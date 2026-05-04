ETV Bharat / politics

ভবানীপুরে তৃতীয় রাউন্ডে ফের এগোলেন মমতা, নন্দীগ্রামে লিড শুভেন্দুর

প্রথম রাউন্ডের শেষে তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন মোট 3,666টি ভোট । তাঁর বিপরীতে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী পেয়েছেন 1,670টি ভোট ।

ETV BHARAT
ভবানীপুরে এগিয়ে মমতা, নন্দীগ্রামে লিড শুভেন্দুর (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 4, 2026 at 10:29 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 4 মে: ভবানীপুরে তৃতীয় রাউন্ডে ফের এগিয়ে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃতীয় রাউন্ডের শেষে শুভেন্দু পেয়েছেন 8461 টি ভোট ৷ মমতা পেয়েছেন 9359 ভোট ৷ অর্থাৎ মমতা এগিয়ে রয়েছেন 998 ভোটে ৷ এর আগে, দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষে এগিয়ে যান শুভেন্দু অধিকারী ৷ দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষে তাঁর প্রাপ্ত ভোট ছিল 6380 ৷ আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পান 4822 ভোট ৷ 1558 ভোটে পিছিয়ে ছিলেন তিনি ৷

সকাল থেকেই গোটা রাজ্যের নজর আটকে রয়েছে হাইভোল্টেজ ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগণনার দিকে । প্রথম দিকে গণনাকেন্দ্র থেকে তথ্য আসা নিয়ে একটা বড়সড় ধোঁয়াশার সৃষ্টি হলেও, দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে প্রথম রাউন্ডের ফলাফল সামনে আসে । প্রথম রাউন্ডের শেষে ভবানীপুর কেন্দ্রে এগিয়ে যান তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । অন্যদিকে, নজরকাড়া নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রেও প্রথম রাউন্ডের গণনার শেষে লিড ধরে রেখেছেন শুভেন্দু অধিকারী । এই দুই হেভিওয়েট কেন্দ্রের প্রাথমিক ফলাফল সামনে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে ।

প্রথমে এগিয়েও ভবানীপুরে দ্বিতীয় রাউন্ডে পিছিয়ে মমতা, নন্দীগ্রামেও লিড শুভেন্দুর (নিজস্ব চিত্র)

নির্বাচন কমিশনের দেওয়া প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, দীর্ঘ অপেক্ষার পর ঠিক সকাল দশটায় ভবানীপুরের প্রথম রাউন্ডের গণনার বিস্তারিত ফলাফল প্রকাশ্যে আসে । সেই তথ্যে দেখা যাচ্ছে, প্রথম রাউন্ডের শেষে তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন মোট 3,666টি ভোট । তাঁর বিপরীতে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী পেয়েছেন 1,670টি ভোট । অর্থাৎ, গণনার একেবারে প্রথম পর্বেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে 1,996 ভোটের উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে যান । তবে দ্বিতীয় রাউন্ডেই ফের এগিয়ে যান শুভেন্দু অধিকারী ৷ আবার তৃতীয় রাউন্ডে তিনি পিছিয়ে পড়েন ৷

ভোট গণনার পরিকাঠামো এবং সময়সূচি সম্পর্কে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল আটটা নাগাদ কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ভোটগণনা শুরু হয় । নিয়ম অনুযায়ী, প্রথমেই শুরু হয় পোস্টাল ব্যালট গণনার কাজ । এরপর সকাল সাড়ে আটটা থেকে ইভিএম (EVM) বা ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের গণনা প্রক্রিয়া শুরু করা হয় । নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ইভিএম গণনা শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত সমান্তরালভাবে ব্যালট গণনার কাজও চলছে । ভবানীপুর কেন্দ্রে মোট 14টি টেবিলে ভোটগণনা হচ্ছে এবং সব মিলিয়ে মোট 19 রাউন্ডের গণনা সম্পন্ন হওয়ার পর চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে ।

তবে গণনার এই প্রাথমিক তথ্যটুকু পেতেও সকাল থেকে যথেষ্ট কালঘাম ছুটেছে সংবাদমাধ্যমের । ভবানীপুরের ভোট গণনা কেন্দ্র অর্থাৎ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে সকাল থেকেই চূড়ান্ত অব্যবস্থা এবং তথ্য পাওয়া নিয়ে তীব্র জটিলতা তৈরি হয়েছিল । ভিতরে ঠিক কী চলছে, কোন রাউন্ডের গণনা হচ্ছে, সেই সম্পর্কিত কোনও খবরই শুরুতে বাইরে আসতে দেওয়া হচ্ছিল না । প্রথমদিকে আধিকারিকদের অসহযোগিতা এবং দুর্বল মাইকিং ব্যবস্থার কারণে মিডিয়া সেন্টার পর্যন্ত কোনও তথ্য পৌঁছাচ্ছিল না । ফলে সকালের দিকে একটা বড়সড় ধোঁয়াশা এবং বিভ্রান্তির ছবি তৈরি হয়েছিল গণনা কেন্দ্রের বাইরে । দীর্ঘ বচসা এবং অপেক্ষার পর অবশেষে সকাল দশটায় এই প্রথম রাউন্ডের রিপোর্ট হাতে পায় সংবাদমাধ্যম ।

অন্যদিকে, রাজ্য রাজনীতির অপর এক ভরকেন্দ্র নন্দীগ্রামেও সকাল থেকে উত্তেজনা তুঙ্গে । সেখানেও প্রথম রাউন্ডের গণনা শেষের খবর সামনে এসেছে । প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রথম রাউন্ডের শেষে নন্দীগ্রামে এগিয়ে রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পবিত্র কর প্রথম রাউন্ডের শেষে 666 ভোটে পিছিয়ে পড়েছেন । নন্দীগ্রামের দিকেও রাজনৈতিক মহলের সমান নজর রয়েছে, কারণ প্রথম রাউন্ডের এই ব্যবধান বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন দিকে মোড় নেয়, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ।

সবমিলিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার প্রথম প্রহর থেকেই টানটান উত্তেজনা বজায় রয়েছে । ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় ব্যবধানে লিড এবং নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর এগিয়ে থাকার খবর - এই দুই তথ্যই আপাতত রাজনৈতিক মহলে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে । তবে ভবানীপুরে এখনও 18 রাউন্ডের গণনা বাকি । বিশাল এই গণনা প্রক্রিয়ায় 14টি টেবিলে ধাপে ধাপে সংখ্যা পরিবর্তিত হবে । প্রাথমিক এই ব্যবধান শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব হয় কি না, অথবা আগামী রাউন্ডগুলিতে নতুন কোনও চমক লুকিয়ে রয়েছে কি না, তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে । বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দুই হাইভোল্টেজ কেন্দ্রের চূড়ান্ত ফলাফল কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেদিকেই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্যের মানুষ ।

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
SUVENDU ADHIKARI
ভবানীপুরে এগিয়ে মমতা
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
MAMATA LEADS IN BHABANIPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.