তৃণমূলের এগিয়ে থাকা 100 আসনের ফল দেখানো হচ্ছে না, অভিযোগ মমতার

তৃণমূলের এগিয়ে থাকা 100 আসনের ফল দেখানো হচ্ছে না, অভিযোগ মমতার
সোমবার বেলায় সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তাঁর দাবি, পুরোটাই নির্বাচন কমিশন নিজের ইচ্ছেমতো খেলছে৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)
Published : May 4, 2026 at 1:08 PM IST
কলকাতা, 4 মার্চ: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের গণনা যতই এগোচ্ছে, ততই এগিয়ে যাচ্ছে বিজেপি৷ আর ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস৷ এই পরিস্থিতিতে সোশাল মিডিয়া মারফত দলের কর্মী ও সমর্থকদের বার্তা দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল যে 70 থেকে 100টি আসনে এগিয়ে আছে, সেই ফলাফলগুলি দেখানো হচ্ছে না৷ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তিনি স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগও তুলেছেন৷
