বাংলা নিয়েছেন, দিল্লি নেব ! শ্রীরামপুরে মমতার হুঙ্কার, নিশানায় কমিশন-বিজেপি

বাংলা নিয়েছেন, দিল্লি নেব ! শ্রীরামপুরে মমতার হুঙ্কার, নিশানায় কমিশন-বিজেপি
Mamata Banerjee at public meeting: মমতা বলেন, "আপনারা কী আমাদের হারাবেন ? ওই চেয়ারটাকে আমরা কেয়ার করি না । মানুষকে কেয়ার করি ।"
Published : September 26, 2026 at 5:35 PM IST
শ্রীরামপুর, 26 সেপ্টেম্বর: আদালতের নির্দেশে সভা করার অনুমতি মিলেছিল । কিন্তু সেই অনুমতির পথ পেরিয়েও শনিবার শ্রীরামপুরে পৌঁছনোর আগেই তৈরি হল নতুন সংঘাত । উত্তরপাড়ায় তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের গাড়ি ঘিরে হামলার অভিযোগ, রাস্তা অবরোধ, কর্মীদের ধরপাকড়- তার পর শ্রীরামপুর কোর্টের মাঠে মঞ্চে উঠে একসঙ্গে নির্বাচন কমিশন, বিজেপি এবং পুলিশকে নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । নাম না করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ফের 'ভ্যানিশ কুমার' বলে কটাক্ষ করলেন তিনি । আর সভা মঞ্চ থেকে ছুড়ে দিলেন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ, "আপনারা বাংলা নিয়েছেন, আমরা দিল্লি নেব ।"
এদিন মমতার বক্তব্যের কেন্দ্রে ছিল ভোট এবং ভোটার তালিকা । তাঁর অভিযোগ, "আমরা হারিনি । আমাদের জোর করে হারানো হয়েছে ।" এসআইআর-এর নাম করে ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে তাঁর দাবি, বাংলায় মোট 92 লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আদালতে গিয়ে 32 লক্ষ নাম ফেরানো হলেও পরবর্তী সময়ে আরও নাম বাদ পড়েছে । নির্বাচন কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের আধিকারিক সীমা খান্নার নাম করেও কারসাজির অভিযোগ তোলেন তিনি ।
তবে এখানেই থামেননি । ভোট গণনার প্রক্রিয়াকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করান তৃণমূল নেত্রী । তাঁর অভিযোগ, গণনার মাঝপথে তৃণমূলের কর্মীদের বের করে দেওয়া হয়েছিল । ইভিএম থেকে গণনা, পুরো ব্যবস্থাই 'হাইজ্যাক' করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি । মমতার কথায়, "আমরা উকুন বাছার মতো করে কাজ করেছি বলে ওদের চুরিটা ধরতে পেরেছিলাম । তাই সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম ।"
নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ কর্তাকে নিশানা করে তাঁর হুঁশিয়ারি, "ভ্যানিশ কুমার যত দিন না যাবেন, তত দিন আমাদের আন্দোলন চলছে, চলবে । মানুষের ভোট লুট করার অধিকার আপনাদের নেই ।" কেন 'ভ্যানিশ কুমার' নামটি দিয়েছিলেন, তার ব্যাখ্যাও সভায় দেন মমতা । বলেন, "সবার নাম তো ভ্যানিশ করে দিচ্ছে ।" শুধু জ্ঞানেশ কুমার নন, কমিশনের অন্য আধিকারিকদেরও আক্রমণের নিশানা করেন মমতা । তাঁর কথায়, "শুধু ভ্যানিশ কুমারকে টার্গেট করলে হবে না, পিছনে আছে সীমা খান্না, আর তার পিছনে আছে নারদ নারদ ।"
এর পরেই আসে সেই রাজনৈতিক বার্তা, যা শ্রীরামপুরের সভার অন্যতম প্রধান সুর হয়ে রইল । মমতা বলেন, "আপনারা কী আমাদের হারাবেন ? ওই চেয়ারটাকে আমরা কেয়ার করি না । মানুষকে কেয়ার করি । আপনারা বাংলা নিয়েছেন, আমরা দিল্লি নেব ।" বাদ পড়া ভোটারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও তোলেন তিনি । তাঁর হুঁশিয়ারি, "অপেক্ষা করো, গণতন্ত্রের ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে ।"
30 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ইন্ডিয়া শিবিরের মিটিং প্রসঙ্গে মমতা বলেন, সারা দেশ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে ৷ আমরা ঐক্যবদ্ধভাবেই লড়াই করব ৷ কে লাল, নীল কে হলুদ দেখার দরকার নেই ৷ গণতন্ত্র ফেরাতে আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই করব ৷ ইস্যুটা মানুষের হলে, কোন পার্টি সেটা দেখার দরকার নেই, আমরা থাকব ৷
সামনেই দুর্গা পুজো ৷ পুজোর মরশুম মিটলেই বৃহত্তর আন্দোলনের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, পুজোর পর্বটা মিটে যাক., তারপর আমরা আর একটা দশমী করব ৷ কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে মমতা এও বলেন, "ভয়টা ভাঙুন, তবেই জয়টা আসবে ৷ ওরা বলেছিল, ভরসা ইন, ভয় আউট ৷ এখন হয়েছে উলটো টা !"
মমতার বক্তব্যে এ দিন বার বার ফিরে এসেছে 'রেকর্ড রাখার' প্রসঙ্গ । তাঁর দাবি, ভোট এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যাঁরা অনিয়ম করছেন বলে তিনি মনে করছেন, তাঁদের সমস্ত ঘটনা নথিবদ্ধ করা হচ্ছে । বলেন, "আজকে ভ্যানিশ কুমারকে যেমন ধরেছি, তেমনি যাঁরা এরকম করছেন প্রত্যেকটা রেকর্ড করে রাখা আছে ।"
এর পরেই বিজেপির বিরুদ্ধে হিংসার অভিযোগ তোলেন তৃণমূল নেত্রী । তাঁর দাবি, রাজ্যে 65টি খুন এবং 45টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে । "সব ঘটনা আমরা লিপিবদ্ধ করছি । প্রত্যেকটা কেস নিয়ে আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাব", বলেন তিনি । চার মাসে কত টাকা লুট হয়েছে, দোকানে দোকানে তোলাবাজি হচ্ছে, এমন অভিযোগও করেন মমতা।
রেজিনগর থেকে নন্দীগ্রাম, রাজ্যের দুই কেন্দ্রের উপ নির্বাচনের প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর বক্তৃতায় । রেজিনগরে পুলিশকে দিয়ে মানুষের পরিচয়পত্র কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি । এমনকি এক একটি পঞ্চায়েত থেকে '3 হাজার ভোট তোলা'র নির্দেশ পুলিশকে দেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করেন।
নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গে মমতার বক্তব্য আরও রাজনৈতিক । 2007 সালের ভূমি আন্দোলনের স্মৃতি টেনে নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকে ইঙ্গিত করে বলেন, "নন্দীগ্রাম যদি তোমাদের এত পুণ্যভূমি হয়, তাহলে 2007 সালে তো আমরা সবাই ছিলাম । ওটা তো ভূমি উচ্ছেদ আন্দোলন ছিল । কারা সেদিন এলাকায় ছিল, আর কারা পালিয়েছিল সব জানি ৷ কংগ্রেসের প্রার্থীকে গ্রেফতার করলে কেন ?"
এ দিনের সভার আগে উত্তরপাড়ায় কুণাল ঘোষের গাড়ি ঘিরে হামলার অভিযোগও সভার উত্তাপ বাড়িয়ে দেয় । তৃণমূলের দাবি, গাড়িতে রড, লাঠি, পাথর, ইট এবং ডিম ছোড়া হয় । কুণাল আহত হয়েছেন বলেও দলের তরফে জানানো হয়েছে । সেই ঘটনার সূত্র ধরেই মমতার নিশানায় আসে পুলিশ ।
পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, "ডিউটিতে জয়েন করার সময় আপনাদের শপথ ছিল, মানুষের পাহারাদার হবেন ।" তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের কর্মসূচি বানচাল করতে পুলিশ বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিয়েছে । রাতে গ্রেফতারের ভয় দেখানো হয়েছে । প্রায় 150-200 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি । টুম্পাই নামে এক সদ্য বিবাহিত মহিলাকে গ্রেফতারের অভিযোগও তোলেন মমতা । পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেও মমতা বলেন, "ওদের আমি দোষ দিচ্ছি না । ওরা নির্দেশ পালন করছে মাত্র ।" তার পরেই তাঁর কটাক্ষ, "আইনের রক্ষকের পরিবর্তে ভক্ষক হচ্ছেন কেন ?"
আদালতের নির্দেশের পরেও কেন বিরোধীদের কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তোলেন মমতা । তাঁর বক্তব্য, "তোমরা যদি মানুষের ভোটে জিতে থাকো, তাহলে বিরোধীদের কর্মসূচি করতে দিচ্ছো না কেন ?"’ কুণাল ঘোষের গাড়িতে হামলা, জিটি রোড ও উত্তরপাড়া অবরুদ্ধ হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে তাঁর প্রশ্ন, "গণতন্ত্রের পক্ষে এটা শুভ লক্ষণ, না অশনি সঙ্কেত ?" পুলিশকে 'উর্দি ছেড়ে বিজেপির ঝান্ডা ধরা'র পরামর্শও দেন তিনি ৷
হকার উচ্ছেদ নিয়েও এ দিন নতুন করে সরব হন মমতা । বলেন, "এরা জমিদারের সরকার ৷ লুম্পেনদের সরকার ৷" হকারদের হয়ে আদালতে লড়াই করার কথা জানান তিনি । তাঁর হুঁশিয়ারি, "তোমরা যে অত্যাচার করছো, খুব শীঘ্রই তার জবাব পাবে ।"