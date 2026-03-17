ভবানীপুরে প্রার্থী মমতাই, নন্দীগ্রামে পবিত্র ! ছাব্বিশে 226-এরও বেশি আসনে জেতার দাবি তৃণমূলের
মমতা বলেন - ওরা আমাদের কাছ থেকে সব পাওয়ার কেড়ে নিলেও একটা পাওয়ার আমাদের হাতে রয়েছে ৷ ম্যান পাওয়ার ৷ মানুষই শেষ কথা বলে ৷
Published : March 17, 2026 at 4:13 PM IST
কলকাতা, 17 মার্চ: বিজেপি, বাম, এসইউসিআই এর পর এবার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল তৃণমূলও ৷ মঙ্গলবার কালীঘাটের বাসভবন সংলগ্ন পার্টি অফিস থেকে 294 জন প্রার্থীর নামের তালিকা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (এর মধ্যে দার্জিলিংয়ের তিনটে সিট অনিত থাপার দলকে ছেড়েছে তৃণমূল) ৷ শুরুতে কয়েকটি নাম পড়ে শোনান মমতা নিজে ৷ বাকি কেন্দ্রগুলির প্রার্থীদের নাম পড়ে শোনান দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
সোমবার বিজেপি 144টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থীদের নাম জানিয়ে দিয়েছে ৷ তাৎপর্যপূর্ণভাবে নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুরেও শুভেন্দু অধিকারীকে প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ তারপর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে বাড়তি কৌতূহল তৈরি হয়েছিল ৷ গতবারে নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন মমতা ৷ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে 1956 ভোটে জয়ী হন শুভেন্দু অধিকারী ৷ যদিও ওই ফলাফল নিয়ে কোর্টে মামলাও গড়ায় ৷ বিষয়টি এখনও আদালতে বিচারাধীন ৷ এহেন আবহে এবারে ফের মমতা-শুভেন্দুর মুখোমুখি লড়াই হবে ভবানীপুরে ৷ ভবানীপুর থেকে প্রার্থী হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর নন্দীগ্রামে প্রার্থী করা হয়েছে একদা শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত পবিত্র করকে ৷
দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছিল, বয়স, পারফরম্যান্সের নিরিখে এবারে একাধিক বিধায়ক, মন্ত্রীর নাম কাটা পড়তে পারে ৷ বাস্তবে হলও তাই ৷ একইভাবে অন্যান্যবারের মতো এবারও প্রার্থী তালিকায় ঠাঁই হয়েছে সমাজের একাধিক বিশিষ্টজনের ৷
এদিন প্রার্থিতালিকা প্রকাশের আগে সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, "2026 এর ভোটে আমরা 226 এর বেশি ভোটে জিতব, এটা আমার ধারণা ৷ আর ভোটের পর বিজেপি দেখবে সর্ষেফুল !"
পদ্মশিবিরকে নিশানা করে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বিজেপিকে বলব ভয় পাচ্ছেন কেন ? এজেন্সিতে না লেলিয়ে ক্ষমতা থাকলে গণতান্ত্রিকভাবে লড়াই করুন !" এরপরই নির্বাচন কমিশনকে 'বিজেপির কমিশন' বলে কটাক্ষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " ব্রিলিযান্ট খেলা খেলছেন, ডিজি থেকে এসপি, সব চেঞ্জ করে দিলেন ৷ বিজেপির কথায় মেঘের আড়াল থেকে কেন খেলছেন ? দরকারে প্রচারে নামুন ! সব নিয়ম যখন ভঙ্গ করছেন তখন মঞ্চ করে মিটিংও করুন ! প্রয়োজনে ভোটেও দাঁড়ান না! হাসিমুখে বলছি, আপনারা যতই চক্রান্ত করুন বিজেপির তো বাংলায় কোনও সম্ভাবনাই নেই ৷ আগের চেয়েও ওদের আসন সংখ্যা কমবে ৷ তৃণমূল জিতলে বাংলা জিতবে ৷ দিল্লি কা লাড্ডুরা জিততে পারবেন না ৷ ওরা আমাদের কাছ থেকে সব পাওয়ার কেড়ে নিয়েছেন ৷ তবে একটা পাওয়ার আমাদের হাতে রয়েছে ৷ মনে রাখবেন, ম্যান পাওয়ার ৷ মানুষই শেষ কথা বলে ৷"
বিজেপিকে 'বসন্তের কোকিল' বলেও কটাক্ষ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রাজ্যে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী আনা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মমতা ৷ তাঁর কথায়, "কয়েক লাখ সেন্ট্রাল ফোর্সকে খাওয়াবে কে ? স্কুলগুলোর কী হবে ? গ্যাস কোথা থেকে আসবে ? আসলে এদেরকে দিয়ে অর্থ, অস্ত্র সরবরাহ করবে বলে এনেছে ৷" হুঁশিয়ারির সুরে্ এও বলেন, "বাইরে থেকে লোক ঢুকিয়ে বাংলায় অশান্তির চেষ্টা করলে তা বরদাস্ত করা হবে না ৷"
মোদিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা এও বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানুষে আস্থা থাকলে বাংলাকে এত আঘাত করছেন কেন ? মনে রাখবেন, ভোটে মানুষ এর প্রত্যাঘাত করবে !"
রবিবারই আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের ঘোষণা করেছে কমিশন ৷ 23 এপ্রিল ও 29 এপ্রিল দুদফায় ভোট হবে রাজ্যের 294টি কেন্দ্রে ৷ ফলাফল 4 মে ৷ ইতিমধ্যে রাজ্যের 294টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট প্রথম দফায় 192টি, বিজেপি 144টি এবং এসইউসিআইও 233টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে ৷ এবার রাজ্যের শাসকদল সামগ্রিকভাবে তাদের প্রার্থিতালিকা প্রকাশ করল ৷ এদিন সাংবাদিক বৈঠক শেষে অভিষেক বলেন, 294 জন প্রার্থীর মধ্যে 52 জন মহিলা, এসসি এসটিদের মধ্যে থেকে 95 জনকে প্রার্থী করা হয়েছে ৷
তৃণমূল প্রার্থী তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম
- ফের কামারহাটি থেকেই টিকিট পেলেন বিধায়ক মদন মিত্র ৷
- হাবড়া থেকে টিকিট পেলেন রেশন দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত, জামিনে মুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ৷
- তবে নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বড়ঞার প্রার্থী জীবনকৃষ্ণ সাহাকে এবারে আর প্রার্থী করল না তৃণমূল ৷
- বিধানসভা ভোটে প্রথম বার লড়বেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ । বেলেঘাটা আসন থেকে লড়ছেন তিনি ।
- মন্ত্রী বেচারাম মান্নার পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী করবী মান্নাকে প্রার্থী করা হল ৷
- উত্তরপাড়া কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শীর্ষান্ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷
- একইভাবে পানিহাটি থেকে নির্মল ঘোষের ছোট ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষকে টিকিট দেওয়া হল ৷
- প্রাক্তন সাংবাদিক দেবদীপ পুরোহিতকে এবারে খড়দহে প্রার্থী করল তৃণমূল ।
- অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী টিকিট পেলেও আসন বদলাল ৷ চণ্ডীপুর থেকে সরিয়ে তেহট্টের প্রার্থী করা হল ৷