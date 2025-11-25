ETV Bharat / politics

দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন মোদির মন্ত্রী ! শান্তনুকে বিঁধে SIR নিয়ে মতুয়াদের আশ্বাস মমতার

বনগাঁয় গিয়ে এসআইআর ইস্যুতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকে গ্রেফতারের দাবি জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

SIR নিয়ে মতুয়াদের আশ্বাস মমতার (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 25, 2025 at 6:51 PM IST

বনগাঁ, 25 নভেম্বর: সামনেই 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন । তার আগে এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মতুয়া গড় । মঙ্গলবার বনগাঁর চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত পদযাত্রা এবং বনগাঁয় জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তুললেন, 'মোদির মন্ত্রিসভার এক সদস্য নিজেকে বাঁচাতে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন ।' নাম না-করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে ইঙ্গিত করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে গ্রেফতারের দাবিও তোলেন ।

'বিজেপির মন্ত্রীরা কি বিদেশে ঘুরতে গেছেন ?'

এদিনের সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র আক্রমণ শানান বিজেপির বিরুদ্ধে । তিনি বলেন, "তৃণমূলের কেউ কিছু না-করলেও তাকে জেলে ঢুকিয়ে দাও । আর বিজেপির মন্ত্রীরা চুরি করলেও বিদেশে পাঠিয়ে দাও ।...যতই সেভ করার চেষ্টা করুন, রেকর্ড কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি । আমরাও কিন্তু যদি কেউ অন্যায় করে তাঁর গ্রেফতারের দাবি তুলব ।"

ETV BHARAT
মতুয়া গড়ে মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)

যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সরাসরি কারও নাম নেননি, তবে রাজনৈতিক মহলের মতে তাঁর নিশানায় ছিলেন শান্তনু ঠাকুর । সম্প্রতি তৃণমূলের তরফে সোশাল মিডিয়ায় শান্তনু ঠাকুরের একটি লন্ডন সফরের ছবি পোস্ট করা হয়েছিল । সেই প্রসঙ্গ টেনেই মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, 100 টাকার বিনিময়ে ধর্মীয় কার্ড এবং সিএএ-র (CAA) নাম করে আটশো টাকা তুলে ওই নেতা এখন বিদেশে 'গা ঢাকা' দিয়েছেন । তিনি প্রশ্ন তোলেন, "যাঁরা মানুষের থেকে টাকা তুলে তাঁদের বাংলাদেশি প্রমাণ করার চক্রান্ত করল, তাঁরা এখন কোথায় ?"

'টাকা দিয়ে নিজেকে বাংলাদেশি প্রমাণ করবেন না'

মুখ্যমন্ত্রী এদিন মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষকে সতর্ক করে বলেন, 100 টাকা দিয়ে সংঘের সদস্য হওয়ার কার্ড বা আটশো টাকার ফর্ম ফিল-আপ করা মানেই নিজেকে 'বিদেশি' বা 'বাংলাদেশি' হিসেবে নথিবদ্ধ করা । তাঁর যুক্তি, "2025 সালে দাঁড়িয়ে কেন আপনি লিখবেন যে আপনি আগে বাংলাদেশি ছিলেন ? এটা করলেই তো আপনারা নিজেদের নাগরিকত্ব হারাবেন ।" তিনি অভিযোগ করেন, ধর্মের নামে এই 'ব্যবসা' করে মতুয়াদের ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে ।

ETV BHARAT
চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পদযাত্রা (নিজস্ব চিত্র)

চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পদযাত্রা

শুধু সভা নয়, এদিন এসআইআর (SIR)-এর বিরোধিতায় চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার পদযাত্রা করেন মমতা । বিকেল তিনটেয় কর্মসূচি শুরুর কথা থাকলেও ভিড়ের কারণে তা শুরু হয় সাড়ে চারটে নাগাদ । রাস্তার দু'ধারে হাজার হাজার মানুষ শাঁখ বাজিয়ে ও ফুল ছিটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান । মিছিলে মমতার সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল সাংসদ তথা মতুয়া সংঘের অন্যতম সংঘাধিপতি মমতা বালা ঠাকুর ।

মিছিল শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জনতার ঐক্যই সবচেয়ে বড় শক্তি । গণতন্ত্রবিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে এই জনজোয়ার প্রমাণ করে বাংলা ভয় পায় না ।"

ETV BHARAT
SIR নিয়ে মতুয়াদের আশ্বাস মমতার (নিজস্ব চিত্র)

মুখ্যমন্ত্রীর মুখে বড়মার চিকিৎসার কথা

মতুয়া আবেগকে ছুঁতে এদিন বড়মা বীণাপাণি দেবীর প্রসঙ্গও টানেন মমতা । তিনি বলেন, "বড়মা যখন অসুস্থ ছিলেন, তখন আমিই তাঁকে ছ'বার বেলভিউতে ভর্তি করিয়েছি । হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় আমরা তৈরি করেছি । তখন এই বিজেপি নেতারা কোথায় ছিলেন ?" তিনি নিজেকে বনগাঁর মানুষের 'পাহারাদার' হিসেবে উল্লেখ করে অভয় দেন যে, তিনি থাকতে কারও নাগরিকত্ব কাড়তে দেওয়া হবে না ।

বিজেপিকে 'হ্যাংলা' কটাক্ষ

নির্বাচন এলে তৃণমূলকে ইডি-সিবিআই দিয়ে হেনস্থা করা হয়, অথচ বিজেপি নেতাদের 'জোচ্চুরি'র বিচার হয় না - এই অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, "ছোটবেলায় লোভীদের বলতাম 'হ্যাংলা'। বিজেপিও ঠিক তেমনই বাংলার দিকে হ্যাংলার মতো তাকিয়ে আছে । বিহারে আপনাদের গেম ধরা পড়ে গেছে, বাংলাতেও মানুষ আপনাদের চিনে নিয়েছে ।"

