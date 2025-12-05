টার্গেট 2026: প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক শক্তি যাচাইয়ে কোচবিহার সফরে মমতা

টার্গেট 2026: প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক শক্তি যাচাইয়ে কোচবিহার সফরে মমতা
কোচবিহারের রাজনৈতিক সমীকরণ যাচাইয়ের লক্ষ্যে সফর মমতার ! করবেন প্রশাসনিক বৈঠকও ৷
Published : December 5, 2025 at 3:16 PM IST
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: টার্গেট 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক তৎপরতা জোরদার করতে ফের উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃণমূল সূত্রে খবর, লোকসভা নির্বাচনের পর উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণ ঝালিয়ে নেওয়া এবং প্রশাসনিক কাজের গতি পর্যালোচনা করাই এই সফরের মূল লক্ষ্য তাঁর ৷
নবান্ন এবং তৃণমূল সূত্রে খবর, 8 ডিসেম্বর অর্থাৎ, সোমবার তিনি কোচবিহার পৌঁছবেন ৷ তারপর সব কর্মসূচি শেষে মঙ্গলবার কলকাতায় ফিরবেন মমতা ৷ এই ঝটিকা সফরে প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি একটি রাজনৈতিক জনসভাও করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷
নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার পৌঁছে মমতা প্রথমে জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করবেন ৷ সেই প্রশাসনিক বৈঠকে জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের কাজের খতিয়ান নেবেন তিনি ৷ নবান্নের তরফে আগেই কোচবিহারের জেলা প্রশাসনকে এই বৈঠকের জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে ৷ বিশেষ করে গ্রামীণ রাস্তাঘাট, পানীয় জল এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির বর্তমান অবস্থার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর ৷
তবে, প্রশাসনিক কাজকর্মের বাইরেও মমতার এই সফরের রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর ৷ মঙ্গলবার, 9 ডিসেম্বর সকাল সাড়ে 11টা নাগাদ কোচবিহারের ঐতিহাসিক রাসমেলা ময়দানে একটি জনসভা করার কথা রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমানে রাজ্যে এসআইআর (SIR)-এর কাজ চলছে ৷ যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলায় একাংশের মধ্যে নানা বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক রয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে ৷
শাসকদলের আশঙ্কা, এই প্রক্রিয়ায় অসতর্কতার কারণে বৈধ নাগরিকদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে ৷ কোচবিহারে রাজবংশী এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের এক বড় অংশের বসবাস ৷ অতীতে এনআরসি ও সিএএ ইস্যুতে উত্তরবঙ্গের এই জনবিন্যাস রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিল ৷ তাই রাসমেলা ময়দানের সভা থেকে মমতা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন এবং নাগরিকত্ব ইস্যুতে কী বলেন, সেই দিকে নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের ৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সফর নিয়ে কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেছেন, "দীর্ঘ সময় পর মুখ্যমন্ত্রী রাসমেলা ময়দানে সভা করছেন ৷ তাই এই সমাবেশকে ঐতিহাসিক করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য ৷ অতীতে মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহার শহরে এলে সাধারণত মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরে যেতেন ৷ কিন্তু, এবার তিনি সরাসরি জনগণের মুখোমুখি হবেন ৷ এই সভাকে সফল করতে 1 ডিসেম্বর থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বুথস্তর থেকে কর্মী-সমর্থকদের সভায় নিয়ে আসা এবং জেলার প্রতিটি ব্লক থেকে জমায়েত নিশ্চিত করতে জেলা নেতৃত্ব একাধিক বৈঠক করছেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত ও পুরসভার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে রবীন্দ্রভবনে বিশেষ প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়েছে ৷" তবে, 2026-এর আগে উত্তরবঙ্গে সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে কোচবিহারকে পুনরায় তৃণমূলের শক্তঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলাই এখন শাসকদলের প্রধান চ্যালেঞ্জ ৷ সেই লক্ষ্যে মমতার এই জনসভা ক’তটা সফল হবে, তা সময় বলবে ৷