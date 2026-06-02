মমতার মঞ্চে গুটিকয়েক নেতা ! ওয়াই চ্যানেলের ধরনায় অনেক চেয়ারই খালি থাকল

ক্ষমতা হারানোর এক মাসের মধ্যেই প্রথম বড় আন্দোলন কর্মসূচি। কিন্তু মঞ্চে নেই দলের প্রথম সারির অধিকাংশ নেতা। তৃণমূলের অন্দরেই কি বাড়ছে অনিশ্চয়তা?

রাজপথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
Published : June 2, 2026 at 6:14 PM IST

কলকাতা, 2 জুন: একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে ধর্মতলা মানেই ছিল জনসমুদ্র । ধরনামঞ্চে জায়গা পাওয়া দায় হত মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং জেলা নেতাদের । কিন্তু মঙ্গলবার ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলের ছবি যেন অন্য এক রাজনৈতিক বাস্তবতার !

ক্ষমতা হারানোর প্রায় এক মাস পর প্রথম বড় আন্দোলন কর্মসূচিতে রাস্তায় নামলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ধরনায় বসল তৃণমূল কংগ্রেস । কিন্তু রাজনৈতিক মহলের নজর কাড়ল অন্য প্রশ্ন, মমতার পাশে দলের নেতারা কই!

বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে 78 জন বিধায়ক (সদ্য বহিষ্কৃত দুই বিধায়ক) এবং লোকসভা-রাজ্যসভা মিলিয়ে 41 জন সাংসদ রয়েছেন । সংখ্যার নিরিখে এখনও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল । কিন্তু সেই দলের নেত্রীর ডাকা ধরনামঞ্চে এদিন দেখা গেল মাত্র কয়েকজন সাংসদ এবং গুটিকয়েক বিধায়ককে । একদা যে কর্মসূচিতে নেতাদের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করাই চ্যালেঞ্জ ছিল, সেখানে এদিন অনেক চেয়ারই খালি রয়ে গেল !

দুপুরে কালীঘাট থেকে ধর্নাস্থলের উদ্দেশে রওনা দেন মমতা । সঙ্গে ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দোলা সেন । মেয়ো রোডে মহাত্মা গান্ধী এবং বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি ওয়াই চ্যানেলে পৌঁছন । হাতে ছিল সংবিধানের একটি প্রতিলিপি । কিন্তু মঞ্চে উঠে তাকালেই স্পষ্ট হচ্ছিল, দল ক্ষমতায় না থাকলে রাজনৈতিক সমীকরণও কত দ্রুত বদলে যায় !

এদিন মঞ্চে দেখা যায় ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীমা পাত্রদের মতো কয়েকজন পরিচিত মুখকে । সাংসদদের মধ্যে ছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, মালা রায়, সামিরুল ইসলাম । কিন্তু দলের বহু হেভিওয়েট নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং জেলার প্রভাবশালী মুখদের অনুপস্থিতি নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পর তৃণমূলের ভিতরে যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে, তার ছাপ পড়ছে সংগঠনের ওপর । ইতিমধ্যেই দুই বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহাকে বহিষ্কার করেছে দল । আরও কয়েকজন নেতার অবস্থান নিয়েও জল্পনা রয়েছে । সেই আবহে মমতার প্রথম বড় আন্দোলন কর্মসূচিতে নেতাদের কম উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলছে ।

সম্ভবত সেই কারণেই এদিন ফেসবুক লাইভে বেশ আক্রমণাত্মক সুরে নাম না করে দলত্যাগীদের নিশানা করে মমতা বলেন, মানুষের ভোট নিয়ে যারা গদ্দারি করছে, তাদের মানুষ ক্ষমা করবে না । এক নেতাকে টিকিট দেওয়া দলের বড় ভুল ছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি । এমনকি হাওড়ার ভোটারদের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমাও চান ।

প্রথমে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে ধর্নার পরিকল্পনা থাকলেও প্রশাসনিক বাধার জেরে শেষ মুহূর্তে কর্মসূচির স্থান বদল করে ওয়াই চ্যানেলে নিয়ে আসা হয় । দলীয় বিবৃতিতে নেতা-কর্মীদের সেখানে জড়ো হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু সেই ডাকেও প্রত্যাশিত সাড়া মেলেনি বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

ওয়াই চ্যানেলের ধর্নামঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন । কিন্তু দিনের শেষে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে অন্য ছবি, বিরোধী নেত্রী মমতা আবার রাস্তায় ফিরেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর চারপাশে কি আগের সেই 'জনসমর্থন' আর আছে ?

