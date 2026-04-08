মানুষ ভোট দিতে না পারলে ট্রাইব্যুনালের কী দরকার, প্রশ্ন তুললেন মমতা
বুধবার হুগলির বলাগড়ে নির্বাচনী জনসভা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই সভা থেকে এসআইআর ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হন তিনি৷
Published : April 8, 2026 at 5:54 PM IST
বলাগড় (হুগলি), 8 এপ্রিল: স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ করার পর চূড়ান্ত হয়েছে ভোটার তালিকা৷ প্রায় 90 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে৷ যদিও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো তৈরি হওয়া অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারবেন বাদ পড়া ভোটাররা৷ তবে এই ট্রাইব্যুনালের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তাঁর প্রশ্ন, মানুষ যদি ভোট দিতে না পারেন, তাহলে ট্রাইব্যুনালের প্রয়োজন কী?
বুধবার হুগলির বলাগড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী জনসভা করেন৷ সেই সভার মঞ্চ থেকে তিনি সরব হন এসআইআর নিয়ে৷ এসআইআর-এর নামে বিজেপি মানুষের সর্বনাশ করছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন৷ বিজেপি বাংলাকে টার্গেট করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি৷ মমতা প্রশ্ন তোলেন, ভোটার তালিকা থেকে মহিলা-সংখ্যালঘু সহ এত মানুষের নাম কেন বাদ দিয়ে দেওয়া হল?
তৃণমূল নেত্রী বলেন, ‘‘রাস্তা থেকে আদালতে লড়াই করেছিলাম বলে 32 লক্ষ লোকের নাম উঠেছে৷ আগামিদিন আবার লড়াই হবে৷ দরকার হলে প্রত্যেকের নাম তোলার ব্যবস্থা করতে হবে আইনত...সাংবিধানিক অধিকার৷ মানুষকে নিয়ে ওরা চৈত্র সেল করছে৷’’
এর পরই মমতা ট্রাইব্যুনালের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন৷ তিনি বলেন, ‘‘মানুষ যদি ভোট দিতে না পারে, তাহলে ট্রাইব্যুনালের দরকার কী? মানুষকে আপিল করার জন্য কেমন ট্রাইব্যুনাল তৈরি করেছিলেন! তার পর বলছেন ফ্রোজেন (ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করে ফেলা) করে দিলাম৷ এটা কী?’’ এই নিয়ে ফের আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ তিনি বলেন, ‘‘আবার আমরা চ্যালেঞ্জ করব৷ আমরা জানতে চাইব৷ জানার অধিকার আছে৷ মানুষের নাম তোলার অধিকার আছে৷ ভোটাধিকার আছে৷’’
এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করেন একাধিকবার৷ তবে একবারও তিনি প্রধানমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করেননি৷ বরং বারবার ‘আমোদী-প্রমোদী’ বলে উল্লেখ করেন৷ প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, টেলিপ্রম্পটার দেখে ভাষণ দেওয়া নিয়ে কটাক্ষ করেন৷
এদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি গত 15 বছরে পশ্চিমবঙ্গ হিসেবে কী কী কাজ করেছেন, সেই খতিয়ান তুলে ধরেছেন৷ লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী-সহ রাজ্য সরকারের 105টি প্রকল্প রয়েছে বলে তিনি জানান৷ মমতা বলেন, ‘‘আমরা যেটা বলি সেটা করে দেখাই। ওরা মিথ্যে কথা বলে।’’ একই সঙ্গে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে যাঁরা এখনও আবাসের বাড়ি পাননি৷ তাঁরা ভোটের পর পেয়ে যাবেন৷ তাছাড়া দুয়ারে স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি আশ্বাস দেন৷
মমতার আরও অভিযোগ, বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় এলে মাছ-মাংস-ডিম খাওয়া বন্ধ করে দেবে৷ একই সঙ্গে বিজেপিকে মহিলা বিরোধী দল বলেও কটাক্ষ করেন তিনি৷ মমতার দাবি, বিজেপি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের হিন্দুত্বে বিশ্বাসী নয়৷ বিজেপিকে সাপের সঙ্গেও তুলনা করেন৷ বলেন, ‘‘কেউটে সাপকে, গোখরো সাপকে ঘরে ঢুকতে দেবেন না। এক ছোবলেই শেষ হয়ে যাবেন।’’