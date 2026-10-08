ছাপ্পা ভোট, ধাপ্পা ভোট ! জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবিতে রাজধানীর পথে মমতা
Mamata Banerjee: মমতার অভিযোগ, বিজেপি আসলে ক্যালকুলেটিং ভোট করিয়েছে । একই সঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, লুট করে লুটেরারা বেশিদিন বাজি জিততে পারবে না ।
Published : October 8, 2026 at 4:52 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: এসআইআর নিয়ে বিতর্ক এবং ভোটে কারচুপির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত দিল্লির রাজপথ । মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে পথে নেমেছে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' । গত কয়েক দিন ধরে রাজধানীতে ধারাবাহিক বিক্ষোভ, মিছিল ও ধরপাকড় ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে । সেই আন্দোলনেই যোগ দিতে বৃহস্পতিবার দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসআইআর এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে সরব হন তিনি ।
মমতার অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে । তাঁর দাবি, "নির্বাচন কমিশন ছাপ্পা ভোট করিয়েছে । ধাপ্পা ভোট হয়েছে । ভোটের আগেই বিজেপির নেতারা বলে দিচ্ছেন কত ভোটে জিতবে ? এরকম কখনও শুনেছেন ?" তাঁর আরও অভিযোগ, "বিজেপি আসলে ক্যালকুলেটিং ভোট করিয়েছে ।" রাজনৈতিক লড়াইয়ের সুর আরও চড়িয়ে তাঁর মন্তব্য, "লুট করে লুটেরারা বেশিদিন বাজি জিততে পারবে না ।"
এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে মমতার আপত্তি অবশ্য নতুন নয় । মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও তিনি এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেছিলেন । তাঁর অভিযোগ ছিল, যাচাইয়ের নামে বহু সাধারণ ভোটারের নাম বাদ পড়তে পারে । নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে একাধিক বার প্রশ্ন তুলেছেন তিনি । এ বার বিরোধীদের আন্দোলনের কেন্দ্রে সেই এসআইআর-ই অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে ।
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে 'ইন্ডিয়া' ব্লকের শরিকেরা গত কয়েক দিন ধরে দিল্লিতে কর্মসূচি চালাচ্ছেন । কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধি-সহ একাধিক বিরোধী নেতা পথে নেমেছেন । মঙ্গলবারের কর্মসূচিতেও তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব ছিল ।
বুধবার পরিস্থিতি আরও তীব্র হয় । কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের আমন্ত্রণে বিরোধী জোটের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে মধ্যাহ্নভোজের বৈঠক হয় । সেখানে রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, বাম সাংসদ জন ব্রিটাস-সহ একাধিক নেতা উপস্থিত ছিলেন । বৈঠকে এসআইআর, ভোটার তালিকা এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয় ।
মধ্যাহ্নভোজের বৈঠক শেষ হওয়ার পর বিরোধী নেতারা একসঙ্গে প্রতিবাদ কর্মসূচির দিকে এগোনোর চেষ্টা করেন । তাঁদের গন্তব্য ছিল যন্তর মন্তর। কিন্তু দিল্লি পুলিশ তাঁদের পথ আটকায় । প্রশাসনের তরফে নিষেধাজ্ঞা জারি করে জমায়েত নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয় । এর পরেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । বাস থেকে নেমে রাহুল গান্ধি ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধি প্রতিবাদী জমায়েতের দিকে এগিয়ে যান । ব্যারিকেড পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা । পুলিশ তাঁদের ঘিরে ফেলে । বিরোধী শিবিরের একাধিক নেতা ও সাংসদকে আটক করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় । তাঁদের মধ্যে ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনও ।
এই ধরপাকড় ঘিরে দিনভর রাজনৈতিক চাপানউতোর চলে । বিরোধীদের অভিযোগ, গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে । তাঁদের দাবি, ভোটার তালিকা সংশোধন এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার বিরোধীদের রয়েছে । অন্য দিকে, প্রশাসনের তরফে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের যুক্তি সামনে রাখা হয়েছে ।
এই আবহেই বৃহস্পতিবার দিল্লির পথে মমতা । ফলে রাজধানীর আন্দোলনে তৃণমূলের ভূমিকা আরও সরাসরি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে । এক দিকে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি, অন্য দিকে এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের আপত্তি - এই দুই ইস্যুকে সামনে রেখে 'ইন্ডিয়া' ব্লকের আন্দোলন কতটা দীর্ঘায়িত হয়, এখন সেটিই দেখার ।