বিমান বিভ্রাটে বাতিল দিল্লি সফর ! সিঙ্গুরের মাটি ছুঁয়েই যাব, SIR-এর বিরুদ্ধে লড়াই চলবে: মমতা

বিমান বিভ্রাটে বাতিল দিল্লি সফর ! সিঙ্গুরের মাটি ছুঁয়েই যাব, SIR-এর বিরুদ্ধে লড়াই চলবে: মমতা
সিঙ্গুরের সভামঞ্চ থেকে তিনি জানালেন, দিল্লি যাত্রার আগে সিঙ্গুরের মাটি ছুঁয়েই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে SIR-লড়াইয়ের রসদ সংগ্রহ করে গেলেন ।
Published : January 28, 2026 at 3:29 PM IST
সিঙ্গুর, 28 জানুয়ারি: পূর্বনির্ধারিত সূচি থাকলেও বুধবার দিল্লি যাওয়া হল না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । বিমান বিভ্রাটের জেরে এদিন তাঁর দিল্লি সফর বাতিল করতে হয় । তবে সিঙ্গুরের সভামঞ্চ থেকে তিনি জানিয়ে দিলেন, আজ যাওয়া সম্ভব না-হলেও, আগামিকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার তিনি দিল্লি যাবেন । আর এই দিল্লি যাত্রার আগে সিঙ্গুরের মাটি ছুঁয়েই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রসদ সংগ্রহ করলেন তৃণমূল নেত্রী ।
সিঙ্গুর থেকেই দিল্লি চলোর ডাক
এদিন সভার শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দিল্লি সফরের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন । তিনি বলেন, "আজই আমার দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল । কিন্তু বিমান সংক্রান্ত সমস্যার কারণে আজ যাওয়া সম্ভব হয়নি । আজ না হলে কাল তো যাবই ৷"
কেন তিনি দিল্লি যাওয়ার আগে সিঙ্গুরে কর্মসূচি রাখলেন, সেই ব্যাখ্যাও দেন মমতা । তিনি বলেন, "দিল্লি যাওয়ার আগে আমি ইচ্ছে করেই সিঙ্গুরের মাটিতে পা দিয়ে গেলাম । কারণ এই মাটি আমাকে লড়াইয়ের শক্তি দেয় । এখান থেকেই আমি শপথ নিয়ে যাচ্ছি, 'এসআইআর'-এর বিরুদ্ধে যে লড়াই আমরা শুরু করেছি, তা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাব ।"
লড়াইয়ের নাম 'সিঙ্গুর'
সিঙ্গুরের জমি আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করে মমতা এদিন বলেন, 26 দিনের অনশনের পর তিনি কৃষকদের জমি ফেরত দিতে পেরেছিলেন । সেই লড়াই সহজ ছিল না, কিন্তু তিনি পিছু হঠেননি । তাই এবারও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বা এসআইআর-এর মতো ইস্যুগুলোতে যে লড়াই চলছে, তাতেও তিনি জয়ী হবেন বলে আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, "সিঙ্গুরের মাটি শুভ, এই মাটি সংগ্রামের প্রতীক । তাই বড় লড়াইয়ে নামার আগে এই মাটি স্পর্শ করে গেলাম ।"
কেন্দ্রকে নিশানা: 'নোটবন্দি' থেকে 'ভোটবন্দি'
এদিন মমতা আরও বলেন, "ওষুধের দাম বাড়ছে, রেলের ভাড়া বাড়ছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের সুরাহা হচ্ছে না ।" মোদি সরকারকে কটাক্ষ করে তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য, "আগে ওরা নোটবন্দি করে দেশের অর্থনীতিকে ধসিয়েছিল, আর এখন ওরা সাধারণ মানুষকে 'ভোটবন্দি' করার চক্রান্ত করছে ।" রাজ্যের বকেয়া টাকা আটকে রাখা এবং বাংলার প্রতি বঞ্চনার অভিযোগে তিনি ফের সরব হন ।
উন্নয়ন এবং সতর্কবার্তা
রাজনৈতিক তরজার পাশাপাশি উন্নয়নের খতিয়ানও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের আওতায় প্রায় 20 লক্ষ মানুষের ঘর তৈরির টাকা দেওয়া হচ্ছে । রাজ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্য সাথী, খাদ্য সাথী-সহ মোট 94টি জনমুখী প্রকল্প চলছে, যার সুবিধা পাচ্ছেন রাজ্যের 99 শতাংশ মানুষ ।
পাশাপাশি, সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে তিনি বলেন, "কোনও অচেনা ফোন কলে ব্যাঙ্কের তথ্য বা ওটিপি (OTP) শেয়ার করবেন না । সরকারি টাকা সরাসরি উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে যায়, এর জন্য কোনও মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন নেই । আপনাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে হঠাৎ টাকা পাঠিয়ে দেবে । প্রাইভেট কোম্পানির লোক বসে আছে । ভুলেও তাতে হাত দেবেন না, তাহলেই ফাঁসিয়ে দেবে ।"
সম্প্রীতির বার্তা
সিঙ্গুর থেকে ফের সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, "মৃত্যুর পর মানুষের গায়ে হিন্দু বা মুসলমান লেখা থাকে না । মানবিকতাই সবার আগে ।" বিজেপিকে বাংলায় প্রবেশ করতে না-দেওয়ার ডাক দিয়ে এবং সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচার শপথ নিয়ে এদিন সভা শেষ করেন তৃণমূল নেত্রী ।