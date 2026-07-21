'শহিদ পরিবারগুলিকে বঞ্চিত করেছেন', শুভেন্দুর সুরেই মমতাকে বিঁধলেন হুমায়ুন

'শহিদ পরিবারগুলিকে বঞ্চিত করেছেন', শুভেন্দুর সুরেই মমতাকে বিঁধলেন হুমায়ুন
25 লক্ষের বদলে 2 লক্ষ, 5 লক্ষের বদলে মাত্র 15 হাজার টাকা কেন ? বদলে যাওয়া রাজনৈতিক সমীকরণে হুমায়ুনের প্রশ্ন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নয়া কৌতূহল৷
Published : July 21, 2026 at 9:26 PM IST
বহরমপুর, 21 জুলাই: 21 জুলাইয়ের শহিদ পরিবারের ক্ষতিপূরণ নিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হল । বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, এক দিন পর কার্যত সেই একই সুরে তৃণমূলের প্রাক্তন নেতা তথা আমজনতা উন্নয়ন পার্টির (এজেইউপি) প্রতিষ্ঠাতা এবং নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন । তাঁর অভিযোগ, তদন্ত কমিশনের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও শহিদ ও আহতদের পরিবারকে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি । এই ইস্যুতে প্রাক্তন রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি ।
মঙ্গলবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠকে হুমায়ুন বলেন, "কমিশন যদি মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষ টাকা এবং আহতদের 5 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সুপারিশ করে থাকে, তা হলে সেই টাকা দেওয়া হল না কেন ? 25 লক্ষের বদলে 2 লক্ষ, 5 লক্ষের বদলে মাত্র 15 হাজার টাকা কেন দেওয়া হল ?"
তাঁর দাবি, ক্ষতিপূরণের টাকা কোনও ব্যক্তিগত তহবিল থেকে নয়, রাজ্যের মানুষের করের টাকা থেকেই দেওয়া হয় । তাই কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করলে সরকারের কোনও ক্ষতি হত না । তাঁর কথায়, "শহিদ পরিবারগুলির ন্যায্য প্রাপ্য থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়েছে ।"
1993 সালের 21 জুলাই তৎকালীন যুব কংগ্রেসের ডাকা মহাকরণ অভিযানের সময় পুলিশের গুলিতে 13 জন কর্মীর মৃত্যু হয় । সেই সময় রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট সরকার । পরে তৃণমূল ক্ষমতায় এসে ওই ঘটনার তদন্তে বিচারপতি শ্যামল সেন কমিশন গঠন করে । তবে সেই কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা হয়নি বলে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল ।
সোমবার বিধানসভায় সেই কমিশনের 172 পাতার রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, কমিশন মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষ টাকা এবং আহতদের 5 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সুপারিশ করেছিল । তাঁর অভিযোগ, তৎকালীন তৃণমূল সরকার সেই সুপারিশ কার্যকর না করে মৃতদের পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা এবং আহতদের মাত্র 15 হাজার টাকা দিয়েছে ।
শুভেন্দুর সেই বক্তব্যের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে । কয়েকটি শহিদ পরিবারও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বলে দাবি করেছে শাসক শিবির ।
এই আবহেই হুমায়ুন কবীরের মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল । তিনি শুধু তৃণমূল সরকারের ভূমিকাই নয়, তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে তুলেছেন । তাঁর বক্তব্য, "13 জন শহিদের আত্মত্যাগকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে । কিন্তু তাঁদের পরিবার ন্যায্য বিচার ও প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ পায়নি ।"
বেলেঘাটার বিধায়ক তথা তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের দাবি প্রসঙ্গেও প্রশ্ন তোলেন হুমায়ুন । তাঁর কথায়, "শহিদ পরিবারের সবাই যদি তাঁদের সঙ্গেই থেকে থাকেন, তা হলে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল না কেন ?"
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, হুমায়ুন কবীরের এই মন্তব্য শুধু ক্ষতিপূরণ বিতর্ককে নতুন মাত্রাই দেয়নি, শাসক শিবিরের বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর অবস্থানের মিল নিয়েও নতুন রাজনৈতিক জল্পনার জন্ম দিয়েছে । বিশেষ করে, সম্প্রতি তৃণমূল ছেড়ে আলাদা রাজনৈতিক দল গড়ার পর এই প্রথম এত স্পষ্টভাবে শুভেন্দু অধিকারীর তোলা ইস্যুতেই সুর মেলালেন হুমায়ুন । ফলে রাজ্যের বদলে যাওয়া রাজনৈতিক সমীকরণে এই মন্তব্যের তাৎপর্য নিয়েও জোর চর্চা শুরু হয়েছে ।