তৃণমূলের নির্বাচনী এজেন্টকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ, তড়িঘড়ি গণনাকেন্দ্রে ছুটলেন মমতা

তৃণমূলের নির্বাচনী এজেন্টকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ, তড়িঘড়ি গণনাকেন্দ্রে ছুটলেন মমতা
বাবলু সিং অভিযোগ করার পরেই আটপৌড়ে কাপড়ে তড়িঘড়ি গণনাকেন্দ্রে ছুটে যেতে দেখা যায় মমতাকে ৷ 12 রাউন্ডের পর দীর্ঘ সময় ফল ঘোষণা বন্ধ থাকে ৷
Published : May 4, 2026 at 4:24 PM IST
কলকাতা, 4 মে: ভবানীপুর কেন্দ্রের ভোটগণনা নিয়ে নাটকীয় উত্তেজনা ৷ সাখাওয়াত মেমোরিয়ালের গণনাকেন্দ্রে শুভেন্দু অধিকারী ঢোকার পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট বাবলু সিংকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ৷ শুধু তিনিই নন, কংগ্রেস-সহ অন্যান্য নির্বাচনী এজেন্টদেরও বের করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ বাবলু সিং এই অভিযোগ করার পরেই আটপৌড়ে কাপড়ে তড়িঘড়ি গণনাকেন্দ্রে ছুটে যেতে দেখা যায় মমতাকে ৷ তবে দুই প্রার্থীর ফোনই নিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেয় কমিশন ৷
ভোটগণনার শুরু থেকেই টানটান উত্তেজনা রয়েছে ভবানীপুর কেন্দ্রকে ঘিরে ৷ প্রথম রাউন্ডে এগিয়েও দ্বিতীয় রাউন্ডে পিছিয়ে পড়েন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তবে এর পরের রাউন্ডগুলোতে একটু একটু করে এগোতে থাকেন মমতা ৷ তবে নবম রাউন্ডের পর থেকে তাঁর ব্যবধান কিছুটা কমে ৷
এরপর 11 রাউন্ড গণনা চলাকালীন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের গণনাকেন্দ্রে যান বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী ৷ কিন্তু তার কিছু সময় পরেই গণনাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় কংগ্রেসের নির্বাচনী এজেন্টদের ৷ তাঁরা অভিযোগ করেন, তাঁদের সঙ্গে এতটাই দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে যে, তাঁরা আর গণনাকেন্দ্রের ভেতরে থাকতে পারেননি ৷ এর পরেই মমতার নির্বাচনী এজেন্ট বাবলু সিং-কে তড়িঘড়ি গণনাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় ৷ তিনি সাংবাদিকদের সামনে অভিযোগ করেন যে, জোর করে তাঁকে গণনাকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁকে ভেতরে থাকতে দেওয়া হচ্ছে ৷ তবে এ নিয়ে এর বেশি কিছু বলতে চাননি তিনি ৷
তিনি বেরিয়ে যাওয়ার কিছু পরেই আটপৌড়ে শাড়িতে তড়িঘড়ি গণনাকেন্দ্রে ছুটে আসতে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ তিনি সোজা ঢুকে পড়েন গণনাকেন্দ্রে ৷ এর পর দ্বাদশ রাউন্ডের ফলঘোষণা হয় ৷ যদিও তার এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আর কোনও ফল ঘোষণা করা হয়নি ৷ মমতা ও শুভেন্দু দুজনেই রয়েছেন গণনাকেন্দ্রের ভেতরে ৷ কিছুক্ষণ পরে মমতার এজেন্ট বাবলু সিং ফের গণনাকেন্দ্রে এসে প্রবেশের চেষ্টা করলেও তাঁকে বাধা দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে ৷ বহু সময় কেটে যাওয়ার পর 13তম রাউন্ডের ফল ঘোষণা হয় ৷ এখনও মমতা এগিয়ে রয়েছেন 5349 ভোটে ৷ তবে আগের থেকে শুভেন্দুর থেকে তাঁর ব্যবধান কমেছে ৷