ভাঙন জল্পনার মাঝেই আজ ধরনা কর্মসূচি, কালীঘাটে মমতার সঙ্গে বৈঠকে কুণাল-মদন-দোলা

প্রবল ভাঙনের জল্পনার মাঝেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বনির্ধারিত ধরনা কর্মসূচি নিয়েও টানাপোড়েন চলছে ।

ভাঙন জল্পনার মাঝেই আজ ধরনা কর্মসূচি (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 2, 2026 at 1:59 PM IST

কলকাতা, 2 জুন: তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ক্রমশ চওড়া হচ্ছে ফাটল । আর এই প্রবল ভাঙনের জল্পনার মাঝেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বনির্ধারিত ধরনা কর্মসূচি নিয়েও টানাপোড়েন চলছে । উদ্ভূত এই জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং ড্যামেজ কন্ট্রোলের অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার কালীঘাটের বাসভবনে দলের তিন শীর্ষ নেতার সঙ্গে এক অত্যন্ত জরুরি বৈঠকে বসলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

দলের বিশ্বস্ত সৈনিক হিসেবে পরিচিত কুণাল ঘোষ, মদন মিত্র এবং দোলা সেনের সঙ্গে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । রবিবার তৃণমূলের পরিষদীয় দলের বৈঠকে বিপুল সংখ্যক বিধায়কের অনুপস্থিতি এবং পরবর্তীতে দুই বিদ্রোহী বিধায়কের দল থেকে তড়িঘড়ি বহিষ্কারের ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই এই বৈঠক রাজ্য রাজনীতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।

রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূলের বর্তমান এই ভয়াবহ সংকটের সূত্রপাত মূলত রবিবার কালীঘাটে আয়োজিত পরিষদীয় দলের বৈঠককে কেন্দ্র করে । ওই দিনের বৈঠকে দলের মোট আশিজন বিধায়কের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাত্র 20 জন । বাকি 60 জন বিধায়কই শীর্ষ নেতৃত্বের ডাকা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এড়িয়ে যান । একসঙ্গে এত বিপুল সংখ্যক বিধায়কের গরহাজিরা দলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে এক বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করেছে ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের দাবি, এই অনুপস্থিত 60 জন বিধায়ক সম্ভবত দল ছাড়ার কথা ভাবছেন এবং তৃণমূল কংগ্রেস কার্যত আড়াআড়ি বিভাজনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে । এই চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে দলের ফাটল কীভাবে রোধ করা যায় এবং আগামী দিনে কী রণকৌশল নেওয়া হবে, মঙ্গলবারের কালীঘাটের বৈঠকে কুণাল, মদন এবং দোলার সঙ্গে তা নিয়েই মূলত বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর ।

এই বিপুল সংখ্যক বিধায়কের অনুপস্থিতির অস্বস্তির মাঝেই দলের বিড়ম্বনা আরও বহুগুণ বাড়িয়েছে সই জাল করার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ । খোদ তৃণমূলের দুই বিধায়ক তাঁদের সই নকল করার বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে । সোমবার রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন নবান্নে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে এই বিষয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।

তিনি জানান, তৃণমূলের দুই বিধায়ক - ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহা তাঁদের সই জাল করার অভিযোগ জানিয়ে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসুর কাছে লিখিতভাবে নালিশ দায়ের করেছেন । মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরেই রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় এবং জল্পনার পারদ আরও চড়তে শুরু করে ।

পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করার আগেই কড়া পদক্ষেপ করে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ওই সাংবাদিক বৈঠক শেষ হওয়ার মাত্র 15 মিনিটের মধ্যেই উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয় । দল বিরোধী কার্যকলাপের সুস্পষ্ট অভিযোগেই এই চূড়ান্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে জোড়াফুল শিবির । তবে তড়িঘড়ি এই দুই বিদ্রোহী বিধায়ককে বহিষ্কার করার ঘটনা দলের অন্দরের ফাটল এবং চরম বিভ্রান্তিকেই আরও বেশি করে সাধারণ মানুষের সামনে প্রকাশ্যে এনেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ।

সব মিলিয়ে, এক দিকে তিন-চতুর্থাংশ বিধায়কের বৈঠকে অনুপস্থিতি, অন্যদিকে সই জাল কাণ্ডে স্পিকারের কাছে লিখিত অভিযোগ এবং দুই বিদ্রোহী বিধায়কের বহিষ্কার - সব মিলিয়ে এক চরম ডামাডোলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল । এই ত্রিমুখী সংকটে আক্ষরিক অর্থেই কোণঠাসা তৃণমূল । এমন টালমাটাল অবস্থায় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বভাবতই ভরসা রাখছেন দলের পরীক্ষিত ক্রাইসিস ম্যানেজারদের উপর । কুণাল ঘোষ, মদন মিত্র এবং দোলা সেনকে নিয়ে কালীঘাটের এই জরুরি শলাপরামর্শ থেকে আগামী দিনে তৃণমূল কী রাজনৈতিক কৌশল নেয় এবং ভাঙন রুখতে তারা কতটা সফল হয়, আপাতত সেদিকেই নজর গোটা রাজ্যের । পূর্বনির্ধারিত ধরনা কর্মসূচি আপাতত শিকেয় তুলে তৃণমূল নেতৃত্ব এখন নিজেদের ঘর গোছানোতেই সবথেকে বেশি জোর দিচ্ছে বলে মত রাজ্য রাজনীতির কারবারিদের ।

