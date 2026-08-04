নেতাজিকে অসম্মান করছে বিজেপি, বিবেকবান মানুষ চুপ থাকবে না: ফেসবুকে সরব মমতা
নেতাজিকে কালিমালিপ্ত করার অভিযোগ তুলে গেরুয়া শিবিরকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মমতা ।
Published : August 4, 2026 at 6:58 PM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর দলের অন্দরে বড়সড় ভাঙন ধরেছে । সাংসদ থেকে বিধায়ক - তৃণমূল কংগ্রেসের একটা বড় অংশ দল ছেড়েছেন । কিন্তু ক্ষমতা হারালেও তিনি দমে যাননি । প্রধান বিরোধী দল হিসেবে রাস্তায় নেমে রাজনৈতিক কর্মসূচির অনুমতি না-মেলায় বর্তমান শাসকদল বিজেপির বিরুদ্ধে সমাজ মাধ্যমকেই হাতিয়ার করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মঙ্গলবার নিজের ফেসবুক পেজে লাইভ করে রাজ্যের বর্তমান সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি । তাঁর নিশানায় মূলত রইল দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে অসম্মান এবং পুলিশ দিয়ে বিরোধী স্বর দমনের অভিযোগ ।
নেতাজিকে কালিমালিপ্ত করার অভিযোগ তুলে গেরুয়া শিবিরকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মমতা । তিনি বলেন, "আমি স্তম্ভিত, আমি লজ্জিত, আমি মর্মাহত, আমি শোকাহত, আমি দুঃখিত । বিজেপির কয়েকজন যারা রাজনীতির 'র' জানে না, যারা সংস্কৃতির 'স' জানে না, যারা সম্প্রীতির 'স' জানে না, যারা দেশটাকে চেনে না, যারা বাংলাটাকে চেনে না, তারা আজ দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর যে অসম্মান, যে অপমান করছে, তাদের একটু মনে করিয়ে দিই ।"
এই প্রসঙ্গেই তিনি দাবি করেন, নেতাজিকে নানাভাবে সাম্প্রদায়িক আখ্যা ও দেশদ্রোহীর তকমা দেওয়া হচ্ছে । অথচ আইএনএ এবং প্ল্যানিং কমিশন তাঁরই তৈরি । নেতাজির ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে তৃণমূল নেত্রী জানান, সেনায় সব ধর্মের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের পাহারায় থাকেন । অথচ নেতাজির মতো সম্প্রীতির প্রতীককে নিয়ে নোংরা রাজনীতি চলছে । বিবেকবান মানুষকে চুপ না-থেকে এর বিরুদ্ধে সরব হওয়ার আহ্বান জানান তিনি ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্প্রীতির প্রতীক ছিলেন । তাই তার রাইট হ্যান্ড ছিল শাহনওয়াজ খান । কখনও তিনি মনে করেননি আমার পাশে হিন্দু আছে, না মুসলমান আছে, না শিখ আছে, না ইসাই আছে । একটা কথা মনে করিয়ে দিই, যান গিয়ে খুঁজুন আর্মিতে । প্রত্যেকটা আর্মি ক্যান্টনমেন্টে মন্দিরও থাকে, মসজিদও থাকে, গুরুদ্বারও থাকে, গির্জাও থাকে । স্বাধীন মতো তারা তাদের প্রে করেন । আমি নিজে চোখে দেখেছি বলে বলছি ।"
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন,"আজকে নতুন করে কী হয়েছে আমি জানি না, আমি তিন মাস আগেকার কথাও বলছি । আর্মিতে হিন্দুরা কাজ করে না ? মুসলিমরা কাজ করে না ? শিখরা কাজ করে না ? ইসাইরা কাজ করে না ? নেপালিরা কাজ করে না ? গোর্খারা কাজ করে না ? সব ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে জয় হিন্দ বলে, বন্দেমাতরম বলে, দেশের একতা নিয়ে কথা বলে, দেশমাতৃকাকে রক্ষা করে । আর আপনারা কোথা থেকে জুটলেন একটা পার্টি, যে পার্টিটা না আছে কোনও ভূত, না আছে কোনও ভবিষ্যৎ । শুধু অত্যাচার করতেই শিখেছেন, আর মহিলাদের ঘৃণা করতে শিখেছেন, আর ছাত্র যুবদের গালিগালাজ দিতে শিখেছেন ।"
আর এই জায়গা থেকেই তিনি সাধারণ মানুষের ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন । মমতার কথায়, "আপনাদের ধিক্কার জানিয়ে, সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রণাম জানানোর জন্য বিবেক সম্পন্ন মানুষের কাছে আমার আবেদন থাকবে, এখনও কি আপনারা চুপ থাকবেন ? সামটাইম সাইলেন্স ইজ গোল্ড । কিন্তু মনে রাখবেন কখনও কখনও সময় আসে যখন সব বাঁধ ভেঙে যায় । তখন কিন্তু নদী পথ প্রতিরোধ করা যায় না, নদী কিন্তু আপন পথে এগিয়ে চলে । ভয় দেখিয়ে আর চমকে ভাবছেন সরকারি দলও আপনারা ঠিক করবেন, বিরোধী দলও আপনারা ঠিক করবেন ? তার মানে কি বিরোধী বলে কিছু থাকবে না ?"