'বাংলাদেশি-বাঙালি গুলিয়ে দিচ্ছেন মমতা' ! শাহর ভাষণে উঠে এল রামনবমীর প্রসঙ্গও

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, এবারে রামনবমীতে বাংলায় সবচেয়ে কম হিংসা হয়েছে, কারণ নির্বাচন কমিশন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অফিসারদের বদলি করেছে !

amit shah
অমিত শাহ (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 28, 2026 at 3:45 PM IST

কলকাতা, 28 মার্চ: ভোটের মুখে অনুপ্রবেশ ইস্যুকেই সামনে রেখে ফের তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । তাঁর সরাসরি অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'সুকৌশলে বাংলাদেশি ও বাঙালিকে এক করে দেখানোর চেষ্টা করছেন' ! আর তা করা হচ্ছে ভোটব্যাংক রাজনীতির স্বার্থে ।

শনিবার কলকাতায় 'জনগণের চার্জশিট' পেশ কর্মসূচি থেকে শাহ বলেন, "বাংলাদেশ থেকে যাঁরা অনুপ্রবেশ করেন, তাঁরাও বাংলা ভাষায় কথা বলেন ! তাই ইচ্ছাকৃতভাবে বাঙালি ও বাংলাদেশি বিষয়টি গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছে । কিন্তু কোনও বাঙালি পরিযায়ীকে অত্যাচার করা হচ্ছে না, এ নিয়ে কারও উদ্বেগের কারণ নেই ।" একই সঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, "আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প, অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে খুঁজে দেশ থেকে বের করা হবেই ।"

সাম্প্রতিক সময়ে বিজেপি-শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালি হেনস্থার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । যে কারণে 'চার্জশিট' পেশ করতে গিয়ে এই বিষয়টিকে বাড়তি 'গুরুত্ব' দিয়ে শাহের দাবি, "অনুপ্রবেশের প্রশ্নে তৃণমূল ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি তৈরি করছে ।"

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়েও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন শাহ । তাঁর বক্তব্য, "একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দেশের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি বাংলায় । অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করে শুধু রাজ্য নয়, গোটা দেশকেই বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ।" ওবিসি তালিকা প্রসঙ্গেও প্রশ্ন তুলে তিনি দাবি করেন, "ওই তালিকার 75 শতাংশই সংখ্যালঘু! অন্য কেউ কি ওবিসি নন ?"

শুধু ভোটার তালিকা নয়, দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বের করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন শাহ । তাঁর ঘোষণা, "সরকার গঠনের পর 45 দিনের মধ্যে বাংলাদেশ সীমান্তের যে সব অংশে এখনও ফেন্সিং হয়নি, সেখানে বেড়া দেওয়া হবে ।"

সম্প্রতি অফিসার বদলি নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রকে একসঙ্গে আক্রমণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । এমনকি 'অঘোষিত রাষ্ট্রপতি শাসন' এর অভিযোগও তুলেছিলেন তিনি । এ ব্যাপারে রামনবমীর প্রসঙ্গ টেনে রাজনৈতিক ইঙ্গিতও দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর দাবি, "এবারে রাম নবমীতে বাংলায় সবচেয়ে কম হিংসা হয়েছে, কারণ নির্বাচন কমিশন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অফিসারদের বদলি করেছে !" তাঁর অভিযোগ, "বাংলায় বহু প্রশাসনিক আধিকারিক তৃণমূলের ক্যাডারের মতো কাজ করছেন বলেই কমিশনকে পদক্ষেপ করতে হয়েছে ।"

তৃণমূলের 15 বছরের শাসনের বিরুদ্ধে 35 পাতার চার্জশিটে দুর্নীতি, মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতা, রাজনৈতিক হিংসা-সহ একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রশ্ন, "কী ধরনের বাংলা তৈরি হয়েছে, যেখানে মহিলাদের সন্ধ্যার পর বেরোতে বারণ করা হয় ? এখন আর মনে হয় না এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা রয়েছে । তৃণমূলের শাসনে বাঙালি অস্মিতা ক্রমশ নীচে নেমে গিয়েছে ।"

বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগও তোলেন তিনি । শাহর দাবি, "তিনশোর বেশি বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপরও হামলা হয়েছে।"

এখন দেখার, এই ইস্যুতে বিকেলে পালটা সাংবাদিক বৈঠক থেকে শাসক শিবির কী কী বলে !

