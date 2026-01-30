ETV Bharat / politics

কালীঘাটে SIR নিয়ে বৈঠকে কাউন্সিলরদের ভর্ৎসনা মমতার ! স্ক্রুটিনিতে জোর দিতে নির্দেশ

প্রায় 40 মিনিট ধরে চলা রুদ্ধদ্বার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত বক্সি, দেবাশিস কুমার, অসীম বসু এবং সন্দীপরঞ্জন বক্সির মতো বরিষ্ঠ নেতারা ।

SIR নিয়ে কালীঘাটে বৈঠকে কাউন্সিলরদের ভর্ৎসনা মমতার ! (নিজস্ব চিত্র)
কলকাতা, 30 জানুয়ারি: দিল্লি সফরের ঠিক আগেই নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরের সংগঠন ও ভোটার তালিকার কাজ নিয়ে কড়া অবস্থান নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শুক্রবার সন্ধ্যায় কালীঘাটে নিজের বাসভবনে দলের কাউন্সিলর এবং বিএলএ-2 স্তরের নেতাদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক করেন তিনি । ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া চলাকালীন খসড়া তালিকায় বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ায় এবং কাউন্সিলরদের জনসংযোগে খামতি থাকায় তিনি যে একেবারেই খুশি নন, তা এদিনের বৈঠকে স্পষ্ট করে দেন দলনেত্রী ।

প্রায় 40 মিনিট ধরে চলা রুদ্ধদ্বার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত বক্সি, দেবাশিস কুমার, অসীম বসু এবং সন্দীপরঞ্জন বক্সির মতো বরিষ্ঠ নেতারা । বৈঠক সূত্রে খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাউন্সিলরদের কার্যত ভর্ৎসনা করে জানিয়েছেন, তাঁর কাছে খবর আছে যে, এলাকায় ঠিকমতো কাজ হচ্ছে না ।

ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে খসড়া ভোটার তালিকায় প্রায় 45 হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, যা নিয়ে গভীর উদ্বেগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি । এসআইআর প্রক্রিয়ার শেষ ধাপে এসেও সাধারণ মানুষকে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে । এই পরিস্থিতিতে নেত্রীর নির্দেশ, আগামী কয়েকদিন দিন-রাত এক করে পরিশ্রম করতে হবে । প্রতিটি ভোটারের দরজায় দরজায় গিয়ে পৌঁছতে হবে এবং স্ক্রুটিনি বা যাচাইয়ের কাজে আরও বেশি জোর দিতে হবে ।

এবারের নির্বাচনকে 'দূরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই' বলে অভিহিত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাউন্সিলরদের সতর্ক করে দেন । বৈঠকে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির শুনানিতে যাঁদের ডাকা হয়েছে এবং চূড়ান্ত তালিকায় যাঁদের নাম বাদ যাবে, তাঁদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা দ্রুত তাঁর কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । বিশেষ করে 63 এবং 72 নম্বর ওয়ার্ডে সংগঠনের কাজে আরও বেশি জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । পাশাপাশি, 77 নম্বর ওয়ার্ডে ইচ্ছাকৃতভাবে বহু ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠায় সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বকে সতর্ক করা হয়েছে ।

কাজের গতি বাড়াতে এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এখন থেকে প্রতিদিনের রিপোর্ট তলব করেছেন দলনেত্রী । নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সমস্ত কাউন্সিলরকে প্রতিদিনের কাজের রিপোর্ট ফিরহাদ হাকিম ও দেবাশিস কুমারের কাছে জমা দিতে হবে । ফিরহাদ সেই রিপোর্ট সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেবেন । এদিনের বৈঠকের পর দলীয় নির্দেশ মেনে কেউই সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি । দিল্লি যাওয়ার আগে নিজের খাসতালুকের সংগঠনকে চাঙ্গা করা এবং ভোটার তালিকায় যাতে কোনও গরমিল না-থাকে তা নিশ্চিত করতেই কর্মীদের মমতার এই কড়া দাওয়াই বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

