আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যমৃত্যু: রাজনৈতিক হেনস্তার অভিযোগে সরব মমতা

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যমৃত্যু: রাজনৈতিক হেনস্তার অভিযোগে সরব মমতা
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ কথার বলার সময় পুরনো স্মৃতিচারণা শুভেন্দুর ৷
Published : August 16, 2026 at 7:41 PM IST
কলকাতা, 16 অগস্ট: রবিবার সকালে রামপুরহাটে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পাঁচবারের প্রাক্তন বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷ প্রবীণ এই নেতার আকস্মিক মৃত্যুতে রাজ্য রাজনীতিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷ সন্ধ্যায় দলের প্রবীণ নেতা তথা বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর সেই পোস্টে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর জন্য তাঁকে রাজনৈতিকভাবে চাপ দেওয়ার এবং হেনস্তা করার অভিযোগ করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷
প্রবীণ এই রাজনীতিকের প্রয়াণে সোশাল মিডিয়া পোস্টে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মমতা ৷ পাশাপাশি, মৃত্যুর নেপথ্যে রাজনৈতিক চাপ ও অপমানের প্রসঙ্গটি জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন । তিনি লিখেছেন, "আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু আমাকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে ৷ তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় শিক্ষকতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজসেবায় কাটিয়েছেন ৷ রামপুরহাট ও বীরভূমের মানুষের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় যোগাযোগ, আর তাঁর বিনয়ী স্বভাবের জন্য তিনি সর্বদাই পরিচিত ছিলেন ৷"
The passing of Asish Banerjee has left me deeply disturbed.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 16, 2026
He spent much of his life teaching and serving society with dedication, always known for his humble nature and close bond with the people of Rampurhat and Birbhum.
What makes this tragedy even more painful is the…
একসময়ের বিশ্বস্ত সহকর্মীকে জীবনের শেষ দিনগুলিতে তীব্র মানসিক চাপ সহ্য করতে হয়েছে বলে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ তিনি লেখেন, "এই ট্র্যাজেডিকে আরও বেশি বেদনাদায়ক করে তুলেছে, তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতে সহ্য করা তীব্র মানসিক চাপ ৷ পাঁচবারের বিধায়ক, প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার এবং চেয়ারম্যান হিসেবে আশিস’দা রামপুরহাটের উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন ৷ মানুষের জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন ৷ অথচ এত কাজের পরেও তাঁকে বারবার কলঙ্কিত করা হয়েছে, মিথ্যা অভিযোগে বিদ্ধ করা হয়েছে এবং নিরন্তর চাপের মুখে ফেলা হয়েছে ৷ দীর্ঘ জনসেবা অতীত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে যে হেনস্তা ও মানসিক চাপের মুখোমুখি হতে হয়েছে, তা আমাদের প্রত্যেককে রাজনৈতিক শত্রুতার মানবিক মূল্য নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে ৷ তাঁর পরিবার, প্রিয়জন, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই ৷ তাঁর অনুপস্থিতি সবসময় অনুভূত হবে ৷"
অন্যদিকে, এদিন দুপুরে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বোলপুরের তৃণমূল সাংসদ অসিত মালের ফোন থেকে তিনি ভিডিয়ো কলে কথা বলেন ৷ প্রয়াত নেতার স্ত্রী, দিদি এবং প্রবীণ দুই দাদাকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সময় শুভেন্দু বিধানসভায় আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়র সঙ্গে কাটানো মুহূর্তের স্মৃতিচারণা করেন ৷ 2006 সালের কথা মনে করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেই সময় বিধানসভায় তাঁরা হাতেগোনা কয়েকজন বিরোধী বিধায়ক ছিলেন ৷ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ৷ অত্যন্ত মার্জিত, শিক্ষিত এবং সৎ নেতা হিসেবে অতীতে বিধানসভাতেও আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছিলেন তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছিলেন ৷ এমনকী আগামিদিনে কলকাতায় এসে দেখা করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন প্রবীণ নেতা ৷