বালুর প্রতি অবিচার হয়েছে, সিপিএম বিজেপিকে দিয়ে ওঁকে ফাঁসিয়েছে: মমতা

মমতা বলেন, গধাই, মাধাই, জগাই (সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস) তিনজনে এক হয়েছে । জ্যোতিপ্রিয়কে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে বলেন, খাদ্য দফতরের চুরি আটকেছিল বলেই চক্রান্তের শিকার বালু৷

হাবরায় প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
Published : April 7, 2026 at 5:16 PM IST

হাবরা (উত্তর 24 পরগনা), 7 এপ্রিল: রাজ্য জুড়ে বিধানসভা নির্বাচনের উত্তাপ । যুযুধান সব শিবিরই ভোটপ্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে । আর এই হাইভোল্টেজ বিধানসভা ভোটের আবহে বিরোধীদের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার দুর্নীতি ইস্যু, বিশেষ করে রেশন বণ্টন দুর্নীতি । এই মামলাতেই নাম জড়িয়ে জেল খাটতে হয়েছে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে 'বালু'-কে । বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত থাকলেও, মামলাটি এখনও বিচারাধীন । দুর্নীতির অভিযোগ থেকে তিনি এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত নন । তা সত্ত্বেও দলের এই দাপুটে নেতার ওপর গভীর আস্থা রেখে হাবরা কেন্দ্র থেকেই তাঁকে ফের প্রার্থী করেছে তৃণমূল । মঙ্গলবার তাঁর সমর্থনে সভা থেকে বালুর পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

হাবরার বাণীপুরে ড. বিআর আম্বেদকর মাঠে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আয়োজিত মেগা প্রচারসভা থেকেই বালুর জেলযাত্রার প্রসঙ্গ টেনে বিরোধীদের একহাত নিলেন মমতা ৷ প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে সরাসরি বিরোধী শিবিরকে নিশানা করে দলনেত্রীর দাবি, বাম আমলের বড়সড় দুর্নীতি ধরে ফেলার কারণেই চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে দলের এই দীর্ঘদিনের সৈনিককে । শুধু বালু-প্রসঙ্গই নয়, এ দিনের প্রায় 35 মিনিটের ভাষণে এসআইআর পর্বে নাগরিকত্ব ইস্যু, 100 দিনের কাজ এবং নারীকল্যাণ নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ।

সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেসকে তোপ মমতার (নিজস্ব চিত্র)

হাবরার নির্বাচনী সভা থেকে দলীয় প্রার্থী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে তাঁকে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। একইসঙ্গে বালুকে জেতানোর আহ্বানও জানালেন তিনি । তাঁর কথায়, "আমার সরকারের আমলে বালু ওরফে জ্যোতিপ্রিয় যত ভালো কাজ করেছে তা কেউই করতে পারেনি । ওঁকে হিংসা করে গ্রেফতার করেছে । কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি ।"

এর পরেই জনসভায় উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশে তৃণমূল নেত্রী বলেন, "বালুকে কেন গ্রেফতার করেছে জানেন ? কারণ পচা সিপিএম পার্টি দেড় কোটি ফলস লোকের নাম রেশন কার্ডে ঢুকিয়ে দিয়েছিল । তাদের নামে বেআইনি ভাবে রেশন তুলে নিত সিপিএমের লোকজন । শুধু তাই নয়, সেই রেশনের মাধ্যমে তাঁদের পার্টি ফান্ডেও টাকা ঢুকত । খাদ‍্যমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকাকালীন বালু সেই চুরি ধরে ফেলেছিল । দেড় কোটি ফলস লোকের নামও বাদ দিয়েছিল রেশন কার্ড থেকে । তাই, ওঁরা বিজেপিকে দিয়ে বালুর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা করেছে ।"

হাবরায় প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)

বালুর প্রতি সার্টিফিকেট দিতে গিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো আরও বলেন, "আজকে যে ডিজিটাল রেশন কার্ড হয়েছে তার কৃতিত্ব বালুরই । এই কাজ এত সহজ ছিল না । ও-ই সবটা করেছে । সিপিএম আমলে রেশন সামগ্রী পাচার হওয়াও আটকেছে জ্যোতিপ্রিয় ওরফে বালু । সেই ছেলেটাকেই ফাঁসানো হয়েছে । ওঁরা কাকে ফাঁসায়নি বলুন তো ! আমি কেন আঁকার সঙ্গে যুক্ত তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে । অভিষেক কেন ব্যবসা করে তাও বলা হয়েছে !কেন ব্যবসা করবে না ? ওঁর তো নিজের পরিবার আছে । সৎ ভাবে কেউ ব্যবসা করলে অসুবিধে কোথায় ? ব্যবসায়ীরা ব্যবসাও করতে পারবে না ।"

