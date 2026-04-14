আমাকে ভয় দেখালে আমিও ভয় দেখাব, বিজেপি-কমিশনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি মমতার

আমাকে ভয় দেখালে আমিও ভয় দেখাব, বিজেপি-কমিশনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি মমতার
মঙ্গলবার জগৎবল্লভপুরে নির্বাচনী জনসভা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখান থেকেই বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি৷
Published : April 14, 2026 at 6:44 PM IST
জগৎবল্লভপুর (হাওড়া), 14 এপ্রিল: নির্বাচনী জনসভার মঞ্চ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তাঁর দাবি, ভয় দেখিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে দমানো যাবে না৷ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে রোজ একাধিক জনসভা করছেন তৃণমূল নেত্রী৷ মঙ্গলবার সেই জনসভাগুলির মধ্যে একটি হয় হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে৷ সেখানেই তিনি বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন৷
এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমরা চাই ওদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হোক। আমি চ্যালেঞ্জ করছি। বাংলা আবার তৃণমূল দখল করবে, জোড়াফুল দখল করবে। এটাই সাধারণ নিয়ম।” পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন৷ বলেন, “আপনি যদি আমায় ভয় দেখান, আমিও আপনাকে ভয় দেখাব।’’ এর পর তৃণমূল নেত্রীর সংযোজন, ‘‘আমাকে ধমকালে, আমি চমকাই, আর আপনারা আমাকে চমকালে আমি গর্জাই। আমাকে আপনারা গর্জালে আমি বর্ষাই, আর আমাকে আপনারা বর্ষালে আমি চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এগিয়ে যাই।”
মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী৷ তিনি রাজ্যের পুলিশমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন৷ তবে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ-প্রশাসন নির্বাচনের আওতাধীন হয়ে গিয়েছে৷ এদিন সেই প্রসঙ্গও তোলেন মমতা৷ একই সঙ্গে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সরব হন তিনি। সভামঞ্চ থেকে কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, “পুলিশ যদি হয়রানি করে, তাহলে অভিযোগ দায়ের করবেন। যদি অভিযোগ দায়ের না করেন, তাহলে অনলাইনে অভিযোগ পাঠিয়ে দেবেন। পুলিশ এখন আর আমার সঙ্গে নেই, ওরা এখন বিজেপির কথায় কাজ করছে। আর এখানে তো বাইরে থেকে বেছে বেছে লোক আনা হয়েছে, যারা লোডশেডিং করিয়ে দিতে পারে৷”
উল্লেখ্য, গত 15 মার্চ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন৷ তার পর রাজ্যে লাগু হয়েছে আদর্শ আচরণবিধি৷ তার পর থেকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বারবার হেনস্তার অভিযোগ তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ বিজেপির নির্দেশেই কমিশন এই কাজগুলি করছে বলেও একাধিকবার তিনি দাবি করেছেন৷ এদিনও সেই সুরেই বিজেপি ও কমিশনের সমালোচনা করেছেন মমতা৷
পাশাপাশি ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর ইস্যুতেও তিনি সরব হন৷ যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের নাম আবার ভোটার তালিকায় যুক্ত হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি৷ একই সঙ্গে সিপিআইএম ও বিজেপির মধ্যে আঁতাতের অভিযোগও তিনি তোলেন৷ মমতার দাবি, সিপিআইএম-এর লোকেরাই এখন বিজেপির হয়ে কাজ করে৷