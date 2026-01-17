'মমতা পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানাতে চান', বঙ্গ-ভঙ্গের প্রসঙ্গ টেনে অভিযোগ বিজেপির
বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্রর অভিযোগ, রাজ্যে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছে যা 1905 সালে ব্রিটিশদের করা বঙ্গ-ভঙ্গের ঘৃণ্য প্রচেষ্টার মতোই।
By PTI
Published : January 17, 2026 at 7:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 জানুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিকে 1905 সালে ব্রিটিশদের করা বাংলা ভাগের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে বিজেপি শনিবার অভিযোগ করেছে যে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনআরসি বন্ধ করতে এবং বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার জন্য হিংসাকে উস্কে দিয়ে এই রাজ্যকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছেন। একই সঙ্গে গেরুয়া নেতৃত্ব রাজ্যের জনগণকে 'জেগে উঠতে' এবং এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
দিল্লিতে দলের সদর দফতরে এক সংবাদ সম্মেলনে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, "ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হলে আমাদেরও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ঐক্যবদ্ধ থাকলে আমরা নিরাপদ।" তাঁর দাবি, কিছু গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্রিটিশরা বাংলাকে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছিল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশে পরিণত করার চেষ্টা করছেন।
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির প্রসঙ্গে বলতে সম্বিত পাত্র প্রশ্ন তোলেন, "বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মাঝে মাঝে এমনও মনে হয় যেন বাংলা ভারতের একটি আলাদা অংশ। বাংলা কি ভারত থেকে আলাদা? বাংলা কি আর ভারতের অংশ আছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তা রাজ্যে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছে যা 1905 সালে ব্রিটিশদের করা বঙ্গ-ভঙ্গের ঘৃণ্য প্রচেষ্টার মতোই। ব্রিটিশরাও কিছু গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল এবং সেই কারণেই বাংলাকে দুটি ভাগে ভাগ করতে চেয়েছিল।"
বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র অভিযোগ করেছেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার জন্য অসাংবিধানিকভাবে এবং 'হিংসার মাধ্যমে' পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় পর্যালোচনা (এসআইআর) বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, "মুর্শিদাবাদে বর্তমানে হিংসা চলছে। এনএইচ 12 অবরোধ করা হয়েছে এবং সমস্ত ট্রেন পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে। ট্রেন জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে, এটা সংখ্যালঘুদের ক্ষোভের কারণে ঘটছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, যখন ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হবে, তখন প্রতিবাদ তো হবেই।"
তিনি বলেন, "সেখানে নির্বাচনী কর্তারা নিরাপদ নন। তারা টিএমসি কর্মীদের চরম চাপের মুখে আত্মহত্যা করছেন।" সম্বিত পাত্র অভিযোগ করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকার পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের সমস্ত সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার ওপর 'আক্রমণ' করছে।