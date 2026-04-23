নির্বাচনের দিনই বিজেপি কীভাবে জেতার কথা বলছে, প্রশ্ন তুললেন মমতা
বৃহস্পতিবার কলকাতার চৌরঙ্গী বিধানসভা এলাকায় একটি নির্বাচনী জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই সভা থেকেই তিনি এই প্রশ্ন তোলেন৷
Published : April 23, 2026 at 10:24 PM IST
কলকাতা, 23 এপ্রিল: প্রথম দফার ভোটপর্ব বৃহস্পতিবার শেষ হল পশ্চিমবঙ্গে৷ এদিন সকাল থেকে একদিকে যখন রাজ্য়ের 152টি আসনের ভোটাররা ভোট দিচ্ছেন, তখন অন্যদিকে দ্বিতীয় দফার প্রচার চলছে জোরকদমে৷ বিজেপির পক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপির একাধিক নেতা-নেত্রী প্রচারে সামিল হন৷ প্রত্যেকেই এবার বঙ্গজয়ের বিষয়ে একশো শতাংশ প্রত্যয় দেখিয়েছেন নির্বাচনী প্রচারে৷ আর এই নিয়ে এদিন প্রশ্ন তুলেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷
এদিন মমতার প্রচার ছিল কলকাতা কেন্দ্রীক৷ তিনি ভবানীপুর বিধানসভা আসনের প্রার্থী৷ ওই কেন্দ্রে এদিন তিনি মিছিল করেন৷ আবার কলকাতার চৌরঙ্গী বিধানসভা এলাকায় একটি জনসভাও করেন৷ এছাড়াও বেশ কয়েকটি নির্বাচনী কর্মসূচিতে যোগ দেন৷ তবে চৌরঙ্গীর সভা থেকেই তিনি জয়ের বিষয়ে বিজেপির আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তোলেন৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "নির্বাচনের দিন আপনারা এখানে এসে বলছেন যে আপনারা জিতছেন! এ কথা আপনারা কী করে বলেন? জনগণই তো সেটা ঠিক করবে। তাহলে কি আপনারা ইভিএম মেশিন বসিয়েছেন?" এছাড়া এদিন যে 90 শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে, সেই নিয়েই মুখ খোলেন মমতা৷ তাঁর কথায়, ‘‘আপনারা কি জানেন কেন এত ভোট পড়েছে? আমি 60 লক্ষের মধ্যে 32 লক্ষের নাম সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে গিয়েছিলাম। ট্রাইব্যুনাল কিছুই তুলতে পারেনি। আমি জানি না এটা তাদের নির্দেশে করা হয়েছে কি না। কিন্তু মানুষ জানে যে এটা তাঁদের অধিকার রক্ষার লড়াই।"
চৌরঙ্গীতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নয়না বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ নয়নার সমর্থনে আয়োজিত ওই সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করেন৷ ভোটের দিন রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসনকে বিজেপির পক্ষে কাজ করানোর জন্যই প্রধানমন্ত্রী এখন বাংলায় রয়েছেন বলেও কার্যত দাবি করেন মমতা৷ পাশাপাশি বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘বিজেপির কোনও এজেন্ট নেই। এটা একটা এজেন্সি।’’
চৌরঙ্গী বিধানসভার মধ্যেই রয়েছে বউবাজার৷ যে এলাকা সোনা-শিল্পের জন্য বিখ্যাত৷ সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে মমতা জানান, বউবাজারে গোল্ড হাব হবে৷ তিনি দুঃসময়ে ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার কথাও বলেন।
এদিকে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেনও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হন৷ তিনি বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত, কারণ দলটি বাংলার মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে খেলা করেছে।’’