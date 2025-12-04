ETV Bharat / politics

SIR-সম্পর্কিত মৃতদের অর্ধেকের বেশি হিন্দু: মমতা, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ নিয়ে তোপ শাহকে

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমার গলা কেটে দিলেও এখানে কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না আর কাউকে তাড়াব না ৷"

ETV BHARAT
বহরমপুরের সভায় মুখ্যমন্ত্রী (ছবি: ফেসবুক)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 4, 2025 at 4:12 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

বহরমপুর, 4 ডিসেম্বর: মুর্শিদাবাদের সভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে এসআইআর নিয়ে ধর্মীয় রাজনীতি করার অভিযোগ আনলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর কথায়, "SIR সম্পর্কিত ঘটনায় যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের অর্ধেকেরও বেশি হিন্দু ছিলেন । আপনি (বিজেপি) যে ডালে বসে আছেন, সেই ডালটিও কেটে ফেলবেন না ।" মুখ্যমন্ত্রী এদিন দাবি করেন, বাংলায় রোহিঙ্গা নেই ৷ বরং তাঁর প্রশ্ন, অসম, ত্রিপুরার মতো বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে নেওয়া রাজ্যগুলি দিয়েই রোহিঙ্গারা অনুপ্রবেশ করলেও সেখানে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হয়নি কি সেগুলি বিজেপি শাসিত রাজ্য বলেই ? মমতার আরও অভিযোগ, রাজ্যে এসআইআর করতে না-দিলেই ভোটের আগে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার ছক কষেছিলেন অমিত শাহ ৷

মমতা এদিন বলেন, "এসআইআর যদি না করতে দিতাম, তা হলে ভোট না করে ওরা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করত ।" এর পরেই শাহের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মমতা বলেন, "বুঝেছেন অমিত শাহের চালাকি ? আমরা অত বোকা নই বাবুমশাই, গোদিভাই ! আমরা করব, লড়ব । জিতে দেখাব । আমাদের ভাতে মারা যাবে না ।"

বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে রাজ্যে শুরু হওয়া এসআইআর চালু করাকে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসি চালুর প্রাথমিক ধাপ হিসেবে চিহ্নিত করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুর স্টেডিয়ামের সভায় তিনি অভিযোগ করেন, আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও এর নেপথ্যে রয়েছে বাঙালিদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার এবং ভিটেমাটিছাড়া করার গভীর ষড়যন্ত্র ।

এদিন মমতা আরও একবার জানিয়ে দেন, বাংলায় এনআরসি করতে দেবেন না । তাঁর কথায়, "আমার গলা কেটে দিলেও এখানে কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না আর কাউকে তাড়াব না ৷" বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকার বারবার বাংলাকে অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্য বলে যে অভিযোগ তোলে, এদিন তথ্য দিয়ে তার কড়া মোকাবিলাও করেন মমতা ।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে তিনি সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে কাঠগড়ায় তোলেন । তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির নজরদারির অভাবেই অনুপ্রবেশ ঘটে, অথচ রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে তৃণমূলকে দোষারোপ করা হয় । তিনি দাবি করেন, "এখানে রোহিঙ্গা-টোহিঙ্গা নেই । রোহিঙ্গা আছে বাংলাদেশে আর বিজেপির ডবল ইঞ্জিন স্টেটে - অসমে, ত্রিপুরায় । সেখানে কেন এসআইআর করা হচ্ছে না, বিজেপি শাসিত রাজ্য বলে ?"

কেন্দ্রীয় এজেন্সির তালিকা ধরে ধরে তিনি প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দেন ৷ বলেন, "বর্ডার কার হাতে ? তোমার হাতে । বিএসএফ, সিআইএসএফ, এসএসবি, আইটিবিপি - সব কার হাতে ? তোমার হাতে । পাসপোর্ট কার হাতে ? তোমার হাতে । ভিসা কার হাতে ? তোমার হাতে । শুধু দোষ দিলে হবে ?"

