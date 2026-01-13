লক্ষ্য অভিষেককে মুখ্যমন্ত্রী করা ! জরুরি পরিস্থিতি তৈরি করতেই ইডি-সংঘাতে মমতা, মন্তব্য সুকান্তর
গঙ্গাসাগরে মুড়িগঙ্গার উপর ব্রিজের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে ব্রিজ তৈরিতে কেন্দ্রের অনুমতি আছে কি, প্রশ্ন সুকান্তর ৷
Published : January 13, 2026 at 9:16 PM IST
গঙ্গাসাগর, 13 জানুয়ারি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইডি-র তদন্তের মাঝে ঢুকে পড়া ও বাধা দেওয়ার ঘটনা ইচ্ছাকৃত ৷ আর মমতার এই পদক্ষেপের নেপথ্যে রয়েছে বড়সড় রাজনৈতিক স্বার্থ ৷ এমনটাই মনে করছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ তবে, সেটা কী ? সুকান্তর মতে, একটি জরুরি পরিস্থিতি তৈরি করে নিজের জায়গায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোটের আগেই মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসিয়ে দিতে চাইছেন মমতা ৷
মঙ্গলবার সপরিবার গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানে যান কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ সেখানেই তিনি আইপ্যাকের অফিস ও তার কর্ণধারের বাড়িতে গিয়ে মমতার ইডি-র তদন্তে বাধা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সরব হন ৷ তবে প্রশ্ন উঠছে, ইডি-র সঙ্গে সংঘাতে গিয়ে অভিষেককে কীভাবে মুখ্যমন্ত্রী করবেন মমতা ? সুকান্তর ব্যাখ্যা, "একটা সম্ভাবনা মাথাচারা দিয়েছে ৷ যেখানে বলা হচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনাটা ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটিয়েছেন ৷ উনি চাইছিলেন যাতে আদালত এমন কিছু একটা বলবে, যাতে মুখ্যমন্ত্রী পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং একটা সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ আর সেখানে তাঁর জায়গায় অভিষেককে বসাতে পারেন ৷"
সুকান্তর এই দাবির পাল্টা প্রশ্ন উঠছে, ভোটের মুখে এমনটা কেন করবেন মমতা ? সেই নিয়েও একটা সম্ভাব্য কারণ তুলে ধরেছেন সুকান্ত ৷ তিনি বলেন, "তৃণমূলের যে পুরনো অর্থাৎ, বয়স্ক নেতারা রয়েছেন, তাঁরা কেউ অভিষেককে মেনে নিচ্ছেন না ৷ তাই এমন একটা সংকটজনক পরিস্থিতি দেখিয়ে অভিষেককে মুখ্যমন্ত্রী করে দিতে চাইছেন ৷ আর বলে দেবেন, ভোটের পর দেখা যাবে কে মুখ্যমন্ত্রী হবে ৷ আর তাঁকে সবাই জানেন, ভোটের সময় কাজী আর ভোটের পর খালাস ৷"
সবশেষে সুকান্ত মজুমদার এ-ও আশঙ্কা করেছেন যে, 2026 বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূলের পুরনো নেতারা আর কেউ না-ও থাকে পারেন দলে ৷ অভিষেকের নেতৃত্বেই নতুনরা পুরনোদের জায়গায় চলে আসবেন ৷ তবে, পুরোটাই একটি সম্ভাবনা হিসেবে তুলে ধরেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ৷
উল্লেখ্য, এ দিন গঙ্গাসাগরের ব্যবস্থাপনা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সুকান্ত মজুমদার ৷ তাঁর কাছে অনেকেই এ দিন অভিযোগ করেছেন, গঙ্গাসাগরে সাধুসন্ত ও পুণ্যার্থীদের থাকার ঠিকঠাক ব্যবস্থা নেই ৷ সুকান্ত বলেন, "এখানে তো সত্যিই কোনও ব্যবস্থা নেই, থাকেও না ৷ কয়েকদিন আগে হুগলিতে ইজতেমা হল ৷ সেখানে রাজ্য পুলিশের ডিজি, নেতা-মন্ত্রীরা বারেবারে গিয়ে ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখে এসেছেন ৷ এখানে ডিজি কতবার এসেছেন ? মন্ত্রীরা কতবার এসেছেন ? স্থানীয় মন্ত্রী ছাড়া আর কাউকে দেখা যায়নি ৷"
পাশাপাশি, গঙ্গাসাগরে মুড়িগঙ্গার উপর হতে চলা 35 মিটারের ব্রিজ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সুকান্ত মজুমদার ৷ তিনি বলেন, "এই ব্রিজ কীভবে হবে ? এর কোনও পরিকল্পনাই নেই ৷ যেখানে ব্রিজ হচ্ছে, সেটা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ৷ সেখানে কেন্দ্রের ছাড়পত্র নিয়েছে ? বাজেট কী ? সাড়ে নয় কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেছে, তার টেন্ডার ডেকেছে ? শিলান্যাস হয়ে গেল ৷ মাটি পরীক্ষা হয়েছে ? এটা তো আর শুকনো মাটির উপরে ব্রিজ নয় ৷ এটা সাগরের উপর ব্রিজ ৷ এর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অন্যরকম ৷ সেই সব নিয়ম মানা হয়েছে ? কীভাবে এই টাকায় সাগরের উপর ব্রিজ তৈরি হবে, জানি না ৷ এটা ভোটের আগে ললিপপ ঝোলানো ছাড়া কিছুই নয় ৷"