'তোমাকে নাগরিকত্বের প্রমাণ দেব না', অনুপ্রবেশ ইস্যুতে শাহকে জবাব মমতার
ইভিএম কারচুপির আশঙ্কা প্রকাশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ গণনাতে-ও কারচুপি হতে পারে বলে অভিযোগ তৃণমূল সুপ্রিমোর ৷
Published : April 10, 2026 at 8:01 PM IST
বারাসত, 10 এপ্রিল: বিজেপির ইস্তাহার প্রকাশে অনুপ্রবেশ নিয়ে বিশেষ প্রতিশ্রুতি রেখেছে বিজেপি ৷ সেই নিয়ে এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে পালটা জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ৷ শুক্রবার বারাসতে নির্বাচনী সভা থেকে মমতার জবাব, যদি অনুপ্রবেশকারীরা ভোটার তালিকায় থাকতো, তাহলে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে সেই অনুপ্রবেশকারীদের ভোটেই জিতে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন মোদি-শাহ ৷ তাই সবার আগে তাঁদের পদত্যাগ দাবি করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, "তোমাদের যে সরকার দিল্লিতে রয়েছে, সেই সরকার 2024 সালের ভোটার লিস্টেই তো জিতেছে ৷ সেই তালিকায় অনুপ্রবেশকারী থাকলে, সবার আগে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত ৷ নতুন করে নির্বাচনে যাওয়া উচিত ৷ একই ভোটার লিস্টে তোমার বেলায় অধিকার ৷ আর আমার বেলায় বহিষ্কার ৷ এটা তো চলতে পারে না ৷ এই ভেদাভেদ কেন ?"
এ দিনই বঙ্গ বিজেপির নির্বাচনী 'সংকল্প পত্র' বা ইস্তাহার প্রকাশ করেন অমিত শাহ ৷ তিনি তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে বলেন, "ছাব্বিশের ভোটে বিজেপিকে বাংলায় ক্ষমতায় আনুন ৷ কথা দিচ্ছি, বেছে-বেছে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বাংলা থেকে তাড়াব ৷ দেশকে সুরক্ষিত করব ৷ অনুপ্রবেশে ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট নীতির মাধ্যমে আমরা 'জিরো টলারেন্স' নিয়ে চলব ৷" 'অমিত শাহের সেই বক্তব্যের পালটা জবাব এল বারাসতের সভা থেকে ৷
অনুপ্রবেশ ইস্যুতে মমতা বন্দোপাধ্যায় আরও বলেন, "সবাই অনুপ্রবেশকারী ৷ একমাত্র তোমরাই ভারতীয় ৷ বাংলার মানুষ বাংলায় কথা বলায়, তাঁরা দেশের নাগরিক নন ! তোমার কাছে আমাকে সকাল-বিকাল লাইনে দাঁড়িয়ে দেশের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে ? আমার নাগরিকত্ব আছে কি না, সেটা দেখাতে হবে ? তুমি আধার কার্ডের সময় বাংলার মানুষকে লাইনে দাঁড় করালে ! এসআইআরের সময় এত মানুষ মারা গেল, তারপরেও তোমার লজ্জা নেই ! সুপ্রিম কোর্ট বলল অ্যাডজুডিকেশনে যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁরা ট্রাইব্যুনালে নাম তুলতে পারবে ৷ তার আগেই ভোটার লিস্ট 'ফ্রিজ' হয়ে গেল ৷ কোথায় মানুষ বিচার পাবে ? পরে যদি কারও নাম ওঠে, সে আদতে ভোট দিতে পারবে তো ? এই প্রশ্ন আপনার মনে যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনই আমার মনেও রয়েছে ৷"
এখানেই তৃণমূল নেত্রী থেমে থাকেননি, বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণের সুর আরও চড়িয়েছেন ৷ তাঁর কথায়, "এসব বিজেপির কায়দা ৷ মানুষ মারার কায়দা ৷ গণতন্ত্র ও ভোট লুঠ করার ফয়দা ৷ ভোটের দু'মাস আগে বাংলায় এসআইআর কেন ? কারণ, তোমাদের মানুষের ভোটাধিকার কাড়তে হবে ৷ ফন্দি আঁটতে হবে ৷ টাকা ঢোকাতে হবে ৷ বন্দুক, ড্রাগ ঢোকাতে হবে ৷ বিজেপির সঙ্গে সব এজেন্সি রয়েছে ৷ আর আমাদের সঙ্গে একমাত্র মানুষ রয়েছে ৷ যাঁরা মানুষের নাম ও ভোট কাটে ৷ বাংলায় কথা বললে অত্যাচার করে, সেই শয়তানগুলো এখন হ্যাংলামি করছে, বাংলা দখল করার নামে ৷"
