ভবানীপুরে তৃতীয় রাউন্ডে ফের এগোলেন মমতা, নন্দীগ্রামে লিড শুভেন্দুর

ভবানীপুরে তৃতীয় রাউন্ডে ফের এগোলেন মমতা, নন্দীগ্রামে লিড শুভেন্দুর
Published : May 4, 2026 at 10:29 AM IST
কলকাতা, 4 মে: ভবানীপুরে তৃতীয় রাউন্ডে ফের এগিয়ে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃতীয় রাউন্ডের শেষে শুভেন্দু পেয়েছেন 8461 টি ভোট ৷ মমতা পেয়েছেন 9359 ভোট ৷ অর্থাৎ মমতা এগিয়ে রয়েছেন 998 ভোটে ৷ এর আগে, দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষে এগিয়ে যান শুভেন্দু অধিকারী ৷ দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষে তাঁর প্রাপ্ত ভোট ছিল 6380 ৷ আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পান 4822 ভোট ৷ 1558 ভোটে পিছিয়ে ছিলেন তিনি ৷
সকাল থেকেই গোটা রাজ্যের নজর আটকে রয়েছে হাইভোল্টেজ ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগণনার দিকে । প্রথম দিকে গণনাকেন্দ্র থেকে তথ্য আসা নিয়ে একটা বড়সড় ধোঁয়াশার সৃষ্টি হলেও, দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে প্রথম রাউন্ডের ফলাফল সামনে আসে । প্রথম রাউন্ডের শেষে ভবানীপুর কেন্দ্রে এগিয়ে যান তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । অন্যদিকে, নজরকাড়া নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রেও প্রথম রাউন্ডের গণনার শেষে লিড ধরে রেখেছেন শুভেন্দু অধিকারী । এই দুই হেভিওয়েট কেন্দ্রের প্রাথমিক ফলাফল সামনে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে ।
নির্বাচন কমিশনের দেওয়া প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, দীর্ঘ অপেক্ষার পর ঠিক সকাল দশটায় ভবানীপুরের প্রথম রাউন্ডের গণনার বিস্তারিত ফলাফল প্রকাশ্যে আসে । সেই তথ্যে দেখা যাচ্ছে, প্রথম রাউন্ডের শেষে তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন মোট 3,666টি ভোট । তাঁর বিপরীতে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী পেয়েছেন 1,670টি ভোট । অর্থাৎ, গণনার একেবারে প্রথম পর্বেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে 1,996 ভোটের উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে যান । তবে দ্বিতীয় রাউন্ডেই ফের এগিয়ে যান শুভেন্দু অধিকারী ৷ আবার তৃতীয় রাউন্ডে তিনি পিছিয়ে পড়েন ৷
ভোট গণনার পরিকাঠামো এবং সময়সূচি সম্পর্কে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল আটটা নাগাদ কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ভোটগণনা শুরু হয় । নিয়ম অনুযায়ী, প্রথমেই শুরু হয় পোস্টাল ব্যালট গণনার কাজ । এরপর সকাল সাড়ে আটটা থেকে ইভিএম (EVM) বা ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের গণনা প্রক্রিয়া শুরু করা হয় । নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ইভিএম গণনা শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত সমান্তরালভাবে ব্যালট গণনার কাজও চলছে । ভবানীপুর কেন্দ্রে মোট 14টি টেবিলে ভোটগণনা হচ্ছে এবং সব মিলিয়ে মোট 19 রাউন্ডের গণনা সম্পন্ন হওয়ার পর চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে ।
তবে গণনার এই প্রাথমিক তথ্যটুকু পেতেও সকাল থেকে যথেষ্ট কালঘাম ছুটেছে সংবাদমাধ্যমের । ভবানীপুরের ভোট গণনা কেন্দ্র অর্থাৎ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে সকাল থেকেই চূড়ান্ত অব্যবস্থা এবং তথ্য পাওয়া নিয়ে তীব্র জটিলতা তৈরি হয়েছিল । ভিতরে ঠিক কী চলছে, কোন রাউন্ডের গণনা হচ্ছে, সেই সম্পর্কিত কোনও খবরই শুরুতে বাইরে আসতে দেওয়া হচ্ছিল না । প্রথমদিকে আধিকারিকদের অসহযোগিতা এবং দুর্বল মাইকিং ব্যবস্থার কারণে মিডিয়া সেন্টার পর্যন্ত কোনও তথ্য পৌঁছাচ্ছিল না । ফলে সকালের দিকে একটা বড়সড় ধোঁয়াশা এবং বিভ্রান্তির ছবি তৈরি হয়েছিল গণনা কেন্দ্রের বাইরে । দীর্ঘ বচসা এবং অপেক্ষার পর অবশেষে সকাল দশটায় এই প্রথম রাউন্ডের রিপোর্ট হাতে পায় সংবাদমাধ্যম ।
অন্যদিকে, রাজ্য রাজনীতির অপর এক ভরকেন্দ্র নন্দীগ্রামেও সকাল থেকে উত্তেজনা তুঙ্গে । সেখানেও প্রথম রাউন্ডের গণনা শেষের খবর সামনে এসেছে । প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রথম রাউন্ডের শেষে নন্দীগ্রামে এগিয়ে রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পবিত্র কর প্রথম রাউন্ডের শেষে 666 ভোটে পিছিয়ে পড়েছেন । নন্দীগ্রামের দিকেও রাজনৈতিক মহলের সমান নজর রয়েছে, কারণ প্রথম রাউন্ডের এই ব্যবধান বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন দিকে মোড় নেয়, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ।
সবমিলিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার প্রথম প্রহর থেকেই টানটান উত্তেজনা বজায় রয়েছে । ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় ব্যবধানে লিড এবং নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর এগিয়ে থাকার খবর - এই দুই তথ্যই আপাতত রাজনৈতিক মহলে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে । তবে ভবানীপুরে এখনও 18 রাউন্ডের গণনা বাকি । বিশাল এই গণনা প্রক্রিয়ায় 14টি টেবিলে ধাপে ধাপে সংখ্যা পরিবর্তিত হবে । প্রাথমিক এই ব্যবধান শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব হয় কি না, অথবা আগামী রাউন্ডগুলিতে নতুন কোনও চমক লুকিয়ে রয়েছে কি না, তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে । বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দুই হাইভোল্টেজ কেন্দ্রের চূড়ান্ত ফলাফল কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেদিকেই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্যের মানুষ ।