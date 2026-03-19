আগেরবার 'ব্যান্ডেজে সহানুভূতি', এবার হিংসা বাঁধিয়ে জিততে চাইছেন মমতা: রাহুল সিনহা

আগেরবার 'ব্যান্ডেজে সহানুভূতি', এবার হিংসা বাঁধিয়ে জিততে চাইছেন মমতা: রাহুল সিনহা
রাহুল বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সব ওষুধ শেষ ! গতবার পায়ে ব্যান্ডেজ ছিল, এবার সেই নাটকও কাজে দেবে না ৷ তাই সুকৌশলে হিংসা নিয়ে চিৎকার করছেন ।
Published : March 19, 2026 at 2:18 PM IST
Updated : March 19, 2026 at 3:42 PM IST
দুর্গাপুর, 19 মার্চ: ভোটের মুখে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ চড়ছে । সেই আবহেই তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা । তাঁর অভিযোগ, একুশের বিধানসভা নির্বাচনে 'ব্যান্ডেজে সহানুভূতি' কুড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, আর এ বার 'সাম্প্রদায়িক হিংসার আতঙ্ক' তৈরি করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন তিনি ।
বুধবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুরের মুচিপাড়ার একটি বেসরকারি হোটেলে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি রক্ষা কমিটির তরফে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাহুল । সদ্য রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে তাঁকে সংবর্ধনাও জানানো হয় । সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব ও দুই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরা ।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল বলেন, "টাকা দিয়ে আর ভোট জেতা যাবে না । আগেরবার ব্যান্ডেজ বেঁধে সহানুভূতি নিয়েছিলেন, আর এ বার সাম্প্রদায়িক হিংসার কথা বলে আতঙ্ক তৈরি করতে চাইছেন । কিন্তু বাংলার মানুষ হিংসা বাঁধতে দেবে না ।" তাঁর দাবি, রাজ্যের মানুষ এখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত এবং এ বার ভোট হবে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'সম্মান রক্ষার লড়াই' ।
তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা নিয়েও কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা । তাঁর কথায়, "কে টিকিট পেল, আর কে পেল না— সেটা তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিষয় । কিন্তু এটা স্পষ্ট, মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ । শুধু প্রার্থী বদল করে আর পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে না । এ বার ভোটের মাপকাঠি হবে না ব্যক্তি বা প্রার্থী, বরং সামগ্রিকভাবে সরকারের বিরুদ্ধে জনরোষ ।"
রাহুলের কথায় বারবার উঠে আসে 'বাংলা বাঁচাও'-এর স্লোগান । তিনি বলেন, "মানুষ ঠিক করে ফেলেছে— তৃণমূল তাড়াও, বাংলা বাঁচাও । বাংলাকে কোনও ভাবেই বাংলাদেশ বানাতে দেওয়া হবে না।” এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সম্ভাবনাও উসকে দিয়েছে ।
মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি আক্রমণ করে তিনি আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর সব ওষুধ শেষ হয়ে গেছে। তাই এখন সুকৌশলে সাম্প্রদায়িক হিংসা নিয়ে চিৎকার করছেন । গতবার পায়ে ব্যান্ডেজ ছিল, এ বার আর সেই নাটকও কাজে দেবে না ।" তাঁর দাবি, রাজ্যের মানুষ এই ধরনের 'রাজনৈতিক কৌশল' বুঝে গিয়েছে এবং ফলে এবারে ওদের কৌশল আর কার্যকর হবে না ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিজেপি প্রার্থীরাও নিজেদের আসনে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী । দুর্গাপুর পূর্ব ও পশ্চিম কেন্দ্রের প্রার্থীরা জানান, মানুষের আশীর্বাদে তাঁরা জয়ী হবেন। তাঁদের মতে, রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে ।
সব মিলিয়ে, ভোটের আগে বিজেপি-তৃণমূলের তরজা যে আরও তীব্র হতে চলেছে, দুর্গাপুরের এই সভা তারই ইঙ্গিত দিল । রাজনৈতিক ভাষার তীব্রতা যেমন বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে পারস্পরিক অভিযোগ-পালটা অভিযোগের ঝাঁঝ । নির্বাচনের দিন যত এগোবে, এই সংঘাত যে আরও চড়বে— তা বলাই বাহুল্য ।
