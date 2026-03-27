সিদ্ধান্ত বদলে আকাশপথেই অন্ডালে মমতা, ভোটার তালিকা ও গ্যাস নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ

সিদ্ধান্ত বদলে আকাশপথেই অন্ডালে মমতা, ভোটার তালিকা ও গ্যাস নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ
Published : March 27, 2026 at 5:12 PM IST
কলকাতা, 27 মার্চ: দুর্যোগের স্মৃতি এখনও তাজা । ঠিক তার পরের দিনই আকাশপথে আস্থা রেখেই পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডালের উদ্দেশে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বৃহস্পতিবারের ভয়াবহ আবহাওয়ার জেরে অবতরণ করতে না পেরে আকাশে দীর্ঘক্ষণ চক্কর কাটতে হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর বিমানকে। সেই অভিজ্ঞতার জেরে শুক্রবার আকাশ পথের পরিবর্তে সড়ক পথে অন্ডাল যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও পরে আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় উড়ানেই যাত্রা করেন তিনি ।
কলকাতা বিমানবন্দর থেকে রওনা হওয়ার আগে গতকালের ঘটনাকে ঘিরে পাইলটদের ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর কথায়, "পাইলট খুব ভালো ছিলেন । তাঁরা নিজেদের সেরাটা দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন এবং আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন ।" ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও যেভাবে দক্ষতার সঙ্গে অবতরণের চেষ্টা চালানো হয়েছিল, তা নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি ।
তবে আবহাওয়ার প্রসঙ্গ ছাপিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে রাজনৈতিক বার্তা ছিল তীক্ষ্ণ । পেট্রল-ডিজেলের সেস বৃদ্ধি এবং রান্নার গ্যাসের লাগামছাড়া দামের প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন মমতা । কটাক্ষের সুরে বলেন, "হাজার শতাংশ দাম বাড়িয়ে পরে সামান্য কমালে মানুষের কোনও লাভ নেই ।" সাধারণ মানুষের ওপর আর্থিক চাপ বাড়ানোর অভিযোগও তোলেন তিনি ।
পাশাপাশি হলদিয়ায় উৎপাদিত গ্যাস অন্যত্র পাঠানো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী । নির্বাচনী ডিউটির জন্য রাজ্যে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হওয়ায় বাংলার মানুষের গ্যাস সরবরাহে সমস্যা হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন । প্রশাসনিক স্তরে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, রাজ্যের মানুষের স্বার্থে কোনওভাবেই যেন ঘাটতি না হয় ।
মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের বক্তব্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল ভোটার তালিকা ইস্যু । ব্যাপক হারে নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ তুলে সরাসরি 'গণতন্ত্র হত্যা' বলে আখ্যা দেন তিনি । তাঁর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন কোনও সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেনি । উদাহরণ টেনে বলেন, "একটি বুথে 500 জনের মধ্যে 400 জনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ! এটা কীভাবে সম্ভব ?"
ক্ষতিগ্রস্ত ভোটারদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে তিনি জানান, জেলায় জেলায় ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেওয়া হবে । বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে মমতা বলেন, "এটা কি জমিদারি ? মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারও নেই ।" এমনকি নাম না করে মোদি-শাহকে 'সুপার হিটলার' এর সঙ্গেও তুলনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের অধিকারকে ভ্যানিশ করার চেষ্টা করছে, বাংলার মানুষই এর যোগ্য জবাব দেবে । দেশবাসীকে রাম নবমীর শুভেচ্ছাও জানান রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ৷