অমিত শাহের 'ভাতা' প্রতিশ্রুতি নিয়েও এদিন মুখ খুলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ তাঁর মতে, "মিথ্যাচারের ফুলঝুরি ছাড়া এঁদের আর কাজ নেই ৷ দিল্লি থেকে এক মোটা ভাই এসেছে ৷ সঙ্গে নিয়ে এসেছে ইডি-সিবিআই ৷ সবাইকে ধমকাচ্ছে, চমকাচ্ছে ৷ আর নোটিশ পাঠাচ্ছে ৷ ইলেকশনের আগে বড়-বড় ভাষণ ৷ 3 হাজার, 5 হাজার অথবা 10 হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ৷ বিহারে নির্বাচনের আগে বলেছিল আট হাজার টাকা মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকানো হবে ৷ যেই জিতলে সেই বুলডোজার চালিয়ে দিল ৷ বলতে শুরু করল এবার আপনাকে টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে ৷ এর আগে প্রথম ইলেকশনের সময়ও নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন 15 লক্ষ টাকা করে বাড়ি-বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে ৷ সেই কথায় ভুলে গিয়ে সবাই বিজেপিকে ভোট দিল ৷ আর দেশটাকে সর্বনাশ করল এরা ৷ কারও অ্যাকাউন্টে এক টাকাও ঢুকেছে ? আজ পর্যন্ত কেউ পেয়েছেন সেই টাকা ? তার মানে বুঝতে পারছেন মিথ্যের ফুলঝুরি কারা ? এরা বলে এক, করে এক ৷ বলেছিল 2 কোটি লোককে চাকরি দেবে ৷ একটাও দিয়েছে ? বরং চাকরি খেয়েছে ৷ আর বাংলায় 40 শতাংশ বেকারত্ব কমিয়েছি আমরা ৷"
মমতা বন্দোপাধ্যায় বলেন, "মোটা ভাইয়ের প্রতিশ্রুতি তো আপনারা জানেন ৷ ও শুধু মিথ্যা কথা বলে, কুৎসা করে ৷ ভোটের সময় কোকিল যেমন এসে কাকের বাসায় ডিম পাড়ে ৷ এরাও ইলেকশনের সময় আসে ৷ মিথ্যে কথা বলে, আর পালিয়ে যায় ৷ একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না ৷ বলছে সোনার বাংলা গড়বে ৷ অথচ, সোনার বাংলার ছেলে-মেয়েদের ওঁর বিজেপি শাসিত রাজ্যে অত্যাচার, খুন করা হচ্ছে ৷ লজ্জা, ঘৃণা নেই ৷ বাংলার মাটিতে এসে বাংলা বিরোধীরা বড়-বড় কথা বলছে ৷ এঁদের গণতান্ত্রিকভাবে জিভ টেনে নেওয়া উচিত ৷"
এদিকে, ভোটে ইভিএম নিয়েও আশঙ্কার সুর শোনা গিয়েছে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের গলায় ৷ তিনি বলেন, "ভোটের সময় অনেক ইভিএম খারাপ করে দেবে ৷ সেই মেশিনে ভোট দেবেন না ৷ প্ল্যানিং করে ইভিএম-এ চিপ ঢুকিয়ে এসব করবে ৷ আমরাও বুঝতে পারছি ওরা (বিজেপি) কি করতে পারে ৷ নতুন মেশিন এলে তারপরেই ভোট দেবেন ৷ ভোট দেওয়ার আগে দেখে নেবেন, সঠিক জায়গায় নিজের ভোট পড়ছে কি না ৷ আপনাকে কনফার্ম হতে হবে, অন্য জায়গায় আপনার ভোট যাতে না-পড়ে৷ এরা সব করতে পারে ৷"
দলীয় নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে তৃণমূল নেত্রী বলেন, "স্লো ভোট করাবে ৷ কাউন্টিংয়ের সময় স্লো কাউন্টিং করবে ৷ যাতে গণনায় বিজেপিকে এগিয়ে রাখা যায় ৷ তৃণমূলকে পিছনের দিকে রেখে দেবে ৷ যাতে অন্ধকার হয়ে গেলে আলো নিভিয়ে বজ্জাতি করতে পারে ৷ তাই, কাউন্টিং শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কেউ গণনা কেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন না ৷ এক ইঞ্চিও জমি ছাড়বেন না ৷"