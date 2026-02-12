SIR নিয়ে পরপর 2 দিন কালীঘাটে বৈঠক, 'ম্যান মার্কিং' করে বাড়ি বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ মমতার

SIR নিয়ে পরপর 2 দিন কালীঘাটে বৈঠক, 'ম্যান মার্কিং' করে বাড়ি বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ মমতার
জোড়া বৈঠকে কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, শেষলগ্নে এসে কোনওরকম শৈথিল্য বা 'রিলাক্সেশন' বরদাস্ত করা হবে না ।
Published : February 12, 2026 at 12:34 PM IST
কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী কর্মসূচির (SIR) শুনানি শেষ হতে আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি । আগামী 14 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই দলের সংগঠনকে একেবারে যুদ্ধের মেজাজে তৈরি করতে আসরে নামলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মঙ্গলবার এবং বুধবার - পরপর দু'দিন নবান্ন থেকে ফিরে কালীঘাটের বাড়িতে জরুরি বৈঠক করেন তিনি । এই জোড়া বৈঠকে কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, শেষলগ্নে এসে কোনওরকম শৈথিল্য বা 'রিলাক্সেশন' বরদাস্ত করা হবে না ।
পরপর দু’দিন ম্যারাথন বৈঠক
দলীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতের পর বুধবার বিকেলেও কালীঘাটে নিজের বাসভবনে সাংগঠনিক বৈঠকে বসেন তৃণমূল নেত্রী । এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস কুমার-সহ ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত কাউন্সিলর । এছাড়াও বিএলএ-1 (বুথ লেভেল এজেন্ট), বিএলএ-2 এবং সোনারপুর, ডায়মন্ডহারবার ও বারুইপুরের প্রায় 300 জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন । বৈঠকের মূল এজেন্ডাই ছিল - ভোটার তালিকা নির্ভুল করা এবং কোনও বৈধ ভোটারের নাম যাতে বাদ না-যায়, তা নিশ্চিত করা ।
'ম্যান মার্কিং'-এর কড়া নির্দেশ
বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী দলীয় কর্মীদের 'ম্যান মার্কিং'-এর কায়দায় কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি জানান, 14 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত গুরুত্বপূর্ণ । বিএলএ-দের প্রতি তাঁর বার্তা, "কোনও রাস্তা বা গলি যেন বাদ না-যায় । বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিন । যাঁদের শুনানি বাকি আছে, তাঁদের অবিলম্বে শুনানির ব্যবস্থা করুন ।" বিশেষ করে 'নো ম্যাপিং' ভোটারদের ওপর বাড়তি নজর দিতে বলা হয়েছে । ভবানীপুর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র হওয়ায়, সেখানে যাতে একটিও বৈধ নাম বাদ না-পড়ে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ।
বিজেপি ও কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সতর্কবার্তা
রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সক্রিয়তার নেপথ্যে রয়েছে বিরোধীদের কথিত 'চক্রান্ত' রুখে দেওয়ার কৌশল । তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির ইশারায় নির্বাচন কমিশনের একাংশ এবং মাইক্রো অবজার্ভাররা বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছেন । বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মীদের আশ্বস্ত করে বলেন, সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশের ফলে বাইরের রাজ্য থেকে আসা মাইক্রো অবজার্ভারদের ক্ষমতা অনেকটাই সীমিত হয়েছে । ভোটার তালিকায় নাম রাখা বা বাদ দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইআরও (Electoral Registration Officer)-রাই নেবেন। তবুও দলীয় কর্মীদের সব সময় সজাগ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি । নেত্রীর বার্তা, বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে না ।
শেষ বেলার প্রস্তুতি
প্রশাসনিক ও রাজনৈতিকভাবে এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সামান্য নথিপত্রের অভাবে বা শুনানিতে উপস্থিত না-থাকার কারণে পুরনো বৈধ ভোটারদের নামও বাদ পড়ে যায় । তাই শেষ তিনদিন কার্যত চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে প্রতিটি বুথ যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । নতুন ভোটারদের নাম তোলার ক্ষেত্রেও যাতে কোনও গাফিলতি না-হয়, সেদিকেও নজর রাখতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী । লোকসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকাকে ত্রুটিমুক্ত রাখাই এখন শাসকদলের পাখির চোখ ।