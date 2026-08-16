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আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যমৃত্যু: রাজনৈতিক হেনস্তার অভিযোগে সরব মমতা

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ কথার বলার সময় পুরনো স্মৃতিচারণা শুভেন্দুর ৷

Ashish Banerjee Death
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 7:41 PM IST

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কলকাতা, 16 অগস্ট: রবিবার সকালে রামপুরহাটে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পাঁচবারের প্রাক্তন বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷ প্রবীণ এই নেতার আকস্মিক মৃত্যুতে রাজ্য রাজনীতিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷ সন্ধ্যায় দলের প্রবীণ নেতা তথা বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর সেই পোস্টে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর জন্য তাঁকে রাজনৈতিকভাবে চাপ দেওয়ার এবং হেনস্তা করার অভিযোগ করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷

প্রবীণ এই রাজনীতিকের প্রয়াণে সোশাল মিডিয়া পোস্টে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মমতা ৷ পাশাপাশি, মৃত্যুর নেপথ্যে রাজনৈতিক চাপ ও অপমানের প্রসঙ্গটি জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন । তিনি লিখেছেন, "আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু আমাকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে ৷ তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় শিক্ষকতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজসেবায় কাটিয়েছেন ৷ রামপুরহাট ও বীরভূমের মানুষের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় যোগাযোগ, আর তাঁর বিনয়ী স্বভাবের জন্য তিনি সর্বদাই পরিচিত ছিলেন ৷"

একসময়ের বিশ্বস্ত সহকর্মীকে জীবনের শেষ দিনগুলিতে তীব্র মানসিক চাপ সহ্য করতে হয়েছে বলে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ তিনি লেখেন, "এই ট্র্যাজেডিকে আরও বেশি বেদনাদায়ক করে তুলেছে, তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতে সহ্য করা তীব্র মানসিক চাপ ৷ পাঁচবারের বিধায়ক, প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার এবং চেয়ারম্যান হিসেবে আশিস’দা রামপুরহাটের উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন ৷ মানুষের জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন ৷ অথচ এত কাজের পরেও তাঁকে বারবার কলঙ্কিত করা হয়েছে, মিথ্যা অভিযোগে বিদ্ধ করা হয়েছে এবং নিরন্তর চাপের মুখে ফেলা হয়েছে ৷ দীর্ঘ জনসেবা অতীত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে যে হেনস্তা ও মানসিক চাপের মুখোমুখি হতে হয়েছে, তা আমাদের প্রত্যেককে রাজনৈতিক শত্রুতার মানবিক মূল্য নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে ৷ তাঁর পরিবার, প্রিয়জন, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই ৷ তাঁর অনুপস্থিতি সবসময় অনুভূত হবে ৷"

অন্যদিকে, এদিন দুপুরে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বোলপুরের তৃণমূল সাংসদ অসিত মালের ফোন থেকে তিনি ভিডিয়ো কলে কথা বলেন ৷ প্রয়াত নেতার স্ত্রী, দিদি এবং প্রবীণ দুই দাদাকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সময় শুভেন্দু বিধানসভায় আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়র সঙ্গে কাটানো মুহূর্তের স্মৃতিচারণা করেন ৷ 2006 সালের কথা মনে করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেই সময় বিধানসভায় তাঁরা হাতেগোনা কয়েকজন বিরোধী বিধায়ক ছিলেন ৷ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ৷ অত্যন্ত মার্জিত, শিক্ষিত এবং সৎ নেতা হিসেবে অতীতে বিধানসভাতেও আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছিলেন তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছিলেন ৷ এমনকী আগামিদিনে কলকাতায় এসে দেখা করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন প্রবীণ নেতা ৷

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
TMC
SUVENDU ADHIKARI
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যমৃত্যু
ASHISH BANERJEE DEATH

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