বারুইপুরের পথে বারবার কালীঘাট-তৃণমূলের প্রতিনিধিদের বাধা পুলিশের ! 'সুপার ইমার্জেন্সি' বললেন দোলা
অভিযোগ, গড়িয়া, সোনারপুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) 163 ধারার কারণ দেখিয়ে প্রতিনিধি দলের গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ ।
Published : July 6, 2026 at 4:07 PM IST
বারুইপুর, 6 জুলাই: সূর্যপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও সোমবার একাধিক জায়গায় পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হল তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে । গড়িয়া, সোনারপুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) 163 ধারার কারণ দেখিয়ে তাঁদের গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ । শেষ পর্যন্ত নির্যাতিতার বাড়িতে পৌঁছলেও, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন ।
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যত 'নজরবন্দি' করে রাখা হয়েছে বলে রবিবার যে অভিযোগ উঠেছিল, সোমবার সেই সুরই শোনা গেল দোলার গলায় । তাঁর কথায়, "রাজ্যে সুপার ইমার্জেন্সি চলছে । শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি । এত ভয় কেন ? এত আতঙ্ক কীসের ? যা হচ্ছে, ভালো হচ্ছে না ।"
দোলার অভিযোগ, বারুইপুরে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে একাই যেতে চেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কিন্তু তাঁর বাড়ির সামনে যেভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং নিরাপত্তার নামে কার্যত ঘিরে ফেলা হয়, তাতে মনে হয়েছে তাঁকে বাইরে বেরোতে বাধা দেওয়া হচ্ছে । দোলার কথায়, "সাতবারের সাংসদ, ছ'বারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী । অথচ তাঁকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হল না । কোথাও কোনও লিখিত নির্দেশ নেই । কিন্তু পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে জরুরি অবস্থার থেকেও কঠোর পরিস্থিতি চলছে ৷"
দলনেত্রীর নির্দেশে এ দিন চার সদস্যের প্রতিনিধি দল বারুইপুরের উদ্দেশে রওনা দেয়। দলে ছিলেন সাংসদ দোলা সেন ও প্রতিমা মণ্ডল এবং বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভাস সর্দার । পথে একাধিকবার পুলিশি বাধার মুখে পড়লেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা নির্যাতিতার বাড়িতে পৌঁছে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন ।
পরিবারের দাবি, দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে হবে । প্রতিনিধি দলের সদস্যরা তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন । পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দোলা বলেন, "এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, আইন অনুযায়ী তাদের কঠোরতম শাস্তি হতেই হবে । তদন্ত দ্রুত শেষ করতে হবে ।"
এ দিনই নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি জানান, প্রয়োজনে বিচারের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে তৃণমূল । আগামী দু'এক দিনের মধ্যেই তিনি বারুইপুরে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন বলেও আশ্বাস দেন । ফোনালাপে অভিষেকও অভিযোগ করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাতে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর বাড়ির সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল ।
এদিকে, বারুইপুর-কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । আরও কয়েক জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে । তদন্তের জন্য গঠন করা হয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট )। তদন্তকারীদের দাবি, প্রাথমিক ময়নাতদন্তে শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতের চিহ্ন এবং যৌন নির্যাতনের ইঙ্গিত মিলেছে । যদিও চূড়ান্ত ফরেন্সিক রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে তদন্তকারী দল ।
ঘটনার পর থেকেই সূর্যপুরে থামেনি ক্ষোভের আঁচ । দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাজনৈতিক তরজার মধ্যেই এখন নজর তদন্তের গতি এবং নির্যাতিতার পরিবার কবে ন্যায়বিচার পায়, সেদিকেই ।