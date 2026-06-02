'বেঁচে থাকলে বিজেপিকে সরাবই !' পুলিশি বাধা ও ভাঙন জল্পনার মাঝেই ধরনামঞ্চে সরব মমতা
মাইক ব্যবহারের অনুমতি মেলেনি বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল নেত্রী । অগত্যা হ্যান্ড মাইক হাতে নিয়েই কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন তিনি ৷
Published : June 2, 2026 at 5:43 PM IST
কলকাতা, 2 জুন: রাজ্যে পালাবদলের পর মঙ্গলবার ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে ধরনায় বসলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিনের ধরনামঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানানোর পাশাপাশি, তৃণমূলকে ভাঙার চক্রান্ত, দলের নেতা-কর্মীদের উপর হামলা এবং পুলিশি বাধার অভিযোগে তীব্র প্রতিবাদ জানান তিনি । বিরোধী আসনে বসে তৃণমূল নেত্রীর হুঁশিয়ারি, "আমি কারও সুদিনে না-হোক, দুর্দিনে আছি । বেঁচে থাকলে বিজেপিকে সরাবই ।"
ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে তৃণমূলের প্রথম সারির বেশ কয়েকজন নেতা উপস্থিত থাকলেও, দলের অন্দরে চলতে থাকা ভাঙনের জল্পনা এদিন রাজনৈতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল । এদিন দুপুর একটা নাগাদ কালীঘাটের বাসভবন থেকে বেরিয়ে প্রথমে রেড রোডে বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর হাতে ছিল ভারতের সংবিধানের একটি প্রতিলিপি । এরপর তিনি মহাত্মা গান্ধির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে সোজা ওয়াই চ্যানেলের ধরনামঞ্চে পৌঁছন ।
পূর্বনির্ধারিত রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে পুলিশ ধরনার অনুমতি না-দেওয়ায়, শেষ মুহূর্তে ওয়াই চ্যানেলে এই কর্মসূচির আয়োজন করতে বাধ্য হয় তৃণমূল । তবে সেখানেও মাইক ব্যবহারের অনুমতি মেলেনি বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল নেত্রী । অগত্যা হ্যান্ড মাইক হাতে নিয়েই কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "মাইকের অনুমতি না দিয়ে আমাকে আটকাতে পারবে না। যেখানে পারব বসে পড়ব। এই অত্যাচার যত দিন চলছে, তত দিন মোকাবিলা করব। করব নয়তো মরব।"
ধরনামঞ্চ থেকে বর্তমান শাসকদল বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ আনেন মমতা । তাঁর দাবি, দিল্লি থেকে কলকাঠি নেড়ে তৃণমূল সরকারকে ফেলে দেওয়ার যে চক্রান্ত হয়েছিল, তা এখন দলকে পুরোপুরি শেষ করে দেওয়ার দিকে এগিয়েছে । ইডি ও সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে দলের বিধায়ক, কাউন্সিলর ও প্রার্থীদের ভয় দেখানো হচ্ছে । তৃণমূল ছেড়ে 'নতুন তৃণমূল' গড়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি ।
মমতার কথায়, "বিধায়কদের বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না । পশ্চিমবঙ্গে বুলডোজার রাজনীতি চলছে । আমাদের লোকদের গ্রেফতার করা হচ্ছে, অত্যাচারে অনেকে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার পথ বেছে নিচ্ছেন । তবে কারা নতুন তৃণমূল তৈরি করবে ? দলের প্রতীকে জিতে আসা নেতারা নাকি পুরনো কর্মীরা ?"
সদ্য সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার প্রসঙ্গও এদিন তুলে ধরেন মমতা । গত শনিবার সোনারপুরে এক মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আক্রান্ত হন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক । মমতার দাবি, গলির মধ্যে অভিষেকের মাথায় পাথর ছোড়া হয়েছিল, হেলমেট থাকায় তিনি রক্ষা পান । এরপর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও চরম অসহযোগিতার মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, পুলিশের চাপে হাসপাতালের সিইও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন । তাঁর কথায়, শোভন চট্টোপাধ্যায়ও তখন সঙ্গে ছিলেন এবং হাসপাতালের সিইও তাঁদের কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে জানান যে, তিনি আর চাপ নিতে পারছেন না ।
পুলিশি বাধার প্রতিবাদে এদিন কড়া ভাষায় প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ধরনায় আসতে কর্মীদের বাধা দেওয়া হলে লালবাজার, নবান্ন এবং সমস্ত থানা ঘেরাও করার ডাক দেন তিনি । তবে একইসঙ্গে তিনি জানান, পুলিশের কোনও দোষ নেই, তারা শুধু 'চেয়ারের' নির্দেশ পালন করছে । রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়ার জন্য সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশেও বার্তা দেন তিনি । রানি রাসমণি রোডে ধরনার অনুমতি না-পাওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে মমতা জানান, ওই রাস্তা দিয়ে 'গদ্দার' এবং 'লাটসাহেব' যাতায়াত করেন বলেই সেখানে তাঁদের বসতে দেওয়া হয়নি । ভবিষ্যতে ওই রাস্তায় অন্যদের কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হলে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানান ।
মঙ্গলবার ওয়াই চ্যানেলের এই কর্মসূচিতে মমতার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মদন মিত্র, কুণাল ঘোষ, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, অসীমা পাত্র, ফিরহাদ হাকিম, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের মতো নেতারা । দুপুর দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এই ধরনার অনুমতি দিয়েছিল পুলিশ । তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন অভিযোগ করেন, রাত সাড়ে 12টায় ইমেল পাঠিয়ে ওয়াই চ্যানেলে অনুমতি নেওয়ার কথা বলা হয়, যা বিরোধী স্বরকে দমিয়ে দেওয়ার একটি চেষ্টা ।
এদিনের কর্মসূচি এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হল, যখন তৃণমূলের অন্দরে ভাঙনের জল্পনা তুঙ্গে । গত রবিবার কালীঘাটে দলীয় বিধায়কদের বৈঠকে আশি জনের মধ্যে 60 জনই অনুপস্থিত ছিলেন । রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে পালাবদলের পর এখন চিত্রটা পুরোপুরি বদলে গিয়েছে । একসময় তৃণমূলের শাসনকালে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বিরোধী নেতা হিসেবে কর্মসূচির অনুমতির জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হত, আজ ঠিক সেই একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ।