নেতাজি বেঁচে থাকলেও ভারতীয় কি না প্রমাণ চাইত, SIR নিয়ে কমিশনকে তোপ মমতার

নেতাজি বেঁচে থাকলেও ভারতীয় কি না প্রমাণ চাইত, SIR নিয়ে কমিশনকে তোপ মমতার
শুক্রবার নেতাজির 130তম জন্মজয়ন্তী৷ ধর্মতলায় নেতাজি মূর্তির পাদদেশে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দেশনায়ককে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ তার পর তোপ দাগেন কেন্দ্র ও কমিশনের বিরুদ্ধে৷
Published : January 23, 2026 at 3:00 PM IST
কলকাতা, 23 জানুয়ারি: ভোটমুখী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এখন সরগরম ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) নিয়ে৷ নেতাজি-জয়ন্তী পালনের অনুষ্ঠানেও ঢুকে পড়ল সেই বিতর্কের রেশ৷ এসআইআর-এর নোটিশ কি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসও পেতেন, এই প্রশ্নই দেশনায়কের জন্মদিনে উঠল৷ প্রশ্ন তুললেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷
আজ, শুক্রবার, নেতাজির 130তম জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ধর্মতলায়৷ সেখানে নেতাজি মূর্তির পাদদেশেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়৷ সেখানে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পর এই প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী৷ তাঁর প্রশ্ন, "আজকে কি সুভাষচন্দ্র বোস বেঁচে থাকলেও তাঁর নামটাও এই তালিকায় রাখা হতো। তাঁকেও কি হিয়ারিং-এ ডাকা হতো? না 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' বলে তাঁকেও ডাকা হতো? তাকেও বলা হতো প্রমাণ করতে হবে আপনি ভারতীয় কি না?’’
উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে জানা গিয়েছে যে নেতাজির পরিবারের সদস্য চন্দ্র বসুকে এসআইআর-এর নোটিশ দেওয়া হয়েছে৷ সেই প্রসঙ্গও এদিন উঠে এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে৷ তিনি বলেন, "চন্দ্রবাবুকে তো অলরেডি ডেকেছেন। 1 লক্ষ 38 হাজার মানুষকে ডেকেছেন। এবং তার আগে 58 লক্ষ বাদ দিয়েছেন একতরফাভাবে।" মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উত্তরসূরীদের আজ নিজেদের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হচ্ছে, যা অত্যন্ত লজ্জাজনক।
এদিন শুধু নির্বাচন কমিশন নয়, নেতাজির প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রীয় সরকারকেও আক্রমণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তিনি যোজনা কমিশন বা প্ল্যানিং কমিশনের কথা তোলেন৷ মনে করিয়ে দেন যে নেতাজির মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল যোজনা কমিশন। এই সূত্রেই মোদি সরকারের নীতি আয়োগ গঠনের ফের সমালোচনা করেন৷ বলেন, "নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস প্ল্যানিং কমিশন তৈরি করেছিলেন। আজকে সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে জেনেবুঝে। কী একটা করেছে নীতি আয়োগ, খায় না মাথায় দেয়!" তিনি অভিযোগ করেন, দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাকে ধ্বংস করতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।
কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগও তোলেন তিনি৷ মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, "ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ভারতবর্ষের মনীষীদের অসম্মান করা হচ্ছে। সে মহাত্মা গান্ধিই হোক, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই হোক, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসই হোক... একটা অসম্মান! একটা অসহিষ্ণুতা! একটা অরুচিকর কথাবার্তা!" তাঁর দাবি, বাংলার মানুষ ও দেশের সাধারণ নাগরিক এই অসম্মান মেনে নেবেন না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দিল্লির যে চক্রান্ত নগরী এখন, সারাক্ষণ চক্রান্ত করে বেড়ায় বাংলার বিরুদ্ধে, তার বিরুদ্ধে আমরা একমত হব, সহমত হব, ঐক্যবদ্ধ হব।"
এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর যে অভিযোগ বারবার উঠছে, তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আজ সরস্বতী পুজোর দিন আমি বলছি... 110 জনের বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন। রোজ 3-4 জন করে আত্মহত্যা করছেন ভয়ে... এত মৃত্যুর দায় নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে এবং ভারত সরকারকে নিতে হবে।" তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকা ও নাগরিকত্ব আইনকে গুলিয়ে ফেলে সাধারণ মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করা হচ্ছে। মমতার কথায়, "সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট আলাদা, আর ভোটার আলাদা - দুটোর মধ্যে পার্থক্য করে ফেলছে।"
দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর আঘাত নিয়ে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বাবাসাহেব আম্বেদকারের সংবিধানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "বাবাসাহেব আম্বেদকারের সংবিধানকে আমরা মানি... আজকে পদে পদে সেই সংবিধানকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে, মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে... গণতন্ত্রকে উলঙ্গিত করা হচ্ছে, গণতন্ত্রকে লঙ্ঘিত করা হচ্ছে।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘প্রশ্ন’ কবিতার পঙক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বর্তমান শাসকদের অসিষ্ণুতার দিকে ইঙ্গিত করেন, "যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?"
বিজেপি নেতাদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি মমতা। তিনি বলেন, "মনে হয় নির্বাচনের সময় টেলিপ্রম্পটারে দু’টো বাংলা ওয়ার্ড লিখে নিয়ে এসে, কখনও বঙ্কিমদা, কখনও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মেছে শান্তিনিকেতনে, কখনও ইধার-উধার... নানারকম ভাবে বাংলাকে অসম্মান করা হয়।" তিনি বলেন, "আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ইংরেজিতে লিখি, বাংলায় আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখি। তার জন্য কী প্রবলেম হল? এইটুকু কালচার যাদের নেই ... তাদের আজকের দিনে আমার ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কিছু নেই।"
এদিন এই মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের যুব সমাজ ও ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন নেতাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তিনি বলেন, "আগামী ইয়ং জেনারেশনের কাছে আমার একটাই আবেদন থাকবে... স্বাধীনতার যে স্বপ্ন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, গান্ধিজি... দেখেছিলেন - আজকে তাদের স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে... আপনারা তৈরি হোন।"