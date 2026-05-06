পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন অপ্রাসঙ্গিক, মন্তব্য শুভেন্দুর
নাম না করে আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বঙ্গের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক বলে কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি, ভোটপর্ব মেটার পর নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি।
Published : May 6, 2026 at 9:25 PM IST
কলকাতা, 06 মে: পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) এখন অপ্রাসঙ্গিক। নাম না করে আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবেই কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু অধিকারী।
শান্তিপূর্ণভাবে ভোট পরিচালনার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে আজ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালকে ধন্যবাদ জানাতে কমিশনের আসেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে ভোটপর্ব মেটার পর নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার প্রশংসা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। সিইও ও স্টেট অবজারভারদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, "অনেক কিছু ঘটেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে তার জন্যই কৃতজ্ঞতা। আজ গেজেট নোটিফিকেশনও হয়ে গেছে।"
ভবানীপুরের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "ভবানীপুরে এমন বহু ভোটার আছেন যারা বিগত দশ বছর বা 15 বছর ভোট দিতে পারেননি তাঁদের হাউজিং এই টাকা লাগিয়ে রাখা হতো বা তাঁদের আগে থেকেই বলে দেওয়া হতো যে আপনারা ভোট দিতে আসবেন না যারা আগে সেই সুযোগ পাননি। তারা এবারে অনেকে গর দিয়েছেন ওখানে 45টা বড় হাউজিং ছিল যার মধ্যে প্রায় 20টিতে বুথ হয়েছিল এবার। অনাক্কার বহু ভোটার আমাকে বলেছে যে অনেক বছর পর তারা নিজের ভোট নিজেদের ভোটটা দিতে পেরেছেন।"
নিজের ভোট নিজে দেওয়ার অধিকার ফিরেছে, মন্তব্য করেন শুভেন্দু অধিকারী। সৌজন্য সাক্ষাতে কমিশনের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করে এই বার্তাই দিয়েছেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্ভাব্য পদত্যাগ নিয়ে মন্তব্য করতে নারাজ ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তবে তাঁর দাবি যে "পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে উনি এখন অপ্রাসঙ্গিক। তাই ওনার জন্য বেশি বাক্য খরচ করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।" একইসঙ্গে রাজ্যে বড় কোনও অশান্তি হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি। তিনি আরও বলেন যে তিনি এই বিষয় কোনো মন্তব্য করবেন না। লোক ভবন এই বিষয় সাংবিধানিক পদক্ষেপ করবে বলেই বিশ্বাস।
ডিডব্লিউজিআর-সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয় এবং অতীতের ঘটনাও তুলে ধরেন বিরোধী দলনেতা। 2021 সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "তখন 12 হাজারের বেশি এফআইআর হয়েছিল এবং 57 জন মারা গিয়েছিলো সমস্ত নথি ভবানী ভবনে রয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মঞ্জুলা চেলুরের নেতৃত্বে একটি কমিশন করে দেওয়া হয়েছিল। আমি সব ফাইল খোলাবো। যে আইন অমান্যকারী এবং অপরাধীদের শাস্তি হবে সবাই দেখতে থাকুন।"
এছাড়া, জঙ্গলমহল থেকে পাহাড় এবং সমতল বিভিন্ন অঞ্চলে শাসকদলের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তবে নন্দীগ্রাম বা ভবানীপুর কোন আসন তিনি রাখবেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি শুভেন্দু অধিকারী।