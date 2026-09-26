28 বছরে প্রথমবার ! জোড়াফুল প্রতীক ছাড়াই মমতার সভা শ্রীরামপুরে
Mamata Rally without TMC Logo: শনিবার শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার মঞ্চের ব্যানারে জোড়াফুলের ছবি ছিল না ৷ সেখানে ছিল না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও ৷
Published : September 26, 2026 at 6:07 PM IST
শ্রীরামপুর, 26 সেপ্টেম্বর: ঘাসের উপর জোড়াফুল ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা মানে এতদিন এটাই ছিল পরিচিত ছবি ৷ কারণ, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকই ছিল ঘাসের উপর জোড়াফুল ৷ প্রতিটি সভার মঞ্চের ব্যানার থেকে ফেস্টুন-হোর্ডিংয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও ঘাসের উপর জোড়াফুল প্রতীক জ্বলজ্বল করত ৷
কিন্তু 28 বছরে প্রথমবার সেই চেনা ছবিই উধাও ৷ শনিবার হুগলির শ্রীরামপুরে ঘাসের উপর জোড়াফুল প্রতীক ছাড়াই সভা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কারণ, তৃণমূল কংগ্রেস ও তার প্রতীক আপাতত ফ্রিজ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের নাম মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ৷ আর প্রতীক ফুটবল খেলোয়াড় ৷
এদিন শ্রীরামপুরের সভায় প্রতীক ফ্রিজ হওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি এই ইস্যুতে সরাসরি নিশানা করেন নির্বাচন কমিশন ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ৷ মমতা বলেন, ‘‘ভাবছে ওদের প্রতীকটাকে জোর করে দখল করে নিই ৷ আমরা যেটা করব, সেটাই আমাদের প্রতীক হবে ৷ তুমি ততদিন থাকবে তো? বাংলা জোর করে দখল করেছেন৷ দিল্লিটা হারিয়ে গিয়েছে ৷’’
এদিকে শ্রীরামপুরের কোর্ট মাঠের সভামঞ্চের পিছনে যে ব্যানার টাঙানো হয়, সেখানে মমতা তৃণমূলের নাম থাকলেও কোনও প্রতীক রাখা হয়নি ৷ ছবি ছিল শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ এই নিয়ে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, ‘‘আমরা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ৷ অতএব এটা বিচারাধীন ৷ যে জিনিসটা বিচারাধীন রয়েছে, সেটা আমরা দিচ্ছি না ৷’’
1998 সালে যখন তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়, সেই সময় দলের একমাত্র মুখ ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর উপর আস্থা রেখেই মানুষ 2011 সালে বামেদের হারাতে ঘাসের উপর জোড়াফুল প্রতীকে ভোট দিয়েছিলেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন মমতা ৷ এর পর তৃণমূলে দ্বিতীয় মুখ হিসেবে উঠে আসেন মমতার ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃণমূল যুবা থেকে যুব তৃণমূল হয়ে 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের বিরাট সাফল্যের পর তিনি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হন ৷
এর পর সময় যত এগিয়েছে, তৃণমূলে মমতার পরই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে ওঠেন অভিষেক ৷ ফলে সভা-সমাবেশে মমতার সঙ্গে অভিষেকের ছবিও সমানভাবে গুরুত্ব পেয়ে এসেছে এতদিন ৷ কিন্তু এদিন শ্রীরামপুরের সভাতে শুধু মমতা ও কল্যাণের ছবি ৷ কেন নেই অভিষেকের ছবি ? এই প্রশ্ন করা হয় অসিত মজুমদারকে ৷ উত্তরে তিনি বলেন, ‘‘যেহেতু কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় সাংসদ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের নেত্রী, তাই দু’জনের ছবি দেওয়া হয়েছে ৷ অনেক নেতৃত্ব আসবে৷ সবার ছবি দেওয়া সম্ভব নয় ৷’’
সাধারণত যেকোনও রাজনৈতিক সভায় সংশ্লিষ্ট দল এবং সেই দলের প্রতীক দেখা যায় ৷ কিন্তু এদিনের সভায় মমতা তৃণমূলের নাম থাকলেও কোনও প্রতীক নেই ৷ এর কারণ কী ? অসিত মজুমদার বলেন, ‘‘এটা তো স্থায়ী প্রতীক নয় ৷ এটা নির্বাচনের জন্য দেওয়া হয়েছে ৷ শ্রীরামপুরে তো নির্বাচন হচ্ছে না ৷ শ্রীরামপুরে ওই লোগো দেব কেন ?’’
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কয়েকমাস আগে হয়ে যাওয়া বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে হেরে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা হারিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ পরে তারা পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বেছে নেয় ৷ নিয়ম অনুযায়ী, তাঁরই বিরোধী দলনেতা হওয়ার কথা ৷ কিন্তু যে বৈঠকে শোভনদেবকে বেছে নেওয়া হয়, সেই বৈঠকে সই জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে ৷ এর পরই তৃণমূলের দুই-তৃতীয়াংশ বিধায়ক আলাদা করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে বেছে নেন ৷
ফলে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হন ৷ পরে আরও অনেক তৃণমূল নেতা ঋতব্রত-শিবিরে যোগ দেন৷ তারা নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয় ৷ সেই বিবাদের ফয়সালা এখনও হয়নি ৷ এর মধ্যে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপ-নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যায় ৷ এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করে দেয় নির্বাচন কমিশন ৷ মমতা-শিবিরকে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নাম দেওয়া হয় ৷ প্রতীক হিসেবে দেওয়া হয় ফুটবল খেলোয়াড় ৷ অন্যদিকে ঋতব্রত-শিবিরের নাম হয় গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস৷ তাদের প্রতীক হয় খাম ৷
তাই তৃণমূলের কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে, এই বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঘাসের উপর জোড়াফুল প্রতীক ছাড়াই সভা-সমাবেশ করতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ যদিও সাধারণ সমর্থকরা শ্রীরামপুরের কোর্ট মাঠে ঘাসের উপর জোড়াফুল প্রতীক আঁকা পতাকা নিয়েই হাজির হয়েছিলেন ৷
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