বালু যে তাঁর পুরনো দিনের লড়াই সংগ্রামের সাথী সে কথাও জানাতে ভোলেননি মমতা বন্দোপাধ‍্যায় । তাঁর মতে, "বালু আমার পুরনো দিনের সাথী ।ওঁকে জেতান । আমি কথা দিচ্ছি হাবরার মানুষ যা চাইবেন তাই পাবেন । কারও প্ররোচনা, কুৎসা শুনে ভোট দেবেন না । ভোট দেবেন আমাকে দেখেই । যতই ওঁরা কুৎসা, হামলা করুক তৃণমূল এবার আরও বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবে ।"

এসআইআর ইস্যু নিয়েও এদিন সিপিএম, বিজেপি এবং কংগ্রেসকে এক সারিতে রেখে তীব্র ভাষায় বিরোধী এই তিন রাজনৈতিক দলকে নিশানা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "গদাই, মাধাই ও জগাই এই তিনজনে এখন এক হয়েছে । মানুষের অধিকার রক্ষার সময় এঁরা ঘুমিয়ে থাকে । তখন বসন্তের কোকিল হয়ে যায় । পাত্তা পাওয়া যায় না তাঁদের । এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় এঁদের কাউকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেখেছেন ! কোথায় ক‍্যাম্প করেছিল ? আমাদের বিএলও-2, বুথ সভাপতি, ছাত্র-যুব, মহিলা থেকে দলের গণ সংগঠনগুলি ক‍্যাম্প করে বাদ পড়া ভোটারদের সাহায্য করেছে । আমি নিজেও সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি । যার ফলে 30 লক্ষ ভোটারের নাম পুনরায় যুক্ত হয়েছে ভোটার তালিকায় । এখনও যাঁদের নাম 'বিবেচনাধীন' তালিকায় রয়েছে তাঁদের বলব, ট্রাইব্যুনালে গিয়ে আপিল করুন । যা সাহায্য করার আমরা করব ।"

এদিকে, ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর যে নিবিড় সম্পর্ক তাও এদিন উঠে এসেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে । এ নিয়ে তিনি বলেন, "আজকে মতুয়া ঠাকুরবাড়ি রাজনীতি চলছে । অথচ দুঃসময়ে প্রয়াত বড়মার পাশে কাউকেই দেখা যায়নি । সেই সময় ঠাকুরমার খোঁজও নিতেন না ভাইপো (শান্তনু)।বালুই আমাকে বড়মার অসুস্থতার কথা জানাত আমাকে । আমরাই হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতাম । মতুয়া সম্প্রদায়ের জন্য আমাদের সরকার অনেক উন্নয়ন করেছে । হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামেও বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে । আমরা সবসময় মতুয়াদের পাশে রয়েছি ।"

অন‍্যদিকে, হাবরা এবং অশোকনগরে উন্নয়নের ফিরিস্তিও এদিন তুলে ধরেছেন মমতা । সরকারে এলে যানজট কমাতে হাবরায় উড়ালপুল, হাবরা বাজারের পরিকাঠামোর উন্নয়নেও তিনি জোর দেবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পাশাপাশি এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় ছিল বিজেপির নাগরিকত্ব ইস্যু । বনগাঁর মতো হাবরাতেও মতুয়া ও উদ্বাস্তু ভোটারদের একটা বড় অংশের বাস । সেই ভোটব্যাংককে আশ্বস্ত করে মমতা বলেন, বিজেপি ভোটের আগে নাগরিকত্বের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে । রাজ্যে কোনওভাবেই এনআরসি (NRC) বা সিএএ (CAA) কার্যকর হতে দেওয়া হবে না বলে ফের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন তিনি । তিনি বলেন, একদিকে এসআইআর-এর নাম করে নাগরিকদের বেনাগরিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে । অন্যদিকে, সিএএ-র মাধ্যমে, নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে । কিন্তু কতজন এখনও পর্যন্ত এভাবে নাগরিকত্ব পেয়েছেন প্রশ্ন তাঁর ।

