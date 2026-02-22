ETV Bharat / politics

ভাষা দিবসের পরদিন সম্প্রীতি ও বহুত্ববাদের বার্তা মমতার

রবিবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷

ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 22, 2026 at 7:47 PM IST

কলকাতা, 22 ফেব্রুয়ারি: ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল-- পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কালজয়ী প্রার্থনাকে উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আবহে সম্প্রীতি ও বহুত্ববাদের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আর রবিবার সোশাল মিডিয়ায় গতকালের অনুষ্ঠানের কথা তুলে ধরে ‘অনুপ্রবেশকারী’ বা ‘ঘুষপেটিয়া’ কটাক্ষ ইস্যুতে সরব হলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, অসহিষ্ণুতা বা সঙ্কীর্ণ রাজনীতির কাছে বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আত্মপরিচয়কে তিনি কখনোই ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না।

ভাষা দিবসের পবিত্র লগ্নে মাতৃভাষাকে নিয়ে গর্বিত সারা বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার দেশপ্রিয় পার্কের ভাষা স্মৃতিস্তম্ভে গিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তিনি। রবিবার নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইংরেজি ভাষায় লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, মাতৃভাষার জন্য এই আত্মবলিদানই ভাষাকে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সাংস্কৃতিক আত্মমর্যাদার প্রতীকে পরিণত করেছে।

বাংলা এবং ভারত বরাবরই বহু ভাষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজের বার্তায় লিখেছেন, "আমরা যেমন গভীর ভক্তিভরে বাংলাকে ভালবাসি, তেমনই হিন্দি, উর্দু, নেপালি, কুরুখ, কুর্মালি, রাজবংশী, সাঁওতালি, কামতাপুরী, সাদরি-সহ এই মাটিতে উচ্চারিত প্রতিটি ভাষাকে সমান সম্মান করি। প্রতিটি ভাষার মধ্যেই জড়িয়ে থাকে সেই ভাষাভাষী মানুষের ইতিহাস, স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষা। বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ঐক্যই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।"

রাজনৈতিক মেরুকরণ ও বিভাজনের চেষ্টার অভিযোগ তুলে মমতা লিখেছেন, বিভাজনকারী শক্তি যখন বাংলাভাষীদের ‘ঘুষপেটিয়া’ আখ্যা দিয়ে তাঁদের নিশানা করে, অপমান ও অত্যাচার করার চেষ্টা করে, তখন তা গভীরভাবে ব্যথিত করে। এই ধরনের পদক্ষেপ সাংবিধানিক মূল্যবোধের মূলে আঘাত করে। একুশে ফেব্রুয়ারির এই বিশেষ দিনটিকে পাথেয় করে তাই সমবেতভাবে শপথ নেওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, কোনও সাম্প্রদায়িক বা বিভেদকামী শক্তি যেন বাংলার সম্প্রীতি নষ্ট করতে না পারে এবং আমাদের ভাষাগত গর্ববোধকে মুছে ফেলার কোনও অপচেষ্টাই যেন সফল না হয়। পাশাপাশি, শনিবারের এই উদ্‌যাপনকে বাংলার সৃজনশীল প্রতিভার উৎসব বলেও আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