সাধারণ মানুষের ভীতি কাটাতে মুখ্যমন্ত্রী এদিন মঞ্চ থেকে আবারও জানান, তিনি নিজেও এখনও পর্যন্ত এসআইআর প্রক্রিয়ায় অংশ নেননি বা ভোটার তালিকায় নাম তোলার কাজ করেননি । আমজনতা যতক্ষণ না নিরাপদে এবং নিশ্চিন্তে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারছেন, ততক্ষণ তিনি নিজেও তা করবেন না-বলে জানিয়েছেন ।

বৃহস্পতিবারের সভায় এসআইআর নিয়ে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আক্রমণাত্মক মেজাজে । এসআইআর-এর সময়কাল নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র তিন মাস আগে এই প্রক্রিয়া চাপিয়ে দেওয়া আদতে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল । দেশভাগের যন্ত্রণার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি ওপার বাংলা থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষদের আশ্বস্ত করেন । তাঁর বার্তা, "ওপার বাংলা থেকে অনেক কষ্ট করে যে ছিন্নমূল পরিবারগুলো এসেছে, তারা কিন্তু ইন্ডিয়ান সিটিজেন । তারা এদেশের নাগরিক । তাই এনআরসি বাংলায় হবে না ।"

বাংলা ভাষার প্রতি অবমাননা নিয়েও এদিন সরব হন মুখ্যমন্ত্রী । বাংলা ভাষায় কথা বললেই কাউকে 'বাংলাদেশি' দাগিয়ে দেওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে তিনি গর্জে ওঠেন । তিনি বলেন, "মনে রেখো বাংলা ভাষা আমাদের হৃদয়ের ভাষা । যেমন অন্য ভাষাকেও আমি সম্মান করি, তেমনি আমাদের ভাষাকেও আমরা সম্মান করি । বাংলা ভাষায় একবার নয়, হাজার বার, লক্ষ বার, কোটি বার কথা বলব । কারণ আমরা ছোটবেলায় জন্মে থেকে মা বলতে শিখেছি নিজের ভাষায় । এই ভাষার প্রতি অসম্মান আর অত্যাচার - মানছি না, মানব না ।" মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "ভাগ্যিস আমি বীরভূমে জন্মেছিলাম আপনার পাশেই বর্ডারে, তা না হলে আমাকেও বাংলাদেশি বলে দিত ।"

সাধারণ মানুষ যাতে আতঙ্কিত হয়ে ভুল পদক্ষেপ না-করেন, তার জন্য প্রশাসনিক সাহায্যের আশ্বাসও দেন তিনি । ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা সংশোধনের ক্ষেত্রে সার্ভার ডাউন করে দেওয়া বা নাম বাদ দেওয়ার মতো চক্রান্ত হতে পারে বলে তিনি সতর্ক করেন । মমতা বলেন, "নিজের নামটা ভোটার লিস্টে তুলবেন । কোথাও সার্ভার ডাউন করে দিচ্ছে । হিয়ারিং-এ ডাকলে অবশ্যই যাবেন ।"

এদিন মুর্শিদাবাদের মানুষকে আশ্বস্ত করে মমতা বলেন, "আমাদের মাটি বা সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যাবে না । এটা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার ।" তিনি অভিযোগ করেন, সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর জন্য টাকা দিয়ে ফান্ডিং করা হচ্ছে এবং ভেতরে ভেতরে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে । কিন্তু মুর্শিদাবাদের মানুষ যেন এই ফাঁদে পা না দেন ।" তিনি জানিয়ে দেন, চব্বিশের লড়াইয়ে এই বঞ্চনা, ভাষা সন্ত্রাস এবং নাগরিকত্বের অধিকার রক্ষার বিষয়টিই হবে তাঁর প্রধান হাতিয়ার । কেন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে তিনি বলেন, "আমরা লড়ব, গড়ব এবং জিতব । আমাদের ভাতে মারা অত সহজ নয় ।"

TAGGED:

MAMATA ON SIR
MAMATA SLAMS AMIT SHAH
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
এসআইআর
MAMATA BANERJEE IN MURSHIDABAD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.