিতর্কিত ইস্যুতে কৌশলী নীরবতা, অন্যদিকে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে একবন্ধনীতে রেখে আক্রমণের সুর চড়ালেন ৷ ভোটের পানিহাটিতে এর কী প্রভাব পড়ে, তা নিয়ে কৌতূহলী সব মহল ৷
আরও পড়ুন: