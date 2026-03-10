SIR-এর বিরুদ্ধে ধরনা মঞ্চে তুলি হাতে মুখ্যমন্ত্রী, কমিশনকে বিঁধে ক্যানভাসে লিখলেন 'ভ্যানিশ'
মমতা এমন একটা সময়ে ক্যানভাসে তুলি বোলালেন, যখন সাংবাদিক সম্মেলন করছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷
Published : March 10, 2026 at 3:25 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 3:32 PM IST
কলকাতা, 10 মার্চ: ধর্মতলায় এসআইআর (SIR)-এর বিরুদ্ধে চলা ধরনামঞ্চে এক ভিন্ন মেজাজে ধরা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মঙ্গলবার রাজনৈতিক উত্তাপ, জোরালো ভাষণ এবং স্লোগানের মাঝেই তিনি মন দিলেন ছবি আঁকায় ৷ তবে নিছক কোনও শখ বা ব্যক্তিগত বিনোদনের জন্য নয়, বরং রাজনৈতিক প্রতিবাদ জানাতেই তিনি ধরনা মঞ্চেই তুলি বোলালেন ক্যানভাসে ৷ তুলে ধরলেন এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ৷ তাও এমন একটা সময়ে যখন সাংবাদিক সম্মেলন করছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ তাঁকে বিদ্রুপ করেই মমতার ক্যানভাসে ভেসে ওঠে দুটি শব্দ - SIR আর ভ্যানিশ ৷
মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, ক্যানভাসে ফুটে ওঠা তাঁর এই চিত্রটি এসআইআর-এর বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতীকী প্রতিবাদ । এই প্রক্রিয়ার কারণে যে সমস্ত সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, মূলত তাঁদের স্মৃতিতেই এই ছবি উৎসর্গ করা হয়েছে । জানা গিয়েছে, ক্যানভাসে আঁকা ছবির মাধ্যমে নিহতদের প্রতীকীভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং তার পাশে মালা রাখা হয়েছে । এই মাল্যদান আসলে সেই সমস্ত হতভাগ্য মানুষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের প্রতীক । মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চেয়েছেন, রাজনীতি এবং শিল্পের এই মেলবন্ধনটি কোনওভাবেই ব্যক্তিগত কোনও উদ্দেশ্যের জন্য নয়, বরং এটি একটি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মাধ্যম ।
তাঁর এই উদ্যোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, "এই পেন্টিংটি এসআইআর-এর বিরুদ্ধে একটি প্রতীকী প্রতিবাদ ।" তিনি তাঁর বক্তব্যে আরও যোগ করেন যে, "এটি কেবল প্রতিবাদ জানানোর একটি উপায় মাত্র, এর চেয়ে বেশি কিছু নয় ।" তাঁর কথায়, "আমাদের শিল্পীরা আঁকছেন ।এসআইআরে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, সেই সমস্ত ডেডবডি ভ্যানিশ করে দিয়েছে, সেই জন্য পাশে দুটো মালা রাখা আছে, যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে মালাগুলি রাখা । এটা প্রতীকী ।" এর আগেও দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বারবার তুলির টানে সামাজিক ও রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছেন মমতা । ধর্মতলার ধরনা মঞ্চও তার ব্যতিক্রম হল না ।
এসআইআর-এর বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন চলছে, তখন ধরনামঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে । একদিকে যখন মঞ্চ থেকে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সুর চড়ানো হচ্ছে, হাজার হাজার মানুষ এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন, ঠিক সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর এই শান্ত অথচ জোরালো প্রতিবাদ উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে ।