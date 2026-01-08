জঘন্য ও দুষ্টু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ! তল্লাশির মাঝেই ফাইল সরিয়ে এনে তোপ মমতার, 'অংসাবিধানিক' বলছেন শুভেন্দু

জঘন্য ও দুষ্টু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ! তল্লাশির মাঝেই ফাইল সরিয়ে এনে তোপ মমতার, 'অংসাবিধানিক' বলছেন শুভেন্দু
অমিত শাহকে জঘন্য ও দুষ্টু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : January 8, 2026 at 1:47 PM IST
কলকাতা, 8 জানুয়ারি: আইপ্যাক (I-PAC) কর্তা প্রতীক জৈনের বাড়িতে এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভে সংস্থার দফতরে ইডি হানার ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বেনজির আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ তিনি অমিত শাহকে জঘন্য ও দুষ্টু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন ৷ এদিকে, তল্লাশি চলাকালীন ঘটনাস্থলে মুখ্যমন্ত্রী নিজে পৌঁছে যাওয়ায় একে তদন্তে হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেছেন, এই পদক্ষেপ অসাংবিধানিক ৷
ইডি হানায় রাজনীতিতে নাটকীয় মোড়
বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য রাজনীতিতে নাটকীয় মোড় । বৃহস্পতিবার আইপ্যাক কর্তা প্রতীক জৈনের বাড়িতে এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের দফতরে হানা দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই খবর পাওয়া মাত্রই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সটান পৌঁছে যান প্রথমে প্রতীক জৈনের বাড়িতে ও পরে সল্টলেকের ওই দফতরে । সেখান থেকেই তিনি সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন এবং অভিযোগ করেন যে, কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে তৃণমূলের নির্বাচনী রণকৌশল ও প্রার্থী তালিকা চুরির চেষ্টা চলছে ।
আইপ্যাক কর্ণধারের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী
এদিন দিল্লির একটি পুরনো মামলায় আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির অফিসারেরা রেড করে । দুপুর 12 টা নাগাদ সেখানে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী । প্রতীক জৈনের বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভোটের আগে দলীয় তথ্য চুরির চেষ্টা করছে বিজেপি । তিনি তাঁর বাড়ি থেকে দলীয় তথ্য সরিয়ে নিয়ে আসেন । একইসঙ্গে তিনি জানান, প্রয়োজনে তিনি সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসে যাবেন । আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সল্টলেকে পৌঁছে যান । সেখানে দলের রণকৌশল নির্ধারণের কাজ হয় ৷ সেখান থেকে তৃণমূল সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এবং হার্ডডিস্ক তিনি নিয়ে আসেন ।
আইপ্যাকের দফতরেও যান মমতা
এদিন দুপুরে সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের দফতরে যখন ইডি আধিকারিকরা তল্লাশি চালাচ্ছেন, ঠিক তখনই কনভয় নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । গাড়ি থেকে নেমে তিনি সোজা দফতরে প্রবেশ করেন । এর আগে তিনি আইপ্যাকের অন্যতম কর্তা প্রতীক জৈনের বাড়িতেও যান । সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, দলীয় নথিপত্র নষ্ট এবং বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।
অমিত শাহকে তীব্র আক্রমণ
আইপ্যাক অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নজিরবিহীন ভাষায় আক্রমণ করেন মমতা । তিনি বলেন, "ইডির কাজ কি পার্টির স্ট্র্যাটেজি বা ক্যান্ডিডেট লিস্ট দেখা ? অমিত শাহ দেশের জঘন্য এবং দুষ্টু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যিনি দেশকে সুরক্ষা দিতে পারেন না, কিন্তু বিরোধীদের ওপর আক্রমণ শানান"। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, নির্বাচনের আগে তাঁর দলের সমস্ত তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে ।
শুভেন্দুর তোপ
এদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মমতাকে একহাত নিয়ে বলেন, "আমি মনে করি মুখ্যমন্ত্রী এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনারের ঘটনাস্থলে যাওয়াটা অনৈতিক, অসাংবিধানিক এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি হস্তক্ষেপ ৷"