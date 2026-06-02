মমতার মঞ্চে গুটিকয়েক নেতা ! ওয়াই চ্যানেলের ধরনায় অনেক চেয়ারই খালি থাকল

মমতার মঞ্চে গুটিকয়েক নেতা ! ওয়াই চ্যানেলের ধরনায় অনেক চেয়ারই খালি থাকল
ক্ষমতা হারানোর এক মাসের মধ্যেই প্রথম বড় আন্দোলন কর্মসূচি। কিন্তু মঞ্চে নেই দলের প্রথম সারির অধিকাংশ নেতা। তৃণমূলের অন্দরেই কি বাড়ছে অনিশ্চয়তা?
Published : June 2, 2026 at 6:14 PM IST
কলকাতা, 2 জুন: একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে ধর্মতলা মানেই ছিল জনসমুদ্র । ধরনামঞ্চে জায়গা পাওয়া দায় হত মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং জেলা নেতাদের । কিন্তু মঙ্গলবার ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলের ছবি যেন অন্য এক রাজনৈতিক বাস্তবতার !
ক্ষমতা হারানোর প্রায় এক মাস পর প্রথম বড় আন্দোলন কর্মসূচিতে রাস্তায় নামলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ধরনায় বসল তৃণমূল কংগ্রেস । কিন্তু রাজনৈতিক মহলের নজর কাড়ল অন্য প্রশ্ন, মমতার পাশে দলের নেতারা কই!
বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে 78 জন বিধায়ক (সদ্য বহিষ্কৃত দুই বিধায়ক) এবং লোকসভা-রাজ্যসভা মিলিয়ে 41 জন সাংসদ রয়েছেন । সংখ্যার নিরিখে এখনও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল । কিন্তু সেই দলের নেত্রীর ডাকা ধরনামঞ্চে এদিন দেখা গেল মাত্র কয়েকজন সাংসদ এবং গুটিকয়েক বিধায়ককে । একদা যে কর্মসূচিতে নেতাদের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করাই চ্যালেঞ্জ ছিল, সেখানে এদিন অনেক চেয়ারই খালি রয়ে গেল !
দুপুরে কালীঘাট থেকে ধর্নাস্থলের উদ্দেশে রওনা দেন মমতা । সঙ্গে ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দোলা সেন । মেয়ো রোডে মহাত্মা গান্ধী এবং বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি ওয়াই চ্যানেলে পৌঁছন । হাতে ছিল সংবিধানের একটি প্রতিলিপি । কিন্তু মঞ্চে উঠে তাকালেই স্পষ্ট হচ্ছিল, দল ক্ষমতায় না থাকলে রাজনৈতিক সমীকরণও কত দ্রুত বদলে যায় !
এদিন মঞ্চে দেখা যায় ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীমা পাত্রদের মতো কয়েকজন পরিচিত মুখকে । সাংসদদের মধ্যে ছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, মালা রায়, সামিরুল ইসলাম । কিন্তু দলের বহু হেভিওয়েট নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং জেলার প্রভাবশালী মুখদের অনুপস্থিতি নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পর তৃণমূলের ভিতরে যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে, তার ছাপ পড়ছে সংগঠনের ওপর । ইতিমধ্যেই দুই বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহাকে বহিষ্কার করেছে দল । আরও কয়েকজন নেতার অবস্থান নিয়েও জল্পনা রয়েছে । সেই আবহে মমতার প্রথম বড় আন্দোলন কর্মসূচিতে নেতাদের কম উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলছে ।
সম্ভবত সেই কারণেই এদিন ফেসবুক লাইভে বেশ আক্রমণাত্মক সুরে নাম না করে দলত্যাগীদের নিশানা করে মমতা বলেন, মানুষের ভোট নিয়ে যারা গদ্দারি করছে, তাদের মানুষ ক্ষমা করবে না । এক নেতাকে টিকিট দেওয়া দলের বড় ভুল ছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি । এমনকি হাওড়ার ভোটারদের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমাও চান ।
প্রথমে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে ধর্নার পরিকল্পনা থাকলেও প্রশাসনিক বাধার জেরে শেষ মুহূর্তে কর্মসূচির স্থান বদল করে ওয়াই চ্যানেলে নিয়ে আসা হয় । দলীয় বিবৃতিতে নেতা-কর্মীদের সেখানে জড়ো হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু সেই ডাকেও প্রত্যাশিত সাড়া মেলেনি বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
ওয়াই চ্যানেলের ধর্নামঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন । কিন্তু দিনের শেষে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে অন্য ছবি, বিরোধী নেত্রী মমতা আবার রাস্তায় ফিরেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর চারপাশে কি আগের সেই 'জনসমর্থন' আর আছে ?