দিল্লি কা লাড্ডুরা নয়, অস্মিতা রক্ষার লড়াইয়ে জিতবে বাংলা ! হুংকার মমতার

মঙ্গলবার 291টি বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা মমতার (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 17, 2026 at 4:40 PM IST

কলকাতা, 17 মার্চ: আসন্ন 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ শহীদ মিনার ময়দান থেকে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার যে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ঐতিহ্য ঘাস-ফুল শিবিরের রয়েছে, তা অটুট রেখেই মঙ্গলবার 291টি বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

এদিন প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধঘোষণা করেন তিনি । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "বাংলার অস্মিতা রক্ষার লড়াই এটা । বাংলার অস্তিত্বের লড়াই এটা । এ লড়াইয়ে বাংলা জিতবে আর বাংলার মা-মাটি-মানুষ জিতবে । দিল্লি কা লাড্ডুরা জিতবে না ।"

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পাশে উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্য সভাপতি সুব্রত বকসি । প্রার্থী তালিকা প্রকাশের শুরুতে বাংলার সর্বস্তরের মানুষ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সংবাদমাধ্যমকে সম্মান জানান তৃণমূল সুপ্রিমো । রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু থেকে শুরু করে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুর এবং পঞ্চানন বর্মার মতো মনীষীদের স্মরণ করে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের 'জোড়াফুল' শিবিরের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন ।

তবে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনের সিংহভাগ জুড়েই ছিল নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র আক্রমণ । ভোটের দিনক্ষণ বা নোটিফিকেশন জারির আগেই রাজ্য প্রশাসনে যে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে, তা নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি । রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) থেকে শুরু করে কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপারদের নির্বাচন কমিশন যেভাবে সরিয়ে দিয়েছে, তাকে 'বিজেপির সাজানো খেলা' বলে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী ।

কমিশনের উদ্দেশে সরাসরি তোপ দেগে তিনি বলেন, "ক্ষমা করবেন, ব্রিলিয়ান্ট খেলা খেলছেন । নোটিফিকেশন হল না এখনও ইলেকশনের, তার মধ্যে সব চেঞ্জ করে দিলেন । তা খেলাটা বিজেপির কথায় মেঘের আড়াল থেকে কেন খেলছেন ? সরাসরি খেলুন । দরকারে প্রচারে নামুন ।"

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে এবং পুলিশ-প্রশাসনকে ঢেলে সাজিয়ে রাজ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির । বিনীত গোয়েল, পারভীন, মুরালি বা সুনীলের মতো দক্ষ অফিসারদের সরিয়ে দেওয়ার নেপথ্যে বিজেপির বড়সড় চক্রান্ত রয়েছে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ঈদের আগে কেন সরালেন এদের সবাইকে ? কেন সাম্প্রদায়িক হিংসা লাগার কোনও অভিপ্রায় আছে নাকি ?" বাংলার চিরাচরিত সম্প্রীতির কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, গুজরাটি, মাড়োয়ারি, রাজস্থানি, বিহারি বা উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা মানুষ - সকলেই বাংলায় মিলেমিশে বসবাস করেন । কিন্তু বিজেপি বিভেদ আর সাম্প্রদায়িক হিংসার রাজনীতি করে সেই সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাইছে । বহিরাগতদের রাজ্যে এনে অশান্তি পাকানোর অভিযোগ করে তিনি বলেন, "ওদের আরএসএস-এর কিছু লোক এসেছে... এরা বসে বসে হরিয়ানা থেকে লোক নিয়ে এসেছে ।"

এই বহিরাগতদের মাধ্যমে রাজ্যে টাকা, অস্ত্র এবং মাদক ঢোকানোর চেষ্টা চলছে বলেও বিস্ফোরক অভিযোগ করেন মমতা । তিনি রাজ্যের সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে বলেন, এই প্রশাসনিক রদবদলের ফলে আগামী দিনে রাজ্যে লোডশেডিং বা জলের মতো কোনও জরুরি সংকট দেখা দিলে রাজ্য সরকার কোনওভাবেই দায়বদ্ধ থাকবে না । চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এখন কোনও রকম কোনও ঘটনা ঘটলে, প্লিজ দয়া করে আমাকে কেউ দোষ দেবেন না । টুঁটি টিপে ধরবেন বিজেপিকে - রাজনৈতিক টুঁটি ।"

কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি, আধার কার্ড বাতিল করা এবং গ্যাসের সার্ভার বন্ধ করে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করার চেষ্টার তীব্র নিন্দা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, সাধারণ মানুষকে দিনের পর দিন লাইনে দাঁড় করিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে, তবে মানুষ এর জবাব ব্যালট বক্সেই দেবে । তাঁর কথায়, "আমাদের হাত থেকে তো সব পাওয়ার কেড়ে নিয়েছেন, কিন্তু একটা পাওয়ার কাটতে পারেননি - সেটা হচ্ছে ম্যান পাওয়ার । ভোটটা কিন্তু মানুষ দেয় মনে রাখবেন ।"

আসন্ন 2026 বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের বিপুল জয়ের বিষয়ে 100 শতাংশ নিশ্চিত মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, এই নির্বাচনে বিজেপির আসন সংখ্যা গতবারের তুলনায় আরও তলানিতে গিয়ে ঠেকবে । দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, "আমরা 2026-এ 2026-এরও বেশি সিট পেয়ে জিতব - এটা আমাদের বদ্ধমূল ধারণা ।" রাজ্যের সমস্ত ভোটার এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির কাছে তাঁর উদাত্ত আহ্বান, "বয়কট ফর বিজেপি, নো ভোট ফর বিজেপি ।"

বক্তব্যের শেষে চরম কটাক্ষের সুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর বিজেপির এমন শোচনীয় অবস্থা হবে যে, দলের নেতা-কর্মীদের আত্মগোপন করতে হবে । তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন, "বিজেপি ইলেকশনের পরে পিঠে পোস্টার লাগিয়ে ঘুরবে - 'আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি করি না'।"

সব মিলিয়ে, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল যে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে ঝাঁপাচ্ছে, তা প্রার্থী তালিকা ঘোষণার দিনেই একেবারে স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

